第六届中国品牌论坛发言摘编（二）

创建更多享誉全球的中国品牌

人民日报社副总编辑 赵嘉鸣

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 10 版）

创建更多享誉全球的中国品牌，有利于推动中国经济高质量发展，实现质量变革、效率变革、动力变革，有利于不断提升供给质量、有效促进消费升级。

企业应当在品牌建设道路上与时俱进地更新观念，因势利导地变革方式，系统全面地升级举措。

一是要坚持创新驱动，夯实战略支撑。创新是引领发展的第一动力。进入新发展阶段，中国企业应在技术创新、组织创新、模式创新等方面取得更多突破。

二是要弘扬工匠精神，厚植实业根基。质量是品牌的生命线，精益求精是品牌建设的必由之路。企业要把执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神贯穿生产经营的全过程和各环节。

三是要坚定文化自信，提升内生动力。文化是中国品牌建设的精神内核，品牌是中华优秀文化的重要载体。中国品牌必须坚定文化自信、强化文化认同，提升品牌的附加值和差异化竞争优势。

四是要凝聚各方共识，孕育良好生态。品牌建设是一项系统工程，涉及企业、政府部门、新闻媒体等各个方面。建设品牌强国，要求全社会尊重品牌、认同品牌、支持品牌，培育有利于品牌茁壮成长的良好环境。

人民日报作为党中央机关报，一直高度重视并积极推进品牌建设。借助全媒体平台优势，营造良好舆论生态和品牌发展环境；推出“品牌强国计划”，发布“中国品牌指数”，形成品牌矩阵，打造传播高地；上线“人民日报文创客户端”，组建人民日报文创体验中心，集中力量为品牌赋能。

让中国品牌更加自信自强

中国社会科学院学部委员、工业经济研究所原所长 金 碚

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 10 版）

品牌的意义和价值在于可以凝聚和彰显主体的品格与独特，国家品牌是国家形象和国家特色的全球性印记。

2020年，中国将成为全球唯一恢复经济正增长的主要经济体，彰显了效率韧性；2020年，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，体现了社会公平；2020年，中国取得世界公认的抗疫成效，保持了安全有序。一个在效率、公平、安全上表现卓越的国家，必然有品牌自信的底气和品牌自强的基础。

当前，中国品牌的自强之路仍充满挑战，高质量品牌建设任重道远。在部分领域中，我们仍然在努力转向高质量发展道路，而未达到高质量境界。

品牌的价值根基在于脚踏实地的积累，品牌的自信自强源自长期的锲而不舍。将高质量发展的精髓植入人心，融入生活，昭示世界，追求基于效率、公平、安全取向的人民满意，是中国品牌建设的战略方向。而实体经济是优质品牌的坚实基础，品牌建设不仅需要宣传来助推，更需要把真正的功夫用在实处。

品牌具有多层次性和关联外溢性，国家品牌是软实力的体现和集体贡献的凝结。企业得益于国家品牌，也贡献于国家品牌。优秀的企业以其高质量的产品与服务，为国家品牌大厦“添砖加瓦”。企业做好做精自己的主业，创造精良产品，不断革新应变，就可以为国家品牌战略贡献价值。在国家品牌的大厦中，众多企业的优质品牌，集腋成裘，百花争艳，就可以使中国品牌更加自信自强。

全面促进消费 创造社会价值

京东大数据研究院首席数据官 刘 晖

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 10 版）

在过去近20年的时间里，数字经济的轨道一直围绕消费者而规划，积累了大量的数据、技术资源，形成了高价值的基础设施，具备了助力产业发展的能力；而以制造业为典型代表的实体产业，也已经开始走向供给侧结构性改革和降本增效之路，对数字技术和资源的需求与日俱增。

两条轨道日益靠近，并最终完成了精准对接，而“数智化社会供应链”是对接过程中的重要支点之一。“数智化社会供应链”一直是京东的核心优势，抗击新冠肺炎疫情期间的不间断运行，也让更多行业伙伴看到了京东供应链的价值。

作为“以供应链为基础的技术与服务企业”，京东将供应链能力释放出来，能创造出巨大的社会价值。

数智化社会供应链的社会价值主要体现在以下三个方面：

首先，以智能供应链为代表的数智化供应链，通过技术和数据手段重构现代产业体系，推进产业基础高级化、现代化，加快产业数字化转型，加快推进数字经济等战略性新兴产业，形成新的增长极。

其次，以反向定制为代表的全链路供应链，着力打通国内大循环中生产、分配、流通、消费各个环节，并实现整体优化与重构，畅通国内大循环，促进国内国际双循环。

最后，以全渠道为代表的社会化供应链，深度融合线上零售和线下实体经济，调动各价值链环节的社会化资源，提升对消费者需求敏捷响应的速度，优化供需匹配的效率，全面促进消费，释放更多增长潜力。

以科技助推教育高质量发展

作业帮执行总裁 苏 静

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 10 版）

作业帮创立于2015年，一直致力于用科技助力教育普惠，作业帮旗下3款APP总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户设备超8亿；作业帮直播课5年累计服务学生超6500万。

抗击新冠肺炎疫情期间，作业帮在教育部发出“停课不停学”通知后，第一时间响应号召，在全行业率先为全国3300多万孩子送去春季免费直播课，5周内完成近2000节精品在线课程及疫情防控、传统文化、诗词鉴赏等不同类型素养课程的制作。

