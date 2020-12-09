原标题：“放水”7080亿美元 菅义伟力挽经济狂澜

眼看第三波疫情来势汹汹，经济复苏的势头就要被按下“暂停键”，日本新一轮经济刺激计划应声而至。73.6万亿日元（7080亿美元）的规模，足见新首相菅义伟力挽经济的决心。事实上，近期以来，随着病例的增多和经济的停滞，菅义伟的支持率也急转直下，而“奥运红利”还是一个问号，无论从哪个角度来看，这一轮刺激计划势在必行。不过，惊人的债务也高悬于头顶，透支的隐患不可小觑。

累计3万亿美元

市场等待多时之后，日本的新一轮财政刺激如约而至。当地时间12月8日，菅义伟宣布，为了促进日本从新冠疫情导致的经济衰退中尽快复苏，日本政府将制定新的经济刺激方案，总规模为73.6万亿日元（7080亿美元）。

这也是菅义伟上台以来推出的首个经济刺激方案。根据他的说法，新方案中包括40万亿日元（3850亿美元），用于直接财政支出及旨在减少碳排放和推动数字技术的举措。

“我们制定了这些措施，以稳定就业、维持商业、恢复经济，同时为绿色经济和数字经济的新增长开辟道路，从而保护人们的生命和生计。”菅义伟在会上表示。

据了解，该刺激方案将由第三次额外预算中的19.2万亿日元提供部分资金。而这一计划获批之后，将使得日本政府经济刺激方案累计金额达到3万亿美元。此前，日本政府一共出台了两个一揽子计划应对疫情，总计2.2万亿美元，家庭和企业是重点帮扶对象。

值得一提的是，就在刺激计划“官宣”的同一天，日本内阁府公布的修正数据显示，今年7-9月，日本经济年化增长率为22.9%，高于最初估计的21.4%。

此前，日本经济已连续3个季度下滑，二季度按年率计算下滑28.1%，大幅增长的数字表明目前日本正从新冠肺炎疫情引发的衰退中复苏。

但在日本政府眼中，这还远远不够。日本经济再生大臣西村康稔指出，消费者支出正在复苏，但经济仍然没有达到疫情之前的水平，希望尽快批准、实施刺激措施。

事实上，早在7月，在两轮刺激之后，关于新一轮经济方案的呼声就已经此起彼伏。彼时，路透社采访的40位分析师中，26位预计日本央行会扩大刺激措施，其中18位认为会在今年实施。

到了11月，新一轮经济刺激方案几乎已经是呼之欲出了。一些执政党议员呼吁祭出大规模的纾困计划，理由是要避免财政悬崖的情况进一步恶化，此轮财政援助旨在帮助企业稳住就业岗位，开拓新的资金来源渠道。

停滞的经济

虽然日本三季度的经济增速转正了，但也只是在前一季度创纪录暴跌的前提下，当下日本的经济仍然存在不少隐忧，这或许也是菅义伟继续“放水”的原因。

此次修正后的三季度数据就呈现出冷热不均的状态。数据显示，虽然个人消费环比增长了5.1%，但企业设备投资环比下降2.4%，住宅投资则环比下降了5.8%。与此同时，虽然内需对经济增长的贡献由2.1个百分点上调至2.6个百分点；但在外需方面，净出口对经济增长的贡献由2.9个百分点下调至2.7个百分点。

在11月25日公布的月度经济报告中，日本内阁称：“由于新冠病毒，日本经济仍处于严峻的形势下，正在呈现回升趋势。”此番描述已经持续了5个月。

但对于这份经济报告，日本内阁一名官员表示，鉴于软件支出额低迷，企业投资“越来越有可能恶化”。该官员还表示，服务业消费正在复苏，主要是在旅游和餐饮行业，但仍处于低水平，同时强调，应该关注新冠肺炎新一轮疫情在国内的影响。

这并非危言耸听，进入冬季以来，日本的疫情出现了第三次暴发的态势。自11月18日单日确诊病例首次突破2000例以来，日本的这项指标屡次刷新纪录，从2388例攀升至2594例，直到最近才有所下降。

