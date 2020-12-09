土地市场持续升温 11个城市卖地收入超千亿

中原地产最新数据显示，多城市集中卖地，土地市场成交额持续上升。截至12月7日，我国已有11个城市卖地破千亿，超过30个城市卖地超过500亿，刷新历史纪录。今年前11月，50城卖地收入3.67万亿元，同比增20.8%，收入和增幅均刷新历史纪录。
具体来看，上海、杭州、广州卖地收入超过2000亿元。其中，广州2249亿元，同比上涨75.63%；杭州2564亿元，同比上涨3.09%；上海2773亿元，同比上涨56.76%。此外，南京、北京、武汉、宁波、佛山、苏州、成都、重庆等八个城市卖地收入超千亿，其中，南京卖地1898亿元，同比上涨25.35%；北京卖地1802亿元，同比上涨15.71%；佛山卖地1234亿元，同比上涨72.87%。
中原地产首席分析师张大伟认为，随着经济全面复苏，资金面相对宽松，房企拿地积极性逐渐提高，多地出现高溢价率土地成交，特别是厦门等地再次出现总价百亿地块，使得土地市场热度持续提升。
张大伟表示，房企拿地主要是追求市场规模，而且近年来拿地很少的企业，很多也开始积极拿地。50大房企拿地达到了22107亿元，41家企业拿地超过200亿元。
张大伟认为，楼市热度和土地市场热度相对应，当下部分区域出现热盘，看房人数相比之前有明显上升。一些城市部分土地的价格已经达到了历史高点，土地溢价率上行也主要体现在这些城市。
土地市场与楼市走势类似，分化比较明显。中指研究院数据显示，11月全国300个城市土地成交面积8001万平方米，环比下降27%；出让金额4209亿元，环比下降15%。贝壳研究院最新数据显示，70个大中城市年底住宅用地成交量增幅收窄，二线城市仍未追平去年同期。
从一周数据来看，贝壳研究院数据显示，70个大中城市上周住宅用地成交规划建面累计同比增长3.3%，环比收窄0.7个百分点，其中一线城市规划建面累计同比增长39.2%，环比收窄0.2个百分点；二线城市同比下滑1.7%，环比降幅扩大0.6个百分点；三四线同比增长9.0%，环比收窄0.8个百分点。
易居研究院研究员沈昕表示，11月一线城市土地成交建筑面积大增，而二线城市和三线城市土地市场因下半年以来调控政策显效，出现量价齐跌。
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