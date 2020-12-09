躲过套路避过雷 2020京东金榜带你“看榜消费”

近日，有媒体在微博上发布了一则#2020最让人后悔的网购行为#的投票，大家纷纷赶来作答：买之前没做功课、冲动消费是魔鬼、所谓的网红商品是交了智商税等等选项，每个都仿佛说出了自己的心声。
在投票选项中，涉及到了买之前没做功课、冲动消费是魔鬼、所谓的网红商品是交了智商税、盲目跟单在家闲置落灰、付款后发现价格比其他平台贵的多种消费“踩雷”经历，更有“还有更后悔的，评论区补充”的终极选项。有网友表示，这选项真实的，仿佛偷窥了我的生活。
截止目前的投票结果来看，除了“还有更后悔的”票数略胜一筹之外，其他选项票数都不相上下。可以说，常在网上走，哪有不踩雷，毕竟网上的商品五花八门，琳琅满目，即使是在网购届已经练就了火眼金睛的老手们，也免不了失手的时候。所以有网友在评论区呼吁，希望能有一双“慧眼”，能看清网购的套路和雷区。
但其实，随着互联网技术的发展，如今找到一双破除网购迷雾的“慧眼”并不困难，一份科学、权威、公正的榜单也许就是解决之道，能够让消费者明明白白消费，也为商家解决退换货过多、不能切中市场需求等痛点。
12月10日晚上，京东金榜将举行2020年年度颁奖盛典，与人民网财经联手发布年度12大消费趋势，为消费者带来“看榜下单”的网购参考。
据了解，京东金榜是京东排行榜的演进和升级，全品类每月生成各类近百篇榜单，进一步为消费者指明未来消费趋势和潮流走向，为消费者提供消费参考。
这次“2020年京东金榜年度盛典”，京东金榜综合了热销、增速、口碑、品牌力、热度五大维度算法模型，统计了京东平台上全部的亿级商品，同时邀请行业专业质检机构，国内外知名权威媒体/自媒体，垂直领域达人等组成专业评审团对产品进行把控与评分，为消费者和市场评选出权威、专业、公正的购物参考依据，同时，京东金榜还将颁布“京东金榜年度金奖”，揭晓2020年度京东金榜首发的100个金奖单品。
12月10日晚上7点，2020京东金榜年度盛典将揭晓最新潮流趋势。（毕磊）
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