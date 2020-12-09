中国再添4处世界灌溉工程遗产

图为浙江省金华白沙溪三十六堰。

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本报北京12月8日电 （记者潘旭涛）记者从水利部获悉，国际灌排委员会第71届执行理事会于12月7—8日以线上视频会议的形式举办。12月8日晚，会议公布了2020年世界灌溉工程遗产名录，中国申报的四项水利工程全部成功入选，这四项水利工程分别是福建省福清天宝陂、陕西省龙首渠引洛古灌区、浙江省金华白沙溪三十六堰、广东省佛山桑园围。至此，中国的世界灌溉工程遗产总数已达23项。

世界灌溉工程遗产名录自2014年设立，旨在梳理世界灌溉文明发展脉络，促进灌溉工程遗产保护，总结传统灌溉工程优秀的治水智慧，为可持续灌溉发展提供历史经验和启示。今年与中国的4项遗产同时列入第七批世界灌溉工程遗产名录的还有来自印度、伊朗、日本、韩国、南非的10个项目。目前世界灌溉工程遗产总数量已达到105项，遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲等五大洲的16个国家。

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