第八代高尔夫上市 车主：“有玩头”“高性能”“有颜值”

近日，第八代高尔夫正式上市。作为众多年轻人的情怀之车，号称“全新数字高尔夫”的第八代高尔夫不仅在外观上更加生动活泼，更在内饰配置上升级“加料”。

新车一经上市，便引来众多关注。面对潜力十足的消费市场和激烈的行业竞争，靠什么吸引消费者？第八代高尔夫的车主们这样说。

技术创新才能直面竞争。“高尔夫8用上了车载以太网技术，跟我之前体验过的车机系统比，高尔夫8的反馈速度更快，各种智能驾驶辅助系统都很好使。相比于不少车30km/h以上才能开启ACC自适应巡航，高尔夫8可以0-160km/h范围内的全速域自适应巡航也值得称赞。”在第八代高尔夫的车主老刘看来，“方向盘也是很有意思的，用的全触控式Gen2 MOD方向盘。可以实时检测驾驶员是否握着方向盘，减少事故发生。另外，行人监测、疲劳监测这些配置，都在不同程度上帮驾驶员减压。总而言之，这车有玩头。”

配置硬核才能留住消费者。来自西安的车主闫哥从高6到高7再到现在的第八代高尔夫，连续三次选择高尔夫，闫哥看重的是硬核的配置。“高8沿用了1.4T涡轮增压发动机和7速DSG变速箱，保留了年轻时候要的那种运动感，同时油耗也有了保障，而且多了一个高科技的IQ.DRIVE技术，通过Travel Assist一键式智能驾驶辅助系统，可实现0-210km/h范围内的全速域、全旅程覆盖，配合Front Assist预碰撞安全系统（含CEB城市紧急制动）、Lane Assist车道保持等辅助系统，实现了L2+级自动驾驶辅助，让开车时方便不少。”闫哥说。

对于年轻消费者，颜值与性能同样重要。高女士作为时尚设计师，就因为颜值选择了第八代高尔夫。“高尔夫8整体设计前卫灵动，没有多余的物理按键。五种内饰氛围灯和logo灯更是点睛之笔。”

中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”显示，11月，我国汽车消费指数为80，较上月有所上升。金九银十的旺季中，汽车市场需求持续增长，汽车市场销量逐渐走高。随着汽车行业连续出台刺激消费政策，中国汽车市场自4月份以来强劲恢复，展现出强大的韧性。

与此同时，随着居民生活水平的提高，汽车消费者对于汽车在性能、外观等方面的需求日益提升。第八代高尔夫正以数字化、智能化升级拥抱中国消费市场和新时代的汽车消费者。（牛广文）

(责编：车柯蒙、刘阳)