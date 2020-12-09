银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显

新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。

数据显示，一年多来，试点地区共向公安机关移送保险欺诈线索545条，立案近200起，涉案金额1亿余元。

据介绍，针对以往单一依靠保险行业的保单信息或公安机关的警务数据难以及时准确识别欺诈风险的问题，银保监会指导中国银行保险信息技术管理有限公司和部分大型保险公司为公安机关建立“绿色查询通道”，推动整合保险理赔、违章处理、公安云搜索等大数据平台，实现了“公安+保险”的跨部门信息数据交互。

试点地区银保监局配合经侦部门，研发建立了车险、意外伤害险、航空延误险等险种的诈骗犯罪数据模型，开展案件线索智能化分析研判，进一步提高了打击金融诈骗犯罪的精准度。

下一步，银保监会将会同公安部继续推进反保险欺诈合作，研究改进数据交互共享方式，联合建设保险犯罪数据模型，探索形成跨部门大数据反保险欺诈新模式。

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