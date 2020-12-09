人民网>>财经

“放水”7080亿美元 菅义伟力挽经济狂澜

陶凤 汤艺甜

2020年12月09日07:47  来源：北京商报
 
原标题：“放水”7080亿美元 菅义伟力挽经济狂澜

　　眼看第三波疫情来势汹汹，经济复苏的势头就要被按下“暂停键”，日本新一轮经济刺激计划应声而至。73.6万亿日元（7080亿美元）的规模，足见新首相菅义伟力挽经济的决心。事实上，近期以来，随着病例的增多和经济的停滞，菅义伟的支持率也急转直下，而“奥运红利”还是一个问号，无论从哪个角度来看，这一轮刺激计划势在必行。不过，惊人的债务也高悬于头顶，透支的隐患不可小觑。

　　累计3万亿美元

　　市场等待多时之后，日本的新一轮财政刺激如约而至。当地时间12月8日，菅义伟宣布，为了促进日本从新冠疫情导致的经济衰退中尽快复苏，日本政府将制定新的经济刺激方案，总规模为73.6万亿日元（7080亿美元）。

　　这也是菅义伟上台以来推出的首个经济刺激方案。根据他的说法，新方案中包括40万亿日元（3850亿美元），用于直接财政支出及旨在减少碳排放和推动数字技术的举措。

　　“我们制定了这些措施，以稳定就业、维持商业、恢复经济，同时为绿色经济和数字经济的新增长开辟道路，从而保护人们的生命和生计。”菅义伟在会上表示。

　　据了解，该刺激方案将由第三次额外预算中的19.2万亿日元提供部分资金。而这一计划获批之后，将使得日本政府经济刺激方案累计金额达到3万亿美元。此前，日本政府一共出台了两个一揽子计划应对疫情，总计2.2万亿美元，家庭和企业是重点帮扶对象。

　　值得一提的是，就在刺激计划“官宣”的同一天，日本内阁府公布的修正数据显示，今年7-9月，日本经济年化增长率为22.9%，高于最初估计的21.4%。

　　此前，日本经济已连续3个季度下滑，二季度按年率计算下滑28.1%，大幅增长的数字表明目前日本正从新冠肺炎疫情引发的衰退中复苏。

　　但在日本政府眼中，这还远远不够。日本经济再生大臣西村康稔指出，消费者支出正在复苏，但经济仍然没有达到疫情之前的水平，希望尽快批准、实施刺激措施。

　　事实上，早在7月，在两轮刺激之后，关于新一轮经济方案的呼声就已经此起彼伏。彼时，路透社采访的40位分析师中，26位预计日本央行会扩大刺激措施，其中18位认为会在今年实施。

　　到了11月，新一轮经济刺激方案几乎已经是呼之欲出了。一些执政党议员呼吁祭出大规模的纾困计划，理由是要避免财政悬崖的情况进一步恶化，此轮财政援助旨在帮助企业稳住就业岗位，开拓新的资金来源渠道。

　　停滞的经济

　　虽然日本三季度的经济增速转正了，但也只是在前一季度创纪录暴跌的前提下，当下日本的经济仍然存在不少隐忧，这或许也是菅义伟继续“放水”的原因。

　　此次修正后的三季度数据就呈现出冷热不均的状态。数据显示，虽然个人消费环比增长了5.1%，但企业设备投资环比下降2.4%，住宅投资则环比下降了5.8%。与此同时，虽然内需对经济增长的贡献由2.1个百分点上调至2.6个百分点；但在外需方面，净出口对经济增长的贡献由2.9个百分点下调至2.7个百分点。

　　在11月25日公布的月度经济报告中，日本内阁称：“由于新冠病毒，日本经济仍处于严峻的形势下，正在呈现回升趋势。”此番描述已经持续了5个月。

　　但对于这份经济报告，日本内阁一名官员表示，鉴于软件支出额低迷，企业投资“越来越有可能恶化”。该官员还表示，服务业消费正在复苏，主要是在旅游和餐饮行业，但仍处于低水平，同时强调，应该关注新冠肺炎新一轮疫情在国内的影响。

　　这并非危言耸听，进入冬季以来，日本的疫情出现了第三次暴发的态势。自11月18日单日确诊病例首次突破2000例以来，日本的这项指标屡次刷新纪录，从2388例攀升至2594例，直到最近才有所下降。

