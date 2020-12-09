新发展阶段、新发展理念、新发展格局，正成为人们理解中国当下与未来的关键词。

在党的十九届五中全会精神新闻发布会上，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀表示，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的逻辑主线是，在全面建成小康社会之后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，要科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。简而言之，规划《建议》的核心要义体现在三个“新”上，就是新发展阶段、新发展理念、新发展格局。

“十四五”时期，中国将进入新的发展阶段，在新发展理念引领下构建新发展格局，值得期待。

进入新发展阶段是历史大跨越

习近平总书记强调：“进入新发展阶段，是中华民族伟大复兴历史进程的大跨越。”

从历史上看，中国共产党建立近百年来，团结带领中国人民进行一切奋斗，就是为了把我国建设成为社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。

从发展实践来看，“十三五”时期的发展，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供了坚实保障。比如，2016年到2019年，中国经济年均经济增长率达到6.7%，预计2020年国内生产总值将突破100万亿元；5575万农村贫困人口实现脱贫，基本医疗保险覆盖超过13亿人，基本养老保险覆盖近10亿人；文化事业和文化产业繁荣发展，社会保持和谐稳定，疫情防控取得重大战略成果……

今年，中国不仅没有被疫情击倒，反而迸发出更加强大的发展势能。疫情的“压力测试”，测出了中国发展的韧性与后劲，显示了中国的强大修复能力和旺盛生机活力。

在一个不确定的世界里，新阶段的中国为世界注入着越来越多的确定性。国家统计局数据显示，10月份，中国经济运行延续稳定恢复态势，四季度经济增长可能进一步加快；在全球外商直接投资大幅收缩的情况下，中国前三季度实际使用外资同比增长5.2%。

在“十三五”迎来收官、“十四五”即将启程之际，中国将进入新发展阶段。这是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程，在中国发展进程中具有里程碑意义。

在全国政协委员、中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌教授看来，首先，国际国内面临的风险与挑战前所未有，要开启全面建设社会主义现代化国家新征程，各方面的任务可以说十分艰巨而繁重。其次，大挑战中孕育着大机遇，重要战略机遇期的内涵已经发生了变化，我们要辩证地认识机遇与挑战的关系。我国经济已进入高质量发展阶段，继续发展具有多方面的优势和条件，我们要增强化危为机的意识和能力。不仅要善于顺势而为，把优势转化为动力，更要勇于逆势而上，善于转危为机，在危机中育先机、在变局中开新局。

最近，各地陆续出台当地“十四五”规划建议，并对新发展阶段进行了展望。

在北京，《中共北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，北京要走在全国前列，率先基本实现社会主义现代化，努力建设好伟大社会主义祖国的首都、迈向中华民族伟大复兴的大国首都、国际一流的和谐宜居之都。在新发展阶段，北京的经济社会发展面临着新形势。《建议》指出，我国经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强劲，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，为首都新发展提供了最可靠的依托。

在河北，《中共河北省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，从河北看，区位优势明显，重大国家战略和国家大事带来前所未有的宝贵机遇和战略支撑；产业体系完备，农业现代化进程加快，工业化体系不断完善，服务业对经济增长拉动作用明显增强；交通优势突出，世界级城市群、京津冀机场群、环渤海港口群为融入国内国际市场奠定坚实基础；市场空间广阔，京津两大都市和河北省城乡内需潜力巨大；政治生态优化，干部队伍忠诚担当实干，当好首都政治“护城河”成为全省上下高度共识和自觉行动。

在四川，中共四川省第十一届委员会第八次全体会议深入分析了四川发展的国内外环境和阶段性特征，认为今后五年是四川抢抓国家重大战略机遇、推动成渝地区双城经济圈建设成势见效的关键时期，发展具有多方面优势和条件。“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝地区双城经济圈建设等国家战略深入实施，四川发展的战略动能将更加强劲；畅通国民经济循环带来区域经济布局和对外开放格局加快重塑，四川发展的战略位势将更加凸显；国家推动引领性创新、市场化改革、制度型开放、绿色化转型等重大政策交汇叠加，四川发展的战略支撑将更加有力。

贯彻新发展理念成为共识

前不久，河南省党政代表团赴长三角地区学习考察归来，许昌市委书记胡五岳发表了一番感慨。

胡五岳表示，长三角地区发展的大思路、建设的大手笔、改革的大突破，令人震撼、发人深省、催人奋进。胡五岳直言，我们和先进地区的差距是非常大的，不管是从产业结构的层次，还是发展的动能，甚至在发展的思路理念上，都比我们高出了一个层次或几个层次。胡五岳表示，学习长三角，开创新局面，要把新发展理念作为“红绿灯”“指挥棒”，把新发展理念贯穿于“智造之都、宜居之城”建设的全过程和各领域，尤其是大力发展高端制造、智能制造，更好地融入新发展格局。

新发展理念，成为自上而下越来越强的共识。

党的十九届五中全会在规划《建议》中强调把新发展理念贯彻到发展各领域和全过程，提出坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展战略支撑，摆在各项规划任务的首位。

习近平总书记在关于规划《建议》的说明中指出：“必须强调的是，新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念，必须是高质量发展。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把新发展理念贯穿于社会主义现代化建设的各个领域。

比如，10月14日，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话中，强调的第一点就是，坚定不移贯彻新发展理念。他表示，广东、深圳经济发展水平较高，面临的资源要素约束更紧，受到来自国际的技术、人才等领域竞争压力更大，落实新发展理念、推动高质量发展是根本出路。要坚持发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力，率先推动质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

再如，11月14日，习近平总书记在江苏南京主持召开全面推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话，强调要坚定不移贯彻新发展理念，推动长江经济带高质量发展，谱写生态优先绿色发展新篇章，打造区域协调发展新样板，构筑高水平对外开放新高地，塑造创新驱动发展新优势，绘就山水人城和谐相融新画卷，使长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军。

坚持新发展理念，是“十四五”时期经济社会发展必须遵循的原则之一，是新发展阶段推动各领域高质量发展的理念引领。

中国宏观经济研究院研究员林兆木认为，新发展理念是相互贯通、具有内在联系的整体，提出的要求是全方位、多层面的。我们要坚持系统观念，遵循经济社会发展规律，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，努力提高以新发展理念引领高质量发展的能力和水平，加快构建新发展格局。

构建新发展格局事关全局

构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是习近平总书记和党中央积极应对国际国内形势变化、与时俱进提升我国经济发展水平、塑造国际经济合作和竞争新优势而作出的战略抉择。

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤指出，构建新发展格局的思想，在规划《建议》中具有重要地位，起到纲举目张的作用，要深刻领会，把握好科学内涵。构建新发展格局的根本要求，就是要提升供给体系的创新力和关联性，解决好各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。这就要坚持深化供给侧结构性改革，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求；坚持扩大内需这个战略基点，形成强大国内市场；坚持深化改革和扩大开放，破除制约国内大循环和国内国际双循环畅通的制度、观念和利益障碍，构建高水平社会主义市场经济体制。

国家发展和改革委员会党组书记、主任何立峰表示，充分认识构建新发展格局要以全国统一大市场为基础。党中央作出构建新发展格局的战略安排，提出以国内大循环为主体，是针对全国而言的，不是要求各地都搞省内、市内、县内的自我小循环。

在新发展格局中，各地纷纷思考的是，自己应该去承担什么样的使命。

在四川，省委副秘书长、省委政研室主任唐文金分析，四川是全国重要的市场腹地和内陆开放门户，又是国家战略大后方，必须找准自身的角色定位，在融入上下功夫、做文章，为全国构建新发展格局作出贡献。

第一，厚植支撑国内大循环的经济腹地优势，国内大循环以满足国内需求为出发点和落脚点，需要加快构建完整的内需体系；第二，提升畅通国内国际双循环的门户枢纽功能；第三，深入实施重大区域发展战略，推动成渝地区双城经济圈建设，是国家构建新发展格局的重大举措，也是四川融入新发展格局的战略引领。

在山东，省工业和信息化厅厅长于海田说，山东将全面推行“链长制”，补链延链强链；积极培育良好生态，打造一批领航型企业和细分领域冠军，带动上下游产业链企业发展；强化高端人才支撑，梳理出“卡脖子”领域，推动企业在关键核心技术上有所突破。

事实上，“链长制”已经成为各省都很重视的一种形式。作为具有中国特色的制度构建，发端于浙江、辽宁等地的产业链“链长制”正成为越来越多省市应对外部冲击、提升经济发展质量的重要抓手。所谓“链长制”，就是择定地方经济发展的核心产业，通过地方政府主要官员甚至省市政府一把手担任“链长”，以“补链”“强链”为目标的一系列制度设计。

在江西，11位省领导任14个重点产业链链长，按照“一位省领导、一个牵头部门（责任人）、一个工作方案、一套支持政策”的工作模式运行。

企业，在新发展格局中将会扮演重要角色。

中国社会科学院副院长、学部委员高培勇认为，在“六保”中，保市场主体是基础，因为只有保住市场主体才能保住就业，保住就业才能保住民生，保住了市场主体、保住了就业、保住了基本民生就能稳住经济的基本盘。在“六稳”中，不管是稳就业、稳投资、稳外贸、稳外资，以及稳预期、稳金融等，它的基础环境还是要落在企业身上。

“所有的这一切其实都告诉我们不管是抗击疫情的宏观调控举措的配置，还是我们迈向‘十四五’全面开启社会主义现代化国家的建设进程，企业的力量不可忽视，企业在新发展格局下的力量不可忽视。”高培勇总结道。

伴随着新发展格局开启，中国经济正在助力世界经济复苏。

欧盟统计局日前发布的数据显示，今年前9个月欧盟与中国货物贸易总额为4255亿欧元，同比增长3%，中国继续保持欧盟最大贸易伙伴地位。中国驻欧盟使团团长张明表示，中国消费者的强大购买力为欧盟产品提供了广阔市场。同时，中欧贸易为双方合作抗疫提供巨大支持。

英国国家统计局发布的数据显示，今年第二季度，英国从中国进口的商品价值为110亿英镑（约合965亿元人民币）。按季度统计，中国首次成为英国最大的商品进口来源国。

英国《金融时报》报道称，在世界汽车业遭受疫情严重冲击的环境中，预计2020年全球汽车销量将至少萎缩1/5。但中国凭借成功抗疫的成果，成为全球汽车销售市场中的“罕见亮点”。

“总的来看，构建新发展格局涉及我国经济发展的供需格局、内需格局、分配格局、生产格局、技术格局、开放格局，还涉及空间格局、城乡格局、区域格局等的调整和优化，关系国家是否能到2035年实现人均国内生产总值达到中等发达国家水平，所以它是事关全局的系统性、深层次的变革。”清华大学中国发展规划研究院院长、全国政协经济委员会副主任杨伟民表示。

图片说明：

图①：中国量子计算机实现算力全球领先。图为光量子干涉实物图。

新华社发

图②：近年来，河南省夏邑县建设扶贫车间，引进礼品包加工等产业，实现村民增收和贫困户稳定脱贫。

苗育才摄（人民视觉）

图③：贵州省毕节市七星关区对学校营养餐进行集中检测后统一配送，护航学生“舌尖上的安全”。

程 焕摄（人民视觉）

图④11月12日，满载货物的中欧班列从安徽省合肥市启程，驶往德国杜伊斯堡。

何希斌摄（人民视觉）

图⑤：“双11”释放巨大消费潜力。图为11月12日江苏省扬州市一家快递公司的中转场。

孟德龙摄（人民视觉）

图⑥：四川省雅安市宝兴县夹金山生态保护成效明显。图为11月3日航拍的红叶林。

陈地长摄（人民视觉）

制图：潘旭涛

(责编：杨光宇)