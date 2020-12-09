统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6%

人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，11月份，随着各地区各部门持续推进“六稳”“六保”工作，猪肉等重要民生商品价格继续回落。

从环比看，CPI下降0.6%。其中，城市下降0.6%，农村下降0.6%；食品价格下降2.4%，影响CPI下降约0.53个百分点。食品中，随着生猪生产不断恢复，猪肉价格继续下降6.5%，降幅收窄0.5个百分点；鲜菜和鸡蛋供应充足，价格分别下降5.7%和1.6%。非食品价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.09个百分点。非食品中，旅游淡季出行减少，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别下降15.6%、4.4%和3.4%；冬装新品上市，服装价格上涨0.4%。

从同比看，受去年同期对比基数较高影响，CPI下降0.5%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.8%；食品价格由上月上涨2.2%转为下降2.0%，影响CPI下降约0.44个百分点，是带动CPI由涨转降的主要原因。食品中，猪肉价格下降12.5%，降幅比上月扩大9.7个百分点，影响CPI下降约0.60个百分点；鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别下降19.1%、17.8%和10.8%，降幅均有扩大；鲜菜价格上涨8.6%，涨幅回落8.1个百分点；鲜果价格上涨3.6%，涨幅扩大3.2个百分点。非食品价格由上月持平转为下降0.1%，影响CPI下降约0.06个百分点。非食品中，交通和通信价格下降3.9%，其中汽油和柴油价格分别下降17.9%和19.6%；医疗保健价格上涨1.5%；教育文化和娱乐价格上涨1.0%。

扣除食品和能源价格的核心CPI继续保持稳定，同比上涨0.5%，涨幅已连续5个月相同。据测算，在11月份0.5%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0，新涨价影响约为-0.5个百分点。

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