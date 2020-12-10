每逢岁末，一年一度的中央经济工作会议备受海内外关注。

通过中央经济工作会议总结上一年经济工作、分析经济形势、部署下一年经济工作，是中国共产党治国理政的一项重要制度安排。

5年来，以习近平同志为核心的党中央坚持稳中求进、总揽发展全局、作出科学决策，各地各部门贯彻落实中央经济工作会议精神，推动“十三五”时期经济保持平稳健康发展，决胜全面建成小康社会取得决定性成就，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶。

高瞻远瞩、谋篇布局

坚持加强党对经济工作的集中统一领导，推动中国经济行稳致远

2017年12月20日，党的十九大后第一次召开的中央经济工作会议闭幕。

这次会议上，首次提出习近平新时代中国特色社会主义经济思想。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持观大势、谋全局、干实事，在中央经济工作会议等重要会议上科学回答了经济工作一系列重大理论和实践问题，成功驾驭了我国经济发展大局。

习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是新时代我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果。

中央经济工作会议是阐述和践行习近平新时代中国特色社会主义经济思想重要平台。“十三五”时期召开的中央经济工作会议上，从产业发展到城乡区域协调发展，从资源环境到社会民生，从对外开放到创新驱动，宏大的经济工作顶层设计日益完善，国家发展重大战略的缺项得以补齐，重大方针政策更加完整，发展方向更加明确清晰。

5年来，中央经济工作会议勾勒了经济政策的框架图——

“十三五”时期，国际形势风云变幻，国内改革发展任务繁重，中央经济工作会议牢牢把握发展的时代主题和历史重任，对发展大势作出一个个重要判断，对发展走向作出一项项重大决策。

2016年，首次强调“稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则”；

2017年，明确提出“我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”；

2018年，再次阐明“我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期”；

2019年，坚定指出“我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变”。

统一思想、深化认识，是做好经济工作的基础。5年来，中央经济工作会议推动形成了以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策体系，提出了引领我国经济持续健康发展的一套政策框架，有力指引了中国经济航船沿着正确方向前进。

5年来，中央经济工作会议明确了实现目标的施工图——

“十三五”时期，我国走过一段殊为不凡的历程：2016年，全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，推进结构性改革的攻坚之年；2017年，实施“十三五”规划的重要一年，供给侧结构性改革的深化之年；2018年，改革开放40周年，决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年；2019年，新中国成立70周年，全面建成小康社会关键之年；2020年，全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。

一个个重要发展节点，一个个重大目标任务，中央经济工作会议确定实施有针对性的宏观调控举措，提出明确的经济工作任务。

坚持稳中求进工作总基调，宏观政策适时预调微调，相机抉择、开准药方，有效引导了市场行为，稳定了社会预期，2016年至2019年我国经济年均增长6.7%，实现了稳中有进。

始终瞄准全面建成小康社会目标，在打赢三大攻坚战、扩大有效供给、加强保障和改善民生等方面不断出实招、出硬招，人民群众生活水平得以显著提高。

着力推进高质量发展，大力振兴实体经济、激发各类市场主体活力、实施区域协调发展战略，推动新兴产业快速发展、传统产业加快升级，塑造了中国发展新优势。

实践充分证明，中央经济工作会议作出的一系列决策是正确的，体现出以习近平同志为核心的党中央在复杂多变局面下驾驭经济工作的高超智慧和能力。

5年来，中央经济工作会议部署了着眼长远的路线图——

党的十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

推动国内大循环，“十三五”时期已打下了扎实基础。2018年的中央经济工作会议提出“促进形成强大国内市场”，2019年的会议进一步明确“要充分挖掘超大规模市场优势，发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。

根据形势和任务的变化，既立足当前又着眼长远，提前进行战略谋划和布局，是中央经济工作会议的重要特征。

明年是“十四五”规划开局之年，即将召开的中央经济工作会议必将为开启全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年部署行动方案。

坚定方向、保持定力

坚持贯彻新发展理念，推动中国经济迈向高质量发展

2016年实现扭亏为盈，2018年效益与利润大幅增长，纵然面对疫情影响，今年钢铁行业整体运行仍好于预期……

“十三五”期间，我国钢铁行业逐步走出过剩困境，行业效益大幅提升，特种钢、“手撕钢”、“笔尖钢”等一批高端产品兴起，填补了国内空白，占领了国际市场。

由量到质，一减一增，钢铁行业的深刻转型，是供给侧结构性改革的成功实践。

纵观5年来的中央经济工作会议，适应把握引领经济发展新常态，从推进“三去一降一补”，到重点在“破”“立”“降”上下功夫，再到在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，不断深化供给侧结构性改革的主线十分明晰。

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，面对速度变化、结构优化、动力转换的新趋势新挑战，必须确立新发展理念，用新发展理念引领发展行动。

2016年的中央经济工作会议明确提出，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心。

坚持推进供给侧结构性改革，是贯彻新发展理念的重要抓手。5年来，落实中央经济工作会议部署，通过去产能、去库存、去杠杆，我国工业产能利用率上升至2019年底的76.6%，宏观杠杆率高速增长势头得到遏制；通过降成本，企业税费负担进一步降低，2016年至2020年新增减税降费累计将达7.6万亿元左右。

以供给侧结构性改革为代表，中央经济工作会议推动深化改革全面发力、多点突破——大力推进国有企业改革，提出加快改组组建国有资本投资、运营公司；推进农业供给侧结构性改革，提出积极稳妥改革粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度；支持民营经济发展，提出完善中小企业发展的政策体系……

