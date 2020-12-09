华为进军商用PC：创新赋能助力产业升级

人民网北京12月9日电 深度布局商用PC领域，以智慧体验赋能行业用户、以创新发展助力产业升级，华为再次迈出重要一步。继今年8月推出HUAWEI MateBook B系列笔记本之后，12月8日，华为在北京发布了其首款商用台式机HUAWEI MateStation B515，通过创新实力和精品战略，推动商用PC产业发展，为政企、行业等客户提供更好的产品体验与更高效、更智慧的解决方案，带来商业上的效率革新，与客户共建共赢。

当前，以数字化网络化智能化赋能企业转型升级，已成为各行各业的新趋势和新契机。同时，随着人工智能、5G网络、云计算、物联网(IoT)等的发展和进步，PC向高性能、智慧化、全连接的新形态加速演进，产业也迈向智慧PC时代。

智慧PC时代，如何引领和变革产业新业态？华为以办公场景作为重要突破点，通过持续推出商用笔记本和台式机，助力实现生产效率最大化，为行业用户提供了全场景智慧连接的高效体验。

同时，华为入局商用PC，更是一次破解行业痛点的有机尝试。华为首次在商用台式机上革新了与手机的传统文件传输方式，解决了连接不便、文件不好找、传输慢、传输大小受限等痛点，直观体现出了智慧生产力的价值。

今天，在线办公、移动办公、智能办公正在重塑办公场景。越来越多的用户同时使用手机、平板、PC进行协同办公，多屏共存现象日益普遍，同时也带来了多设备割裂、无法协同的痛点。随着手机、平板、笔记本存储的数据信息越来越多，跨设备的数据文件交互越来越频繁、体量越来越大，传统的数据共享过程越来越繁琐。

可以说，智能终端间的互联互通、无缝协同，日益成为行业进化的方向。而通过软硬生态的协同创新打造更好的智慧体验，成为PC行业的门槛和未来进化的关键。目前市场上的PC产品历经多轮升级已遇到了发展瓶颈——在设计、性能、体验等方面长期少有显著突破。用户换机的需求和动因减弱。随着办公移动化、碎片化的趋势，台式机不能移动和数据分享不方便的弱点更进一步被扩大，甚至陷入到数据“孤岛”。

华为自2016年进入PC领域以来，凭借全场景设备优势，通过分布式理念，开发出华为分享多屏协同等互联互通解决方案，HUAWEI Share从系统底层打通Windows系统和安卓系统之间的藩篱，实现了PC与手机、平板等智能移动设备的多设备协同、文件快速分享、跨屏操作等使用场景，为消费者提供了全场景智慧连接的高效体验。并率先提出“第三代移动办公”，引领消费者笔记本市场智慧化变革，推动移动办公智慧化。强大的品牌影响力、领先的创新实力不仅是华为在消费级PC领域的成绩，也是华为入局商用PC领域的底气。

据了解，华为最新发布的商用台式机HUAWEI MateStation B515以大型企事业单位和各中小型企业的员工为目标人群，聚焦领先商务设计、创新安全科技、可靠智慧体验三大DNA，坚持专业性能、安全稳定、可靠服务的基础竞争力，通过完善的商用PC服务体系，为商用用户提供高品质的全场景智慧办公体验。

此外，华为具有“云管端”一体化、全栈ICT解决方案、网络安全技术、完善的商用PC服务体系、高品质PC生产线等优势，在提升用户办公效率的同时，提供更为安全可靠的产品服务。

纵观华为整体的生态布局，商用PC已成为其全场景生态体验中的重要一环。以办公场景作为重要突破点，华为商用PC致力于打造全场景、智慧办公体验的系列产品，给政府、金融、教育等商用用户提供最好的使用体验，赋能企业数字化转型，助力行业加速融入数字经济浪潮。

作为智能终端的入口之一，PC是多屏交互、全场景生态建立的重要环节，可以与智能手机等形成多屏联动、协同互补，为用户提供一站式无缝体验。行业分析认为，能够整合移动终端技术的华为，将成为推动商用PC的创新引领者。同时，在高端PC和智能机领域，已有全面技术积累的华为，可以快速将创新技术和成熟工艺推广到商用领域，让更多商用用户享受到旗舰级的精湛工艺、创新科技和可靠智慧体验。

(责编：栗翘楚、刘阳)