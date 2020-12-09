财政部：新增专项债券发行计划完成9成

人民网北京12月9日电 （记者任妍） 今日，记者从财政部获悉，11月，地方政府债券（以下称地方债）发行1384亿元，全部为再融资债券。截至11月底，今年累计发行地方债62602亿元，其中，新增债券44945亿元，再融资债券17657亿元。新增债券中，一般债券发行9479亿元，完成全年计划的100%；专项债券发行35466亿元，完成全年计划（37500亿元）的94.6%。

据了解，11月地方债发行呈现以下特点：一是发行利率有所降低。11月，地方债平均发行利率3.58%，较10月（3.67%）下降9个基点。二是发行期限明显缩短。11月，地方债平均发行期限12年，比1-10月平均发行期限缩短3年。三是二级市场流动性持续改善。截至11月底，地方债现券交易量12.9万亿元，同比增加3.9万亿元；换手率（现券交易量/托管总量）0.51倍,同比增加0.1倍；质押式回购规模20万亿元，同比增加2.9万亿元。四是认购需求稳定。11月，部分公司信用类债券发生违约，信用债券发行面临一定困难。地方债作为优质资产，发行保持平稳，认购需求稳定。

据悉，经国务院批准，用于支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度2000亿元已于近期下达，财政部将密切关注债券市场形势，积极指导各地做好发行工作，确保全年地方债发行工作顺利收官，努力推动完成全年经济社会发展目标任务。

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