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推进品牌建设 提升品牌价值

——2020中国品牌论坛成果综述

本报记者  邱超奕  韩  鑫

2020年12月10日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　12月8日举行的2020中国品牌论坛企业家峰会现场。
　　本报记者 张武军摄

　　“品牌是一个企业乃至一个国家综合竞争力的集中表现。”“打造自主品牌、提升品牌价值，关键在于科技创新。”“抓住新机遇，让优质的中国品牌走向世界。”……

　　12月8日，由人民日报社主办的2020中国品牌论坛在北京举行，政府主管部门、企业、研究机构的代表300余人共聚一堂，以“中国自信  品牌力量”为主题开展深层次对话交流，为中国品牌发展建言献策、凝聚共识。

　　

　　中国品牌实力提升

　　近年来，我国企业不断增强品牌意识、把握发展机遇，涌现出更多叫得响的中国品牌。

　　围绕中国品牌实力提升，与会代表各抒己见、热烈讨论——

　　创新动力更足了。“创新驱动，深度融智，支撑品牌建设。”安徽海螺集团有限责任公司党委书记、董事长高登榜介绍，海螺集团是我国大型水泥建材企业之一，公司实施科技创新体系和产学研一体化双轮驱动，率先建成了水泥行业首个全流程智能化工厂，打造世界一流的露天矿车无人驾驶项目。

　　市场空间更广了。五粮液集团党委书记、董事长李曙光表示，公司积极参与国际交流活动，大力传播中华文化；牵头成立“一带一路”国际名酒联盟，致力于推动全球酒业形成开放自由的融合发展模式；携手达沃斯论坛、阿斯塔纳世博会等世界顶级交流平台；走进“一带一路”沿线国家，入选中国首批受欧盟保护地理标志。

　　质量水平更高了。“品质是品牌立身之根基。”中粮集团有限公司党组书记、董事长吕军说，“为确保品质，我们针对国人营养健康特点，设立专业研发机构，围绕科学配比、膳食均衡、品质调控等，构建食品安全管理体系，确保群众‘舌尖上的安全’。”

　　责任担当更强了。“在全国防疫物资紧缺的关键时刻，我们第一时间决定，向全国所有定点收治医院捐赠2亿元消毒除菌产品，并启动自行配送。”立白集团党委书记、副总裁许晓东说，在多方协作下，大年初一，公司第一批消毒除菌产品送达广东省第二人民医院，初五送达武汉雷神山医院建设现场，3月15日，完成全国所有定点收治医院的物资配送。同立白集团一样，许多品牌企业在抗疫斗争中积极践行社会责任，充分展现时代担当。

　　中国品牌助推发展

　　“品牌形象与国家形象有机统一、相互促进，中国品牌是世界了解中国的重要窗口，是国家形象与文化软实力的重要组成。”“品牌，是质量、技术、信誉和文化的重要载体，是推动经济高质量发展、提升国际竞争力的核心要素之一。”……参会代表纷纷表示，建设品牌强国意义重大、正逢其时。

　　——加强品牌建设，助力企业激发活力、提升竞争力。

　　“创新5G消息、超高清视频等特色业务，推广5G云视讯、云课堂、云办公等行业应用，5G智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等示范项目创造了多个业界第一。”中国移动通信集团有限公司总经理董昕表示，中国移动致力于打造具有国际影响力的一流品牌，加快构建世界一流示范企业，助力提升信息通信领域国际话语权。

　　“近年来，国家实施了一系列促进品牌发展的政策举措。中国品牌也不负众望，在国际舞台熠熠生辉。”内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁张剑秋说，今年，伊利跻身全球乳业五强，荣登“2020年全球最具价值乳品品牌”榜首。

　　“‘中国自信  品牌力量’，中国中车研制的‘复兴号’动车组就是对这份情怀的最好诠释。”中国中车集团有限公司党委书记、董事长刘化龙介绍，集团产品已经服务全球100多个国家和地区并将不断扩大，国际产业链、供应链、创新链建设也不断完善。

　　中国社会科学院副院长高培勇认为，无论是出于保护和激发企业活力的需要，还是统筹发展和安全的需要，或是统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作的需要，都要求我们提升企业竞争力、做强做优企业品牌，“在当前和今后一个时期，我们应当在构建新发展格局背景条件下，抓住用好构建新发展格局的契机，不断提升企业竞争力，把做强做优企业品牌摆在更加突出的位置。”

　　——加强品牌建设，增强经济增长动力，推动高质量发展。

　　商务部副部长王炳南表示，站在新的历史起点，坚持扩大内需这个战略基点，以品牌的力量激发新的增长动力，以高质量供给创造更多市场需求，以超大规模市场优势促进国际合作、实现互利共赢，是贯彻新发展理念的必然要求，是推动高质量发展的具体实践，也是构建新发展格局的重要内容。

　　“一个好的品牌能带来显著的品牌溢价，一批好的品牌能助力实现高质量发展。”国家知识产权局副局长甘绍宁介绍，统计显示，世界领先的5000个品牌中，中国占408个，总价值达到1.6万亿美元。

　　中国社会科学院学部委员、工业经济研究所原所长金碚表示，品牌具有多层次性和关联外溢性，国家品牌是软实力的体现和集体贡献的凝结，企业得益于国家品牌，也贡献于国家品牌，“优秀的企业以其高质量的业绩创造和行为品格，为国家品牌大厦添砖加瓦。企业做好做精自己的主责主业之事，创造精良产品，不断革新应变，就可以为国家品牌战略贡献价值。”

　　中国品牌前景光明

　　“十年树企业，百年树品牌”。展望未来，与会代表认为，我国已转向高质量发展阶段，品牌建设任重道远，必须锲而不舍、脚踏实地奋斗和积累。

　　要激发创新活力，提升品牌价值。

　　“我们要通过持续创新来提升综合实力和驱动产业升级。”恒洁集团首席执行官丁威表示，公司一方面要加大研发投入，以创新技术更好满足用户需求，驱动产业升级；另一方面通过培养、广纳、凝聚各类创新型人才，形成贯穿产品技术、生产制造、市场营销等企业经营全领域的创新体系。

　　要适应需求变化，更好服务百姓。

　　“趣头条一直关注中老年群体的需求，以健身养生等针对性内容，让他们体验到老有所乐。”趣头条党委书记、总裁刘安逸说，未来还将启动一系列关爱老年人等特殊群体的行动，帮助他们学习和掌握互联网应用，让他们享受到互联网的便捷和社会进步带来的生活品质提升。

　　“调研显示，有大量的地方品牌还没有充分利用互联网的拓展能力，如果跟互联网零售紧密结合，就会形成更精准的用户挖掘和覆盖市场的能力。”京东大数据研究院首席数据官刘晖表示，京东作为以供应链为基础的技术与服务企业，将供应链能力开放出来，能深度融合线上零售和线下实体经济，提升对消费者需求敏捷响应的速度。

　　要坚持国际视野，拓展市场空间。

　　近年来，文化品牌、中华老字号荣宝斋每年都要接待大量外国驻华使节参观，并积极参加海外国际书展、国际艺术展览等各种文化艺术活动。荣宝斋党委书记、执行董事赵东说，荣宝斋将充分发挥“国家画廊”的优势，加强对外交流合作，推动中华文化“走出去”，切实为建成文化强国的目标作出积极贡献。

　　展望未来，与会代表信心满满。大家坚信，只要全社会共同努力、形成合力，我国一定会涌现更多“百年老店”、树起更多“金字招牌”，加快迈向品牌强国。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月10日 09 版）
(责编：杨光宇)
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