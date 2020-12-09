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银保监会定调信托业监管：强监管、严问责将加码

2020年12月09日07:54  来源：经济参考报
 

　　银保监会副主席黄洪12月8日在2020年中国信托业年会上表示，信托业要杜绝与监管博弈的心态，不通过变通或绕开监管规定开展信托业务，更不能以此寻求相对于其他信托公司的不正当竞争优势，破坏市场秩序。

　　他指出，今后严监管、强监管态势将进一步巩固，监管问责也将更加严格，不遵规守纪注定没有出路，这一点，信托公司和各银保监局都要坚信不疑。

　　“当前信托公司处于转型发展的关键时期，要实现高质量发展，关键要围绕受托人的中心地位建设良好的受托人文化。”黄洪表示，良好的受托人文化具有守正、忠实、专业三大特征。

　　黄洪认为，当前全行业仍然存在受托人文化不成熟、受托人职责不清晰、受托人定位有偏离等问题。

　　据悉，在守正不足方面，仍有不够规矩的现象发生。比如压降信托融资类业务是去年底监管部门就提出的要求，但今年上半年部分信托公司仍然迅猛发展，结果下半年面临极重的压降任务。

　　国家金融发展与实验室理事长李扬表示，展望未来，信托业有四大改革和发展的方向：首先是践行受托人定位，开展融资信托业务，服务实体经济；其次是开展证券投资信托业务；再次是加大股权类改革，提升服务实体经济质效；最后则是发展财富管理，满足投资者多元化需求。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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