高于全市平均工资1.29万 上海技能人才平均工资超12万元

本报上海电 （记者曹玲娟）上海市企业技能人才市场工资价位2日发布。2019年，上海技能人才平均工资为12.79万元，高于全市平均工资1.29万元。其中，电燃气水生产供应业、信息技术服务业、科技服务业的技能人才工资较高。

技能等级越高，工资越高。按不同的技能等级来看，高级技师工资中位数为18.68万元，技师为16.02万元，高级工为14.05万元，中级工为11.22万元，初级工为8.18万元。

企业规模越大，工资越高。从不同规模企业的技能人才工资中位数看，大型企业为10.99万元，中型企业为10.32万元，小微企业为8.38万元。

从各行业技能人才工资水平看，电力热力燃气及水生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业较高，工资中位数分别为22.38万元、16.13万元和12.75万元，比全部技能人才工资中位数（10.53万元）高11.85万元、5.60万元和2.22万元。

据上海市人力资源和社会保障局介绍，企业技能人才市场工资价位数据来源于人社部统一部署开展的企业薪酬调查。今年，上海共调查企业3037户。调查对象为取得国家职业资格证书、在生产服务一线岗位工作、2019年全年正常出勤的技能人才，包括高级技师、技师、高级工、中级工和初级工（其中高级技师、技师和高级工为高技能人才）17.5万人。工资价位数据为2019年取得的全部工资性收入，包括基本工资、绩效奖金、津贴补贴、加班工资等。将每个技能人才的工资水平从高到低排序，处于90%位置的为高位数，50%位置的为中位数，10%位置的为低位数。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)