5年来，中央经济工作会议确定的改革举措逐步落实落地，重点领域关键环节改革取得重大突破，促进了经济社会持续健康发展。

开放，是“十三五”时期召开的中央经济工作会议的另一个关键词。

继续精简负面清单，抓紧完善外资相关法律；积极扩大进口，下调部分产品进口关税；保护外商在华合法权益特别是知识产权，允许更多领域实行独资经营；发挥好自贸试验区改革开放试验田作用，推动建设海南自由贸易港；积极参与世贸组织改革，加快多双边自贸协议谈判……

5年来，中央经济工作会议着眼推动形成全面开放新格局、推动全方位对外开放，提出一系列务实、高效的开放举措，推动对外开放取得新的重大成就。

“十三五”时期，我国对外开放持续扩大，共建“一带一路”成果丰硕，外商投资准入负面清单管理制度全面实行，对外贸易和利用外资水平达到新高度。

2019年的中央经济工作会议指出，以创新驱动和改革开放为两个轮子，全面提高经济整体竞争力。

5年来，中央经济工作会议坚持创新在国家发展全局的核心和基点地位，推动创新驱动发展战略精准实施。

在振兴实体经济上，明确既要推动战略性新兴产业蓬勃发展，也要注重用新技术新业态全面改造提升传统产业；在促进形成强大国内市场上，提出加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设；在加快提升企业技术创新能力上，要求发挥国有企业在技术创新中的积极作用，健全鼓励支持基础研究、原始创新的体制机制……

中国经济向高质量发展，步履铿锵。

“十三五”时期，我国经济结构持续优化，质量效益不断提升，最终消费支出对经济增长的贡献率保持在60%左右，战略性新兴产业增加值年均实际增长10.4%，各类市场主体超过1.3亿户，常住人口城镇化率超过60%，载人航天、探月工程、超级计算、量子通信、载人深潜等领域取得一大批重大科技成果。

面向“十四五”，中央经济工作会议必将科学把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，推动构建新发展格局，让中国经济迈出高质量发展的坚实步伐。

人民至上、以人为本

坚持以人民为中心的发展思想，推动决胜全面建成小康社会取得决定性成就

今年11月23日，贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列。至此，我国832个贫困县全部脱贫。

中华民族彻底摆脱绝对贫困、实现全面小康的千年梦想，即将在我们这一代人手中实现。

在“十三五”期间中央经济工作会议的新闻稿中，“民生”一词出现23次。5年来，牢牢扭住全面建成小康社会这个奋斗目标，瞄准民生领域突出问题和短板，一系列工作紧密部署。

脱贫攻坚是全面建成小康社会的底线任务和标志性指标。5年来，紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚，中央经济工作会议明方向、定任务，推动精准脱贫部署精准落地——

从瞄准建档立卡贫困人口到集中力量攻克薄弱环节，从向深度贫困地区聚焦发力到加大“三区三州”等深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度……

排兵布阵、攻坚打垒，我国现行标准下农村贫困人口全部脱贫，消除了绝对贫困和区域性整体贫困。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。自2017年以来，中央经济工作会议稳步部署推进乡村振兴战略，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业强、农村美、农民富。

面对风雨挑战，5年来，中央经济工作会议强调社会政策托底，把稳就业摆在突出位置，牢牢守住民生底线、织密扎牢民生保障网——

从针对化解过剩产能，出台失业人员再就业和生活保障政策，到注重解决结构性就业矛盾；从实施就业优先政策，突出抓好重点群体就业，到稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量……精准施策，让更多百姓“端牢饭碗”“端好饭碗”。

5年间，我国城镇新增就业累计超过6000万人，劳动参与率和就业率在主要经济体中始终处于较高水平。

坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，5年来，中央经济工作会议紧紧围绕人民所急所盼所想，精准施策、构建机制——

从化解房地产库存，到坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位；从发展住房租赁市场，到完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制；从完善住房市场体系和住房保障体系，到做好城镇老旧小区改造……“稳”字贯穿始终，托举起百姓“安居梦”。

从推进生态文明建设，到打好污染防治攻坚战；从推动绿色低碳发展，到重点打好蓝天、碧水、净土保卫战……走“绿色之路”，迎来更多蓝天、绿水、好生态。

从解决好群众看病难看病贵问题，到着力解决中小学生课外负担重、“择校热”“大班额”等突出问题；从改革完善基本养老保险制度，到着力解决网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息；从有效解决进城务工人员子女上学难问题，到推动“厕所革命”……

对民生关切，中央经济工作会议坚持一年年推进、一件件落实，把民生“小事”当作最重要的大事来办。

“十三五”期间，全国棚改开工约2300万套，帮助5000多万居民“出棚进楼”；义务教育质量不断提高，全国99.8%的义务教育学校办学条件达标；养老服务体系建设投资力度不断加大，养老服务床位数超过761万张；健康中国战略稳步实施，2019年我国人均预期寿命达到77.3岁，基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上。

一个个数字，承载的是百姓心中满满的获得感、幸福感、安全感，撑起的是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的历史征程。

“十三五”收官在即，“十四五”即将开启。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，继续贯彻落实中央经济工作会议精神，牢牢把握推动高质量发展主题，中国经济将不断育先机、开新局，为全面建设社会主义现代化国家奠定更加坚实的基础。

（新华社北京12月9日电 记者赵超、安蓓、张辛欣、申铖、黄垚）

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 01 版）

(责编：杨光宇)