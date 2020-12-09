辛巴公司被立案调查 燕窝行业水有多深

“辛巴燕窝造假事件”又有新进展。12月8日，有消息称，广州市白云区市场监督管理局已对辛巴公司立案调查。从信誓旦旦地发布律师声明，称其所售燕窝为合格正品，到提出“退一赔三”的解决方案，“辛巴燕窝造假事件”历经多次反转。然而，辛巴涉事燕窝并非只是这个行业的偶然，此次事件背后的高价低成本、代工生产品质难保证、夸大宣传、虚假宣传等市场乱象也浮出水面。

辛巴公司被立案调查

据媒体报道，广州市白云区市场监督管理局一位工作人员表示，辛巴燕窝造假事件调查的重点产品是相关公司售卖的燕窝，同时其售卖的其他产品也在调查范围之内。目前该案正在处理过程之中。

近期，辛巴直播售卖的茗挚品牌燕窝被质疑为糖水事件引起各方关注，11月19日，职业打假人王海发布一份检测报告称：“经过检测，茗挚碗装风味即食燕窝产品蔗糖含量4.8%，而成分表里碳水化合物为5%，确认该产品就是糖水。”

针对王海的检测报告，11月20日，辛选官方微博曾回应称，“王海提供的质检报告中，含有燕窝成分唾液酸；如果消费者对产品有任何不满可向商家申请退货退款”。

不过，11月27日辛巴再转话锋，承认所售燕窝产品存在问题并提出赔付方案。辛巴在微博回应称，“经检测，这款‘茗挚’品牌燕窝产品在直播间推广销售时，确实存在夸大宣传，燕窝成分不足每碗2克，实为一款燕窝风味饮品，不应当作为燕窝制品进行推广”。

值得注意的是，虽然辛巴承认了所售茗挚燕窝存在夸大宣传，但“茗挚旗舰店”似乎并不认同这一说法。黑猫投诉平台多条涉及茗挚燕窝的投诉显示，在消费者向“茗挚旗舰店”提出退款时，该店铺客服表示：“赔付方案为辛选单方面发出的声明，此声明描述与实际情况不符，接下来我们也会做出澄清。”

针对相关情况，北京商报记者致电辛巴所属的广州和祥贸易有限责任公司以及茗挚燕窝所属的广州融昱贸易有限公司采访，但截至发稿未收到回复。

行业乱象丛生

“辛巴燕窝造假事件”的背后，也反映出燕窝行业乱象丛生。北京商报记者发现，打出燕窝概念的冲泡型饮品充斥于市场中。“华人爱燕窝饮”使用半盏燕窝概念；半山农推出了袋装即食冲泡型红枣枸杞燕窝银耳汤；燕窝日记推出了即食冲泡型燕窝饮。

这些名称中含有“燕窝”的产品与一般饮品相比，价格高出几倍甚至十几倍。以华人爱燕窝饮为例，240ml装的华人爱燕窝饮椰汁味产品的售价为6.8元/罐，其中含有10mg燕窝。按照市场上每千克进口疏盏4A燕窝价格在11500元左右、密盏4A价格在13600元左右计算，合计每克价格不到20元。这意味着，每罐华人爱燕窝饮中燕窝的成本仅为0.2元。

一盒288克规格的泡小燕“燕窝红糖”售价为79元，每100克价格为27.43元；而王锦记南京同仁堂所售卖的普通红糖，一袋400克规格售价为29.9元，每100克价格为7.48元。含有燕窝的红糖价格是普通红糖的4倍左右。

香颂资本董事沈萌分析称，目前有很多产品借着燕窝的噱头，价格是同类产品的几倍以上。随着消费者消费能力的增强，对于高端产品的需求增加，一些企业开始生产与燕窝相关的衍生产品，一方面可以吸引消费者眼球，另外也可以提高产品价格。

此外，部分燕窝产品在宣传上也大费周章。北京商报记者调查发现，泡小燕在一款燕窝红糖产品上标出了“真正的原汁燕窝红糖是这样，国家规定假不了！”的宣传语。然而，燕窝行业的国标初稿还在征求意见中。那么，泡小燕宣称的“原汁燕窝红糖”的国家规定是指什么？泡小燕客服对北京商报记者表示并不清楚。在多次追问下，泡小燕客服随后又改口，称之为“食品级标准”。

食品安全国家标准食糖适用于以甘蔗、甜菜生产的原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、红糖、方糖和冰糖等。其中，并没有涉及燕窝红糖的相关标准。

针对上述现象，北京商报记者致电泡小燕，但截至发稿电话未被接通。

沈萌认为，如果没有针对性的国家法规，或者仅以一般性食品标准为理由，泡小燕的宣传存在偷换概念误导消费者的行为。

标准亟待规范

在业内人士看来，目前燕窝行业尚未出台严格的国标执行标准，这也是市场乱象的原因之一。北京商报记者梳理发现，目前，即食燕窝采用的是罐头食品生产标准。

而由中国药文化研究会发布的鲜炖燕窝团体标准，于今年12月6日开始实施。该标准要求燕窝原料需检验合格并符合国家食品卫生安全标准，原料应不变色、不霉变、无异味。但对于燕窝的具体用料和分级并没有确切的标准。中国食品产业分析师朱丹蓬表示，从这份燕窝的团体标准来看，存在两方面问题。其一，团体标准并非企业需要强制执行的标准，很多企业并未采用这一标准；其二，该团体标准对燕窝的具体分类、级别等方面的规定并不全面。

事实上，因燕窝缺失国标引发的问题并非个例，此前小仙炖与佳明佳的代工问题也一度引发热议。

同时，由于燕窝行业无统一标准，行业门槛也随之降低。相关数据显示，目前我国共有燕窝相关企业1.1万家，不过，全行业74%的企业注册资本低于100万元。一家从事燕窝生产的业内人士告诉北京商报记者，“想做燕窝生意很简单，只要拥有商标和营业执照即可。燕窝产品从原料到加工都可以委托给第三方代工厂”。

在此情况下，出台燕窝国标已经刻不容缓。国燕委相关负责人曾表示，目前燕窝国家标准初稿已由国家食品安全风险评估中心牵头起草。国燕委副秘书长黄钰也表示，明年国燕委将推动燕窝行业标准工作，创建燕窝行业信息查询平台。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)