市场规模将超4万亿元 超高清视频市场迎重磅利好

资料来源：赛迪智库，东莞证券研究所整理

随着5G技术大规模商用和政策加速落地，超高清视频领域迎来风口。业内人士与机构表示，目前我国超高清视频行业在技术、需求、政策等方面已具备发展基础，产业链公司业绩有望迎来爆发。

同花顺数据显示，截至12月8日收盘，超清视频板块上涨0.45%。46只个股实现上涨，其中，当虹科技上涨7.48%，风语筑上涨6.87%，奥拓电子上涨6.02%，朗新科技上涨5.33%。

超高清视频市场或迎风口

继去年《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》后，12月7日，国家广电总局发布《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》，指出利用3年左右时间，通过实施广播电视技术迭代，加快重塑广电媒体新生态，加速重构现代传播新格局。加快发展高清/超高清视频和5G高新视频，推动高标清同播向高清化发展，逐步关停标清频道。完善4K/8K超高清视频技术标准体系，推进5G高新视频落地应用，推出高新视频新产品和新应用。

5G建设的加速推进为超高清视频产业发展奠定了坚实基础。华西证券表示，5G传输速率达1Gbps，具有超高网速、超低时延、超大连接的特点，为超高清视频六个维度的画质传输提供网速保障，保证了超高清视频在传输过程中的低延时和画质的高度还原。

今年以来，我国超高清视频产业发展成果频现：在消费终端设备领域，工信部最新数据显示，今年1-9月国内市场销售4K超高清电视2079万台，占国内市场电视销量近70%；标准体系方面，今年5月，工信部印发《超高清视频标准体系建设指南》；内容资源方面，央视已率先推出4K超高清频道，杭州、广州、上海等地方4K超高清电视频道正陆续上线。据记者获悉，2021年春晚央视总台将开展4K、8K和VR直播，2022年北京冬奥会、东残奥会也将实现4K超高清电视全程直播和8K超高清实验直播。超高清视频正成为5G商用的重要应用场景之一。

赛迪顾问电子信息产业研究中心副总经理贾珊珊指出，在新基建、政策红利持续释放等利好因素下，未来我国超高清视频将与AI、5G、云计算等技术深度融合，在4K/8K摄像机、图像传感器等领域实现突破，并有可能在未来形成“一核多点”的产业空间格局。赛迪顾问预测，2022年，我国超高清视频产业规模将超过4万亿元。

产业链多领域将迎快速增长

市场人士指出，尽管超高清视频产业仍在发展初期，在政策与技术的双重加持下，产业链上各环节有望迎来快速增长。

据了解，超高清视频产业链可分为上游设备层、中游服务层和下游应用层，涉及行业包括感光器件、芯片、超高清视频平台服务，以及广播电视、安防监控、医疗健康等多个领域。

银河证券研究院分析师杨晓彤表示，超高清视频产业链各环节升级换代加速，将引发视频制播、网络传输、终端呈现、内容供给等环节的创新发展。而据赛迪研究此前预测，2022年，应用端市场规模将超过1.8万亿元；核心设备层的终端呈现设备市场规模将接近7000亿元、网络传输设备将超过2000亿元、视频生产设备将接近1000亿元。

显示行业将迎来新机遇。渤海证券指出，我国在超高清电视机市场普及上全球领先，海信、TCL、创维、海尔、华为、小米都推出过较为成熟的4K电视产品。面板企业京东方、华星光电在8K超高清显示面板领域处于国际一流水平。步入超高清时代，相比OLED，Mini/Micro LED技术被行业视为是更优的选择。前海信、康佳、华硕、苹果、京东方等纷纷推出Mini LED背光及类似技术的显示产品，产业链整合和商业化进程在持续推进。

产业链上拥有高端编转码技术和研发能力的厂商也有望持续受益。东莞证券表示，随着国内电视台、网络公司、IPTV内容供应商对编码标准和编解码设备的应用趋于国产化，相关厂商也有望受益。

此外，传媒行业在超高清领域也将迎来新发展，市场人士看好高清内容和服务相关受益标的。杨晓彤指出，超高清技术可应用于多个衍生行业，相关消费潜力未来将被逐步激发。国内用户付费市场仍有较大发展空间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)