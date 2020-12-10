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平台赋能、协同行动、精准对接——

驱动产业数字化 培育发展新动能（政策解读）

本报记者  韩  鑫

2020年12月10日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　云端互动、数据拼单、工业互联网转产……今年以来，线下经济遭遇挑战，以大数据、人工智能等数字技术为支撑的新业态新模式迅速“补位”，推动我国经济社会发展。

　　当前，我国经济运行延续稳定恢复态势，如何抢抓产业数字化赋予的机遇，更好培育发展新动能？国家发改委、工信部等13个部门近期联合印发《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》（以下简称意见），提出加快推进产业数字化转型，壮大实体经济新动能。意见的出台将怎样加快数字化发展？一段时间以来，政策落实情况如何？记者采访了有关专家和企业。

　　更好发挥平台效应

　　加快推进产业数字化转型，培育产业平台化发展生态被放在首位。意见提出要支持工业互联网平台推广、建设跨产业的信息融通平台等。为何要着眼于平台建设，以平台化赋能传统产业数字化转型会起到何种效益？

　　从发展现状看，“受限于信息化基础弱、数字化程度低、现金流压力大等因素，单个企业转型成本高、困难大。”中国信息通信研究院数字经济研究部主任孙克认为，搭建一批产业发展平台，在龙头企业引领下，整合创新资源，解决共性技术难题，将有助于企业数字化转型。

　　产业平台化发展也是实践检验的结果。“在疫情冲击下，基于大数据、人工智能、移动互联网等新技术驱动的平台经济发展迅猛，由平台衍生的新业态新模式正在重塑行业格局，成为数字经济发展的重要方向。”中国信息协会常务理事兼新经济研究院院长朱克力说。

　　当前，我国产业平台化整体发展迅猛。在制造领域，全国具有一定行业、区域影响力的工业互联网平台超过70个，借助平台网络协同、远程服务、工序对接等优势，帮助企业优化工艺、控制质量，实现降本增效。以浪潮云洲工业互联网平台为例，“今年以来，平台支撑128万家大中小企业进行数字化转型，服务企业数量同比增长8%。”浪潮云董事长肖雪介绍，在相关政策支持下，浪潮已获得11个省份124个地市的工业互联网服务商身份。

　　开展重大工程布局、鼓励金融机构为平台提供金融服务、建设跨平台的信息融通平台……更多政策利好促进产业平台建设。前不久，浙江嘉兴供电公司与政府合作部署的能源大数据平台落成，通过汇集并实时分析电、气、水等多种能源数据，为企业能源管理提供决策参考。

　　降低中小企业转型成本

　　我国1.2亿户市场主体中，有3000多万中小企业、8000多万个体工商户。加快推进产业数字化转型，关键在中小微企业。

　　“传统企业尤其是中小企业在数字化转型过程中主要面临技术、资金和效益三方面的短板。”在朱克力看来，技术高门槛、转型高成本，加之短期内不能获得较高收益，使不少企业面对数字化转型心有余而力不足。

　　对此，意见明确提出要组织数字化转型伙伴行动，建立政府—金融机构—平台—中小微企业联动机制。“实行部分服务费用减免、组织基础技术联合攻关、发展开源社区等普惠性举措，将从整体上降低中小企业数字化转型的成本，激发其转型意愿，提升转型效率。”孙克表示。

　　探索政银企协同的数字化转型伙伴，不少地方已在行动。在江苏，截至今年上半年，综合金融服务平台解决中小微企业融资需求累计金额已突破1万亿元。前不久，陕西省180多家企事业单位联合发出数字化转型伙伴行动倡议，将共同构建政府引导、平台赋能、龙头引领的联合机制，在更大范围、更深程度上推行普惠性的上云用数赋智服务，加快推进企业数字化转型。

　　“要形成政产学研用各方联动、大中小微企业协同的数字化转型新格局，下一步应着眼于营造更好发展环境。”朱克力认为，一方面要针对传统企业数字化转型面临的共性问题，协同研发有针对性的解决方案及标准；另一方面，要开放普惠性的数字化转型产品和服务，以应对传统企业特别是传统中小微企业的转型需求。

　　通过信息技术激发消费潜力

　　今年以来，受疫情影响，不少制造业企业遭遇经营挑战，如何优化供应链管理，实现产需精准对接以提振产品销量，成为企业考量的主要问题。意见提出支持建设数字供应链，推动订单、产能、渠道等信息共享，为企业数字化转型指明了方向。

　　“通过收集分析海量消费数据，以智能化的工具手段预测消费趋势，从而进行精准化投放，将使产业链条上相关主体决策更加科学，释放产业发展的‘滚雪球’效应。”清华大学全球产业研究院副院长李东红说。

　　应该看到，供应链不仅局限在物流环节，同时延伸到创意营销、研发设计、生产制造、仓储配送、售后服务等产业链的各个环节，通过建设数字供应链，其中沉淀的海量数据将应用在重构整个生产和消费体系中。

　　事实上，这样的理念正在落地。“以美的电器为例，目前通过数字供应链进行消费预测和仓储优化，商品从入仓到送入消费者手中，实现了从过去的30—45天减少到如今的28天左右。”美的电器有关负责人说，这就意味着整个供应成本降低千万元以上。

　　数字供应链也助力产品创新更精准。电商平台大数据深入分析用户需求后发现，消费者对扫地机器人在收集处理灰尘上有更高期待，由此京东联合科沃斯推出自动集尘机器人。“这款产品配备集尘座，可以自动清空尘盒，无需手动倾倒尘盒中的垃圾。产品上架后，整体销售处于同类产品前列。”京东集团副总裁林琛介绍，未来三年，在智能供应链开放协同平台上，将实现与80%以上品牌供应商的开放协同，预计将服务上万个品牌和工厂实现数字化转型。

　　“随着我国居民消费结构加速从数量型、生存型向质量型、发展型转变，消费升级的方向是产业转型的关键牵引。”孙克认为，实现传统产业的数字化转型，就是要通过信息技术广泛连接消费主体，以数据流带动资金流、物资流，从而有效提高生产效率和企业盈利水平，激发消费潜力，为实体经济高质量发展注入新动能。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月10日 02 版）
(责编：杨光宇)
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