12月7日，日本新增新冠肺炎确诊病例1522例，新增死亡病例39例。此外，日本现有重症病例530例，刷新最高纪录。其中，东京都、大阪府、北海道成为这一轮疫情的“重灾区”，东京都更是连续12天单日新增确诊病例数超过300例。东京都医师会会长尾崎治夫说，人们出行增多“很可能”是疫情扩散的原因之一，因此他建议政府暂停“Go To”系列补贴活动。

在此背景之下，日本政府不得不暂时叫停了两大补贴活动——“Go To Travel”和“Go To Eat”。但这样一来，作为日本经济的重要支柱，鼓励消费的政策一旦消失，遭受疫情打击深重的服务业也会难以承受。在瑞穗综合研究所经济学家酒井才介看来，日本个人消费随疫情起伏。“感染病例增加时，消费减少，疫情有所缓和时，消费趋于活跃，而后病例再度增加，因此复苏必然缓慢。”

而日本曾经心心念念的“奥运红利”也化为泡影，反而成了沉重的财政负担。12月4日，根据东京奥组委披露的数据，东京奥运会延期一年将需要多花费2940亿日元，这意味着总预算由最初的1.35万亿日元增至1.644万亿日元，成为有史以来最贵的夏季奥运会。其中，东京都政府承担40%左右，东京奥组委承担约35%，日本中央政府承担约25%。

除了内因，全球疫情的爆发式增长也为日本经济添上了一抹阴霾。日本财务中最新的报告显示，虽然对华出口猛增了10.2%，但当月日本对欧盟出口下降了2.6%。

滑坡的支持率

中国社会科学院日本研究所研究员张季风表示，现在推出新一轮的经济刺激计划，一方面是因为疫情还没有结束，仍然比较严峻，复工复产比较困难，即便三季度数据有所增长，但毕竟之前的季度下滑过于严重，因此实际上没有恢复到疫情前的水平。另一方面，菅义伟可能也有拉升支持率的考虑。

在疫情反复和经济停滞的现状下，菅义伟面临着信任度的空前考验。根据日本共同社12月7日的报道，菅义伟内阁的支持率为50.3%，较上次11月调查时大降12.7个百分点。不支持率达到32.8％，上升了13.6个百分点。

疫情的应对不力是主因。调查结果显示，有55.5％的日本人对于菅义伟内阁应对新冠肺炎疫情的对策表示不满。对于菅义伟内阁寻求防疫与经济复苏的“两手一起抓”的做法，76.2％的认为不妥，应该重点抓抗疫对策，防止疫情扩大。

辽宁大学国际关系学院副教授李家成分析称，菅义伟上台之后，任期内想在经济发展上作出成绩，一方面是感受到了经济发展的压力，响应日本经济界重启经济发展的需求，去年日本首次出现了五年来的负增长，今年大概率也是负增长，菅义伟在年终岁尾推出这个方案，可能也是希望明年实现由负转正的转变。

另一方面，李家成分析称，这个方案主要还是要抵消疫情持续蔓延对经济带来的打击，三季度和10月在消费和出口方面，日本经济指标有所升温，主要是受到中国和美国疫情重启拉动的效果，但即便外部需求上升，日本也可能面临着疫情冲击导致的国内开工率不足。

不过，防疫和经济，菅义伟似乎哪一项都想作为重点。12月4日，在首相官邸召开的记者会上，菅义伟再次强调遏制新冠疫情、重建经济是其政府的首要任务。

对于疫情防控，菅义伟当天作出了着重强调，表示自上周开始重症病床告急，政府“抱有强烈的危机感”应对这一情况，并呼吁日本民众采取戴口罩、勤洗手以及避免“3密（密闭、密集、密切接触）”等防疫措施。

而对于经济复苏，菅义伟也在持续发力。根据菅义伟的说法，日本政策金融公库提供的无利息无担保融资将延长至明年上半年。此外，政府将准备1.5万亿日元的地方创生临时补助金，为单亲家庭和低收入家庭提供紧急补助。

在李家成看来，防疫和经济复苏其实是比较难平衡的，现在日本的疫情有点失控的感觉，感染途径无法追踪，医疗体系濒临崩溃，民众现在觉得经济不是当务之急，疫情防控是首要的，菅义伟未来可能还会在疫情防控上下功夫。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)