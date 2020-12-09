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扶持中小微企业优化营商环境 印尼经济呈现改善势头

本报驻印度尼西亚记者  张  杰

2020年12月09日07:40  来源：人民网－人民日报
 

　　印度尼西亚财政部长穆莉娅尼近日表示，印尼经济最困难的阶段已经过去，印尼经济在第三季度虽仍是负增长，但已开始复苏。印尼中央统计局局长苏哈里扬托认为，当前，印尼所有行业发展均出现改善势头，经济在第四季度将回升向好。

　　印尼经济受疫情冲击较大，旅游、进出口等行业下滑严重。为应对经济下行压力，印尼暂停新首都的建设工作，集中全部财政能力用于抗击疫情和恢复经济。迄今，印尼共编制了695万亿印尼盾（1美元约合1.4万印尼盾）的国民经济恢复预算，重点补贴和扶持中小微企业。

　　印尼国会于10月5日通过了《综合就业法案》，涵盖简化投资许可申办手续、修订劳工法、优化营商环境等诸多内容，有利于进一步明确政府各部门职责，规范政府服务标准，加速经济转型和升级进程。分析认为，中小微企业是印尼吸引就业、保障经济社会平稳发展的重要组成部分，实施《综合就业法案》有利于中小微企业创业或开辟新业务。

　　进入第三季度后，印尼经济基本面出现改善，财政赤字处于可控水平。截至9月，印尼外汇储备增长至1352亿美元。据印尼工业部统计，第三季度制造业投资额同比上升69.3%。各项利好信息刺激了金融市场，印尼盾较年初已升值17.8%。一些金融机构预期，随着新冠疫苗接种工作陆续展开，印尼盾还将继续升值。

　　凯投宏观亚洲经济学家莱瑟在一份研究报告中说，预计未来几个月印尼经济将持续缓慢恢复，政府和央行很可能继续维持积极宽松的财政和货币政策，以支撑经济增长。

　　（本报雅加达12月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 16 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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