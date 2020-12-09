统计局：11月份PPI同比下降1.5% 降幅收窄

人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1.5%，环比上涨0.5%；工业生产者购进价格同比下降1.6%，环比上涨0.7%。1至11月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.5%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，11月份，工业生产稳定恢复，市场需求持续回暖，工业品价格继续回升。

从同比看，PPI下降1.5%，降幅比上月收窄0.6个百分点。其中，生产资料价格下降1.8%，降幅收窄0.9个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅扩大0.3个百分点。主要行业中，价格涨幅扩大的有有色金属冶炼和压延加工业，上涨4.1%，扩大1.2个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.0%，扩大1.7个百分点。价格降幅收窄的有石油和天然气开采业，下降29.8%，收窄0.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降16.3%，收窄2.2个百分点；化学原料和化学制品制造业，下降3.0%，收窄3.0个百分点；煤炭开采和洗选业，下降2.9%，收窄2.6个百分点。

从环比看，PPI由上月持平转为上涨0.5%。其中，生产资料价格上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；生活资料价格由上月下降0.1%转为上涨0.1%。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有24个，比上月增加12个，上涨面达六成。受国际原油价格上涨等因素影响，化学原料和化学制品制造业价格上涨2.2%，化学纤维制造业价格上涨1.9%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨1.7%，石油和天然气开采业价格上涨0.9%。供暖需求季节性增加，燃气生产和供应业、煤炭开采和洗选业价格分别上涨2.8%和2.2%。金属相关行业价格由降转涨，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.5%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.1%。此外，非金属矿物制品业、造纸和纸制品业、纺织业价格分别上涨0.7%、0.5%和0.5%，涨幅均有所扩大。

据测算，在11月份1.5%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0，新涨价影响约为-1.5个百分点。

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