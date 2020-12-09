无惧"姜你军""向前葱" 机构预计11月CPI保持"0时代"

中新经纬客户端12月9日电 (代聪飞 张猛) 9日，国家统计局将公布11月份居民消费价格指数(CPI)。多家机构预计，11月CPI延续回落，下探至“0”附近。

机构预测涨幅均值0.05%

10月份CPI延续跌势至0.5%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟当时分析称，10月，食品价格上涨2.2%，涨幅回落5.7个百分点，影响CPI上涨约0.49个百分点。食品中，猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，同比下降2.8%。

对于即将揭晓的11月份CPI数据，Wind数据显示，截至12月8日，12家机构对11月份CPI同比涨幅的预测均值为0.05%。其中，预测值最大为招商证券给出的0.3%，最低为中金公司给出的-0.2%。

10月份，猪肉价格同比在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%。11月，猪肉价格整体延续下跌趋势，平均批发价格39.43元/公斤。

海通证券指出，11月以来猪肉价格明显回落，蔬菜价格有所下滑，水果价格则较平稳。供给压力缓解下猪价预计继续下行，叠加去年同期较高基数影响，预计11月CPI同比继续回落至0。

葱姜价格难阻CPI跌势

据农业农村部网站数据，11月份，大葱、生姜批发价格分别为每公斤4.56元、14.08元，较5月份分别上涨100.88%、58.56%。

来源：农业农村部官网截图

葱姜价格为什么会出现大幅上涨？中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶认为主要原因在供给端。一方面，比较效益降低导致葱、姜种植面积大幅下降；另一方面，降水偏多导致大葱、生姜单产下降。

至于大葱涨价是否会给物价造成压力，苏宁金融研究院消费金融研究中心主任付一夫表示，CPI并非单一商品的价格涨幅，而是一个总体指标。对于大葱来说，虽然近期涨价势头很猛，但它在CPI中的比重非常有限，几乎不会对CPI总指数造成太大影响。

未来物价怎么走？

对于未来物价走势，海通证券指出，伴随着经济复苏，工业物价将趋于回升，预计未来PPI持续走高。而PPI与核心物价的走势高度相关，其回升将会推动非食品CPI价格同步走高。因而即便明年猪价继续下跌，带动食品CPI价格涨幅回落，通胀风险仍有可能再度升温。

浙商证券则认为，生猪供给确定性回暖推动猪价下行，平价猪肉带动CPI下探，预计2021年一季度CPI位于0附近。但随着猪肉价格影响因素趋弱，二季度起，猪肉基数效应弱化，CPI翘尾因素由负转正。(中新经纬APP)

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