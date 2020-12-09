年底出售资产 *ST蓝丰被疑突击提利

北京商报讯（记者 马换换 刘凤茹）正处年底保壳季，*ST蓝丰（002513）出售陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）100%股权一事引发了市场热议。12月8日，深交所也对该事项发出了关注函，直指*ST蓝丰是否存在年底突击创利以避免公司股票被暂停上市的情形。

据了解，*ST蓝丰近日披露公告称，公司拟以4.5亿元向北京中钰雕龙医疗信息技术有限公司（以下简称“中钰雕龙”）转让方舟制药100%股权。本次交易完成后，将对公司2020年度净利润产生较大影响，以收到股权转让款4.5亿元计算，预计对合并财务报表的影响为增加转让收益800万-1200万元，具体会计影响数据须以会计师年度审计确认后的结果为准 。在*ST蓝丰出售资产的背后，公司已在2018年、2019年连续亏损，今年面临着保壳压力。

在深交所下发的关注函中，要求*ST蓝丰说明本次交易对公司2020年经营业绩的影响及会计处理，是否存在年底突击创利以避免公司股票被暂停上市的情形。

*ST蓝丰主要从事农化业务以及医药业务，其中方舟制药是公司医药业务方面的重要公司，主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售，主要产品包括复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片、养阴降糖片、阿胶当归胶囊、一清片等。*ST蓝丰也在2019年年报中指出，公司医药业务目前由全资子公司方舟制药负责经营。财务数据显示，方舟制药2019年1-9月、2020年1-9月未经审计实现的营业收入分别约8716.46万元、5294.28万元，对应的净利润分别约1082.31万元、-2182.65万元。

对此，深交所在关注函中也要求*ST蓝丰结合公司主营业务开展情况、未来发展计划说明出售方舟制药的原因。

数据显示，*ST蓝丰2018年、2019年实现的归属净利润分别约-8.75亿元、-5.17亿元。今年前三季度*ST蓝丰实现的归属净利润约1084.93万元，不过*ST蓝丰今年前三季度实现的扣非后净利润则亏损约918万元，实际盈利能力并不强。

另外，此次的交易对方中钰雕龙也遭到了深交所的重点关注。

深交所要求*ST蓝丰说明中钰雕龙主要办公地点、主要业务、实际控制人以及最近一年的主要财务数据；如果中钰雕龙是专为本次交易而设立的，补充披露交易对方的实际控制人或者控股方的主要财务数据。此外，对于4.5亿元的转让价格，深交所要求*ST蓝丰结合中钰雕龙及控股方可动用货币资金情况、资信状况等说明其是否具备履约能力，是否提供相应的履约保障措施。

资料显示，中钰雕龙注册资本5000万元，成立日期为2019年4月3日，经营范围包括技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务等。

值得一提的是，*ST蓝丰还提到此次出售资产所得款项将用于补充公司流动资金，用于弥补股东王宇侵占的公司资金。

据*ST蓝丰2019年年报，公司持股5%以上股东王宇在2016-2017年度将方舟制药的银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户，形成对公司资金的累计违规占用。

*ST蓝丰发布的《评估报告》显示，本次评估利用了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月30日出具的审计报告，该审计报告对方舟制药2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告，保留意见涉及事项为关联方王宇违规占用资金3.4亿元的可回收风险以及预付方舟国际大厦16-21层购房款的可收回风险，评估时未考虑今后回收可能发生的事项对评估值的影响。

对此，深交所要求*ST蓝丰补充说明评估结论未考虑今后回收可能发生事项对评估值的原因及合理性，对评估结果的影响，评估值的公允性；同时，补充说明回收后续款项的可能性、回收方式和时间安排，公司针对上述事项拟采取的应对措施等。

身负保壳压力之下，*ST蓝丰今年早已开始出售资产。今年8月25日，*ST蓝丰披露公告称，为了优化公司资源配置，拟出售住宅一套、商用公寓一套以及公司全资子公司江苏蓝丰生化太仓有限公司。此外，今年9月24日，*ST蓝丰表示与太仓云在飞物资贸易有限公司签订了《股权转让合同》，公司以1075万元转让公司所属全资子公司太仓蓝丰化工有限公司100%股权。针对公司出售资产相关问题，北京商报记者致电*ST蓝丰董秘办公室进行采访，但对方电话未有人接听。

交易行情显示，*ST蓝丰12月8日跌停收盘，公司股价报4.37元/股，总市值仅14.86亿元。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)