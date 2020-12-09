赶浪数字化，中老年商家获益多

年近50岁的赵学宽在上海经营着一家不足20平方米的冷饮批发店，20多年来，他一直做着周边邻里的生意。而在一年前，在某数字生活平台的帮助下，他将自家店铺搬到线上后，短短一年多时间，外卖已经占了赵学宽店铺销售额的三分之一，日均外卖销售的冷饮足有几千支。

“现在网络非常发达，很多老客户即便是住在隔壁，也更愿意在网上购买送货到家。”数字化带来的转变令赵学宽始料未及。

数字化经营能力已逐渐成为服务业商户发展的核心能力之一，而从“局外人”到“赶浪人”，越来越多的中老年商家也在通过便捷化的工具找到生意新增长点。

近日，清华大学社科学院经济学研究所联合阿里巴巴本地生活新服务研究中心发布报告显示，服务业小微经营是中老年人和女性的重要谋生渠道之一，而当下，线上生意不只给年轻创业者带来机会，中老年商家受服务业数字化助力更大，数字化平台正帮助他们减少数字鸿沟所带来的获客劣势，使其更好地分享数字化发展红利。

通过比对口碑和饿了么平台上注册用户年龄小于40岁的年轻企业主商户（26856个样本）和40岁及以上的中老年企业主商户（11928个样本）数据显示，中老年企业主商户从数字化平台中的获益，比年轻企业主商户更多：40岁及以上的中老年商家通过数字化平台实现交易额提升26.86%，增幅显著高出年轻商家群体（4.01%）。从交易笔数的影响看，40岁以下的年轻企业主提升了11.88%，中老年企业主则提升了18.93%。

分析认为，通过消费者评分、平台智能推荐等功能，口碑、饿了么等平台在一定程度上帮助中老年商户减小了由于互联网技术、精力等相对不足带来的广告投放、媒体推送、远程配送等方面的获客劣势。这促使该群体在开启数字化转型后，经营效益得到明显提升。

研究还发现，通过合理运用数字化平台，服务型小微商户普遍获得了更高的收入以及商业机会。同时，现阶段数字化平台对北方区域、三线及以下城市、女性企业主助力作用更大。

报告负责人、清华大学社科学院经济学研究所所长汤珂指出，数字化手段正在为现代企业提供“坐贾”和“行商”优势兼顾的可能性：一方面，借助数字化平台，线下商户闲置产能得以被更加充分地利用，在原先经营的空闲时段能创造新需求；另一方面，通过真实有效的线上口碑建设和服务保障，商家的服务和质量能被更多、更远的消费者认可和接受，商户持续获客能力进一步提高。

这一研究也进一步启示政府有关部门和企业应当重点面向数字化边缘群体普及和培训数字化营生能力，推动数字应用的商户端和用户端的适老化、便捷化改造，比如提供相应的“关怀模式”“长辈模式”，将无障碍改造纳入日常更新维护，促进包括老年人在内的全体人民共同享受数字化带来的福祉。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)