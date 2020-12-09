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“姜你军”重现，生姜价格涨了多少？

2020年12月09日07:58  来源：国际商报
 

　　□ 新 华

　　生姜作为日常必备调味品，近来价格噌噌地涨，居家过日子的你感受到了吗？

　　价格涨了多少

　　12月7日下午，记者来到河北省秦皇岛市青龙满族自治县家惠超市，这里老姜的标价为每市斤11.98元，而新姜的价格为每市斤6.98元。正在挑姜的顾客杨金荣说：“现在姜怎么这么贵了，新姜价格都赶上老姜了！”

　　“以前老姜也就是每市斤5~6元，而现在老姜进价基本稳定在每市斤11元左右，新姜则在每市斤6元左右，与去年同期相比，均价贵了3元左右。”该超市工作人员田亚娟介绍，尽管新姜上市了，但姜的价格却从10月份涨起来了。

　　记者在电商平台上搜索发现，标明产地直销的生姜，5斤的价格普遍在25元左右，其中包含邮费。

　　“目前，生姜价格达到近6年来最高水平。”中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶介绍，根据中国农业信息网数据，11月份生姜批发价格为每公斤14.08元，比6月份上涨45.9%，同比上涨71.5%。

　　价格为啥会上涨

　　我国是世界上生姜产量最多的国家，主要种植品种分为北方大姜和南方小黄姜。

　　据中国农业信息网监测，生姜价格自2017年第四季度从高位快速下跌，后保持低位运行，农户种姜收益下降，导致2019年种植面积减少约10%。

　　记者了解到，河北省秦皇岛市抚宁区生姜种植面积近年来稳定在万亩以上，连续被评为“中国生姜之乡”“中国调味品原辅料（生姜）种植基地”，这里的生姜价格具有代表性。

　　“从近五年行情看，今年的生姜价格尤其高。”秦皇岛小江蔬菜专业合作社理事长邬大为说，以当地农户和批发商的交易价格为例，2018年老姜均价每市斤1.6元，2019年约1.8到2元，今年价格约2.5到4元，相比去年翻番了。

　　“今年抚宁的生姜从产量到价格都是双丰收。”邬大为说，由于采用水肥一体化滴灌技术，生姜的亩产平均达六吨半，按交易均价每斤3.1元计算，一亩地生姜的利润达2万~3万元。

　　邬大为说，受新冠肺炎疫情影响，国外对生姜的出口需求大增；老姜价格一涨，新姜价格也跟着上涨，农户开始惜售；供需行情推动社会资本买进卖出。诸多因素都在抬高生姜价格。

　　未来价格如何

　　张晶分析，今年11月中旬以来，山东产区库存老姜交易进入尾声，河北、山东鲜姜上市量逐渐加大，南方鲜姜采挖进入后期。预计随着鲜姜上市量增加，生姜价格将有所回落。

　　拼多多新消费研究院副院长刘中琪表示，原产地直发的农货销售模式大幅缩短了农产品供应链条，目前拼多多平台的商户没有出现明显价格上涨。

　　中国国际电子商务中心首席分析师郭召芬说，生姜涨价的主要原因是供不应求。加强供应链创新，解决流通信息不对称问题，推动流通企业的数字化、信息化转型等，都将有助于降低流通领域的成本。

　　张晶说，葱、姜、蒜等小宗蔬菜具有产地集中、库存销售、周期性强、价格波动大等鲜明特点。跟风涨价行为诱发价格大幅波动，影响周期长，对姜农、贸易商、消费者均会产生不利影响。

　　张晶建议，一是加强市场监测分析预警。对苗种销售等产前投入进行监测，及时分析研判未来生产供给。二是积极推广政策性农业保险，完善政策性保险的财政补贴机制，提高保障水平，借助保险稳定生产。三是发展加工和仓储，形成调节供需的“蓄水池”。借助加工和仓储环节，在价格大幅下跌时消化一定过量供给；在价格大幅上涨时借助公益储备平价销售、平抑涨价。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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