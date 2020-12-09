坚持质量优先 传递品牌价值

海螺集团是我国大型水泥建材企业之一，秉承“至高品质 至诚服务”的经营宗旨，逐步发展壮大。目前，集团经营产业涉及水泥制造、国际贸易、化学建材、节能环保新材料等领域，2019年水泥熟料综合销量4.29亿吨，水泥产销量全球最大。集团践行新发展理念，品牌价值达到866亿元，位列中国品牌价值500强第五十位。

创新驱动，深度融智，支撑品牌建设。海螺的经营理念是“为人类创造美好的生活空间”，创造离不开创新。海螺开辟了中国水泥装备国产化、基地大型化的先河，建成我国第一条日产万吨水泥熟料生产线、第一套水泥纯低温余热发电机组。实施科技创新体系和产学研一体化双轮驱动，率先建成了水泥行业首个全流程智能化工厂，打造世界一流的露天矿车无人驾驶项目。

质量优先，绿色升级，扩展品牌内涵。坚持品质为先，海螺水泥产品由单一的普通水泥，发展到纯硅、油井、核电、高铁、美标水泥等多个品种，研制的特种水泥用于连云港核电站、京沪高铁、杭州湾跨海大桥等国家重点工程，水泥产品销往46个国家和地区。着力推动生产的绿色变革，积极履行大企业的责任，使传统水泥工业成为循环经济产业链上的重要一环。

抓住新机遇，让优质的中国品牌走向世界。围绕“一带一路”建设，我们利用品牌优势，向海外累计投资112亿元，在东南亚、欧洲、北美、非洲等地区拥有42家企业。坚持高质量定位，输出先进技术和装备，积极承担企业社会责任，带动一方经济，造福一方百姓，传递中国品牌价值。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 12 版）

(责编：杨光宇)