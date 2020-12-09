天丝集团参展国际商标节

12月5日至7日，由中华商标协会和江西省南昌市政府共同主办的第十二届中国国际商标品牌节在南昌顺利举办。展会期间，天丝集团中国区特别授权代表徐士青出席中国商标年会，在第七届中国品牌经济高峰论坛作“商标链接世界 品牌助力内需”的主题演讲，就如何加强商标品牌国际交流，打造世界知名品牌分享经验。

展会主办方相关负责人表示，参与本届商标品牌节并作为总协办，是天丝集团全力支持中国政府有关加强知识产权保护、鼓励创新、营造更优越的营商环境等方面的战略工作的重要体现。

据悉，天丝集团是红牛品牌和红牛商标的创始人，在展会期间，天丝集团通过参与主题论坛、企业交流等形式，向行业展示了旗下红牛品牌布局中国市场的新思路、新理念。

据天丝集团中国区特别授权代表徐士青介绍，经过60多年的发展，目前天丝集团已成为拥有能量饮料、电解质饮料等领域的四个产品种类，九个品牌类别，30余条产品线的全球知名食品和饮料公司之一。

本届国际商标品牌节公布数据显示，今年1—10月，我国商标申请量为756.8万件，商标注册量为464.5万件。截至今年10月底，我国有效注册商标量为2918.2万件，连续多年居世界首位。

天丝集团荣获“品牌商标建设特殊贡献奖”。

今年11月16日，天丝集团还获得了品牌商标建设特殊贡献奖。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)