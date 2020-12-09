人民网>>财经

市场规模将超4万亿元 超高清视频市场迎重磅利好

2020年12月09日07:55  来源：经济参考报
 

　　资料来源：赛迪智库，东莞证券研究所整理

　　随着5G技术大规模商用和政策加速落地，超高清视频领域迎来风口。业内人士与机构表示，目前我国超高清视频行业在技术、需求、政策等方面已具备发展基础，产业链公司业绩有望迎来爆发。

　　同花顺数据显示，截至12月8日收盘，超清视频板块上涨0.45%。46只个股实现上涨，其中，当虹科技上涨7.48%，风语筑上涨6.87%，奥拓电子上涨6.02%，朗新科技上涨5.33%。

　　超高清视频市场或迎风口

　　继去年《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》后，12月7日，国家广电总局发布《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》，指出利用3年左右时间，通过实施广播电视技术迭代，加快重塑广电媒体新生态，加速重构现代传播新格局。加快发展高清/超高清视频和5G高新视频，推动高标清同播向高清化发展，逐步关停标清频道。完善4K/8K超高清视频技术标准体系，推进5G高新视频落地应用，推出高新视频新产品和新应用。

　　5G建设的加速推进为超高清视频产业发展奠定了坚实基础。华西证券表示，5G传输速率达1Gbps，具有超高网速、超低时延、超大连接的特点，为超高清视频六个维度的画质传输提供网速保障，保证了超高清视频在传输过程中的低延时和画质的高度还原。

　　今年以来，我国超高清视频产业发展成果频现：在消费终端设备领域，工信部最新数据显示，今年1-9月国内市场销售4K超高清电视2079万台，占国内市场电视销量近70%；标准体系方面，今年5月，工信部印发《超高清视频标准体系建设指南》；内容资源方面，央视已率先推出4K超高清频道，杭州、广州、上海等地方4K超高清电视频道正陆续上线。据记者获悉，2021年春晚央视总台将开展4K、8K和VR直播，2022年北京冬奥会、东残奥会也将实现4K超高清电视全程直播和8K超高清实验直播。超高清视频正成为5G商用的重要应用场景之一。

　　赛迪顾问电子信息产业研究中心副总经理贾珊珊指出，在新基建、政策红利持续释放等利好因素下，未来我国超高清视频将与AI、5G、云计算等技术深度融合，在4K/8K摄像机、图像传感器等领域实现突破，并有可能在未来形成“一核多点”的产业空间格局。赛迪顾问预测，2022年，我国超高清视频产业规模将超过4万亿元。

　　产业链多领域将迎快速增长

　　市场人士指出，尽管超高清视频产业仍在发展初期，在政策与技术的双重加持下，产业链上各环节有望迎来快速增长。

　　据了解，超高清视频产业链可分为上游设备层、中游服务层和下游应用层，涉及行业包括感光器件、芯片、超高清视频平台服务，以及广播电视、安防监控、医疗健康等多个领域。

　　银河证券研究院分析师杨晓彤表示，超高清视频产业链各环节升级换代加速，将引发视频制播、网络传输、终端呈现、内容供给等环节的创新发展。而据赛迪研究此前预测，2022年，应用端市场规模将超过1.8万亿元；核心设备层的终端呈现设备市场规模将接近7000亿元、网络传输设备将超过2000亿元、视频生产设备将接近1000亿元。

　　显示行业将迎来新机遇。渤海证券指出，我国在超高清电视机市场普及上全球领先，海信、TCL、创维、海尔、华为、小米都推出过较为成熟的4K电视产品。面板企业京东方、华星光电在8K超高清显示面板领域处于国际一流水平。步入超高清时代，相比OLED，Mini/Micro LED技术被行业视为是更优的选择。前海信、康佳、华硕、苹果、京东方等纷纷推出Mini LED背光及类似技术的显示产品，产业链整合和商业化进程在持续推进。

　　产业链上拥有高端编转码技术和研发能力的厂商也有望持续受益。东莞证券表示，随着国内电视台、网络公司、IPTV内容供应商对编码标准和编解码设备的应用趋于国产化，相关厂商也有望受益。

　　此外，传媒行业在超高清领域也将迎来新发展，市场人士看好高清内容和服务相关受益标的。杨晓彤指出，超高清技术可应用于多个衍生行业，相关消费潜力未来将被逐步激发。国内用户付费市场仍有较大发展空间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经

统计局：11月份三大采购经理指数均位于年内最高点　　人民网北京11月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，11月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于年内最…【详细】

财经

两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线　　人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅…【详细】

财经

国家统计局：工业企业累计利润增速年内首次由负转正　　人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved