商务部：将重点推动外贸创新发展

8日，商务部外贸司司长李兴乾在通气会上表示，1至11月，进出口总额29.04万亿元人民币，增长1.8%，规模创历史同期新高。其中，外贸新业态新模式快速发展，跨境电商、市场采购贸易方式出口快速增长。下一步，将紧紧围绕构建新发展格局，推动外贸创新发展。

李兴乾介绍，在困境和压力之下，中国外贸产业创新能力持续增强。从区域发展来看，东部地区一般贸易方式出口持续扩大，自主发展能力进一步增强。中西部地区外向型经济加快发展，出口增速高于整体，产业竞争力明显提升。

从外贸主体来看，中国外贸企业迎难而上，在市场压力下茁壮成长，外贸主体规模不断壮大。1至11月，民营企业出口增长12.2%，拉高整体增速6.2个百分点。

另外，中国出口产品不断向价值链上游攀升。机电产品出口占比提升至59.3%。集成电路、计算机、医疗器械等高技术、高附加值产品出口强劲，增速分别达14.8%、10.7%和44.5%。

在李兴乾看来，新业态新模式的快速发展对我国外贸的贡献越来越大。“跨境电商、市场采购贸易方式出口快速增长，在高效联通国内国际市场、激发中小微外贸主体活力等方面发挥了重要作用。”他说。

他同时指出，近期国际市场需求出现了积极回暖迹象。世贸组织、经合组织等国际机构均上调全球贸易和经济增速预测，但是从反弹到复苏还有一个过程。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际需求仍受制约，外贸发展面临诸多不确定不稳定因素。商务部将紧紧围绕构建新发展格局，推动外贸创新发展，坚定支持多边贸易体制，反对贸易保护主义，更加积极融入全球经济循环。

李兴乾此前在回答《经济参考报》记者提问时表示，面对新形势、新任务，必须把对外贸易创新发展放在更加重要的位置，通过创新更加积极有效地应对不稳定不确定因素，这是我国实行更深层次改革、更高水平开放的重要内容，是稳住外贸外资基本盘的强大保障，是推进贸易高质量发展的根本动力，也是构建新发展格局的有力支撑。

据了解，目前，商务部正在根据《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》和《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》要求，积极推进国家外贸转型升级基地建设。12月7日，商务部发布的《关于公示2020年国家外贸转型升级基地认定名单的通知》指出，在地方申报和专家评审基础上，拟将北京市海淀区集成电路基地等64家新基地和北京市中关村科技园电子信息基地等93家老基地认定为国家外贸转型升级基地。目前正在公示阶段。

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