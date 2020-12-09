扶贫餐车经营节目《隐秘的美味》12月12日开播

2020年是中国脱贫攻坚战决胜之年，也是广东三大扶贫工程之一的“粤菜师傅”工程实施两周年。

日前，国强公益基金会旗下社会企业国华文旅集团打造了扶贫餐车经营节目《隐秘的美味》，旨在帮助贫困地区农产品走向市场，推广“粤菜师傅”工程，弘扬粤菜文化。节目将于2020年12月12日在深圳卫视和西瓜视频台网联动首播。

据介绍，2019年，同样由国华文旅制作的精准扶贫厨艺竞技节目《发现大厨》播出后，广东南方卫视收视最高1.02%，来自甘肃东乡、江西兴国、山西阳高等全国各地的观众积极报名“粤菜师傅”工程，期待参加“粤菜师傅”培训班，提升技能，上岗就业，对“粤菜师傅”工程起到了良好的推广作用。

节目组表示，作为《发现大厨》的第二季，《隐秘的美味》在继承“粤菜师傅”工程、扶贫地食材、岭南文化等内容元素的同时，希望通过打造更为创新有趣的节目形式，达到更好的传播效果，并通过打造助农品牌“食光车”进一步助力消费扶贫。

不同于第一季由竞技引发的紧张氛围，《隐秘的美味》取景于顺德逢简水乡、佛山岭南天地、广州太古仓等网红打卡点，邀请了名厨刘一帆担任主理人，人气偶像高嘉朗、左卓分别担任主厨和帮厨，三人组成“美食浪客团”，前往广东肇庆、韶关、湛江、中山、河源的10个扶贫点，甄选当地食材，研发制作成一道道美味菜品后，走进城市的街头，通过“食光车”将美食带给食客。

值得一提的是，莫过于创业餐车——“食光车”。“美食浪客团”将从扶贫点挖掘的“隐秘的美味”研发成美味的佳肴，通过它带给食客们，完成助农带货的使命。

营业中的食光车。

此外，节目中的餐车经营模式，将进一步延伸至线下。节目播出后，国华文旅将同步打造最强助农平台“食光车”，发起“百城千辆食光车”活动，将来自全国的原生态农副产品通过“食光车”带给消费者。

另外，国华文旅还聘请了知名电商主播“小小疯”为“食光车”扶贫助农电商推广大使，通过线上直播，带货助农。通过线上线下互动引流，帮助农户打通从产到销的链路，打造各地特色农产品品牌，真正实现可持续、可造血扶贫模式。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)