　　12月7日，日本新增新冠肺炎确诊病例1522例，新增死亡病例39例。此外，日本现有重症病例530例，刷新最高纪录。其中，东京都、大阪府、北海道成为这一轮疫情的“重灾区”，东京都更是连续12天单日新增确诊病例数超过300例。东京都医师会会长尾崎治夫说，人们出行增多“很可能”是疫情扩散的原因之一，因此他建议政府暂停“Go To”系列补贴活动。

　　在此背景之下，日本政府不得不暂时叫停了两大补贴活动——“Go To Travel”和“Go To Eat”。但这样一来，作为日本经济的重要支柱，鼓励消费的政策一旦消失，遭受疫情打击深重的服务业也会难以承受。在瑞穗综合研究所经济学家酒井才介看来，日本个人消费随疫情起伏。“感染病例增加时，消费减少，疫情有所缓和时，消费趋于活跃，而后病例再度增加，因此复苏必然缓慢。”

　　而日本曾经心心念念的“奥运红利”也化为泡影，反而成了沉重的财政负担。12月4日，根据东京奥组委披露的数据，东京奥运会延期一年将需要多花费2940亿日元，这意味着总预算由最初的1.35万亿日元增至1.644万亿日元，成为有史以来最贵的夏季奥运会。其中，东京都政府承担40%左右，东京奥组委承担约35%，日本中央政府承担约25%。

　　除了内因，全球疫情的爆发式增长也为日本经济添上了一抹阴霾。日本财务中最新的报告显示，虽然对华出口猛增了10.2%，但当月日本对欧盟出口下降了2.6%。

　　滑坡的支持率

　　中国社会科学院日本研究所研究员张季风表示，现在推出新一轮的经济刺激计划，一方面是因为疫情还没有结束，仍然比较严峻，复工复产比较困难，即便三季度数据有所增长，但毕竟之前的季度下滑过于严重，因此实际上没有恢复到疫情前的水平。另一方面，菅义伟可能也有拉升支持率的考虑。

　　在疫情反复和经济停滞的现状下，菅义伟面临着信任度的空前考验。根据日本共同社12月7日的报道，菅义伟内阁的支持率为50.3%，较上次11月调查时大降12.7个百分点。不支持率达到32.8％，上升了13.6个百分点。

　　疫情的应对不力是主因。调查结果显示，有55.5％的日本人对于菅义伟内阁应对新冠肺炎疫情的对策表示不满。对于菅义伟内阁寻求防疫与经济复苏的“两手一起抓”的做法，76.2％的认为不妥，应该重点抓抗疫对策，防止疫情扩大。

　　辽宁大学国际关系学院副教授李家成分析称，菅义伟上台之后，任期内想在经济发展上作出成绩，一方面是感受到了经济发展的压力，响应日本经济界重启经济发展的需求，去年日本首次出现了五年来的负增长，今年大概率也是负增长，菅义伟在年终岁尾推出这个方案，可能也是希望明年实现由负转正的转变。

　　另一方面，李家成分析称，这个方案主要还是要抵消疫情持续蔓延对经济带来的打击，三季度和10月在消费和出口方面，日本经济指标有所升温，主要是受到中国和美国疫情重启拉动的效果，但即便外部需求上升，日本也可能面临着疫情冲击导致的国内开工率不足。

　　不过，防疫和经济，菅义伟似乎哪一项都想作为重点。12月4日，在首相官邸召开的记者会上，菅义伟再次强调遏制新冠疫情、重建经济是其政府的首要任务。

　　对于疫情防控，菅义伟当天作出了着重强调，表示自上周开始重症病床告急，政府“抱有强烈的危机感”应对这一情况，并呼吁日本民众采取戴口罩、勤洗手以及避免“3密（密闭、密集、密切接触）”等防疫措施。

　　而对于经济复苏，菅义伟也在持续发力。根据菅义伟的说法，日本政策金融公库提供的无利息无担保融资将延长至明年上半年。此外，政府将准备1.5万亿日元的地方创生临时补助金，为单亲家庭和低收入家庭提供紧急补助。

　　在李家成看来，防疫和经济复苏其实是比较难平衡的，现在日本的疫情有点失控的感觉，感染途径无法追踪，医疗体系濒临崩溃，民众现在觉得经济不是当务之急，疫情防控是首要的，菅义伟未来可能还会在疫情防控上下功夫。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved