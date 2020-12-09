坚持质量优先 传递品牌价值

海螺集团是我国大型水泥建材企业之一，秉承“至高品质 至诚服务”的经营宗旨，逐步发展壮大。目前，集团经营产业涉及水泥制造、国际贸易、化学建材、节能环保新材料等领域，2019年水泥熟料综合销量4.29亿吨，水泥产销量全球最大。集团践行新发展理念，品牌价值达到866亿元，位列中国品牌价值500强第五十位。
创新驱动，深度融智，支撑品牌建设。海螺的经营理念是“为人类创造美好的生活空间”，创造离不开创新。海螺开辟了中国水泥装备国产化、基地大型化的先河，建成我国第一条日产万吨水泥熟料生产线、第一套水泥纯低温余热发电机组。实施科技创新体系和产学研一体化双轮驱动，率先建成了水泥行业首个全流程智能化工厂，打造世界一流的露天矿车无人驾驶项目。
质量优先，绿色升级，扩展品牌内涵。坚持品质为先，海螺水泥产品由单一的普通水泥，发展到纯硅、油井、核电、高铁、美标水泥等多个品种，研制的特种水泥用于连云港核电站、京沪高铁、杭州湾跨海大桥等国家重点工程，水泥产品销往46个国家和地区。着力推动生产的绿色变革，积极履行大企业的责任，使传统水泥工业成为循环经济产业链上的重要一环。
抓住新机遇，让优质的中国品牌走向世界。围绕“一带一路”建设，我们利用品牌优势，向海外累计投资112亿元，在东南亚、欧洲、北美、非洲等地区拥有42家企业。坚持高质量定位，输出先进技术和装备，积极承担企业社会责任，带动一方经济，造福一方百姓，传递中国品牌价值。
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】
财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】
统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点 人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】
两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线 人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】