与此同时，作业帮还参与“千校万岗”青年线上招聘会，提供2万余个岗位，帮助大学生解决就业难题，为保障就业率、维护社会稳定积极贡献力量。

今年3月，国家发改委、工信部印发了《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）的通知》，指出将重点支持七大领域的5G创新应用提升工程，5G+智慧教育应用示范为其中之一。作业帮抓住国家新基建发展战略机遇，以科技助力教育高质量发展，积极探索通过科技为教育体系服务的可能。

党的十九届五中全会提出到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标，包括教育强国、深入实施科教兴国战略等。教育兴则国家兴，教育强则国家强。作为教育科技企业，作业帮始终致力于以科技助推教育高质量发展，做教育创新的推动者，学校教育的助力者，未来教育的探索者，推动中国教育迈上数字化、智能化、个性化、普惠化的新台阶，为推进教育现代化、建设教育强国作出应有贡献。

打造家居行业的中国品牌标杆

恒洁集团首席执行官 丁 威

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 10 版）

从客厅到厨房，从厨房到卫浴空间，每一处家居生活场景的背后，都连接着庞大的产品需求和人民对品质生活的向往，为众多家居企业打造品牌标杆提供了广阔天地。

打造家居行业的中国品牌标杆，恒洁在质量、生产、研发、技术、营销、价值观等各个维度共同发力，稳步推进。回到制造业的本质和初心，恒洁秉承“恒于心，专于质”的品牌精神，肩负“专注品质、持续创新、倡导环保，通过产品和服务提升消费者的生活品质”的品牌使命。抓住“质”与“智”两个要素，恒洁在专注提升技术、品质和工艺，严格质量管理的同时，研发和优化各项智能技术，提供给中国家庭更好的卫浴生活体验。坚持不断用创新的产品来说话，恒洁拥有全品类研发创新中心和近千项国家专利技术，同时参与了50多份国家和行业标准的制定和修订。与主流消费群体相连接，从2019年起，恒洁联合多个平台共同推出新国货智造计划，连续两年产品与故宫进行跨界文化合作。积极践行社会责任，面对突如其来的新冠肺炎疫情，恒洁驰援武汉火神山医院和陕西、广西、天津等多地隔离医院，并推出不限品牌的“恒洁在线—卫浴24小时远程排忧服务”。

面向未来，恒洁要通过持续创新来提升综合实力和驱动产业升级，加大研发投入，培养各类创新型人才，形成贯穿产品技术、生产制造、市场营销等企业经营全领域的创新体系。恒洁将积极与社会各界探讨品牌建设的经验与路径，为提升中国家庭生活品质而努力。

践行中国品牌的社会责任担当

蒙牛集团执行总裁 李鹏程

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 10 版）

品牌，是一个企业最有价值的无形资产。积极践行社会责任，逐渐成为消费者考量企业品牌的重要标准，中国品牌应积极践行社会责任，提升品牌含金量。

新时代的中国品牌，必须坚持国家利益高于一切，积极践行社会责任。今年在抗击新冠肺炎疫情期间，蒙牛作为中粮旗下乳品公司，肩负行业重任，累计捐赠款物7.4亿元；捐建运营物资中心，为武汉转运4000多万件应急物资；为全国援鄂医护人员捐赠全年特仑苏牛奶；面对全行业受到的结构性冲击，率先承诺“不拒收一滴奶”，用30亿元免息贷款、100亿元授信守护产业链。

新时代的中国品牌，必须坚持消费者第一，满足人民对美好生活的需要。乳企品牌一方面牢牢把握国内大循环主体，不断加强研发、创新、质量、品牌投入；另一方面积极布局全球，让中国消费者喝上放心奶，让世界爱上乳品行业的“中国造”。

新时代的中国品牌，必须坚持新发展理念，将高质量、可持续发展作为企业最高战略。去年蒙牛将可持续发展战略升级为核心战略，今年蒙牛成功入选香港恒生可持续发展企业指数成份股。随着中国品牌发展壮大，践行可持续发展理念是一条必由之路，这将助力企业进入健康可持续发展的良性循环。

“中国造，正当潮”。经历了今年的严峻考验，中国经济展现出了强劲韧性。未来，蒙牛将继续践行“强乳兴农”“一杯好奶强壮中国人”的初心，助力中国品牌迈向辉煌。

完善品牌链条 优化营商环境

重庆市璧山区委书记 蓝庆华

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 11 版）

近年来，重庆市璧山区委、区政府始终把品牌建设作为推动高质量发展的重要任务，持续优化完善品牌建设的全链条生态，全力打造璧山品牌。

打通培育链条，以自主创新锻造百年品牌。璧山区注重发挥企业在品牌建设中的主体地位，引导企业将自主创新作为品牌培育的核心内容，通过创意孵化、引导基金领投、品牌创建辅导等举措，帮助没有品牌的企业创立品牌，帮助有品牌的企业打造“百年老店”。

打通服务链条，以一流环境服务一流品牌。璧山区坚持质量第一、服务优先，通过提供知识产权财政资金补助、用大数据为民营企业增信等方式，引导企业提升产品质量，夯实品牌基石。推行审批代办专员制度，全程服务企业商标注册、专利申请、品牌认证。建立政企互动机制，为企业对外交流、信息咨询、技术咨询、品牌推广等提供服务。

打通管理链条，以信用生态护航诚信品牌。璧山区坚持品牌信用、品牌保护“两手抓”，借鉴国际先进品牌管理理念开展高水平管理。选择一批具备一定条件、有发展潜力的企业，建立品牌发展后备资源库，有重点、分层次地推进品牌建设。优化品牌保护环境，严厉打击偷工减料、虚假宣传、傍名牌等各类违法侵权行为。

打通推广链条，积极宣传打造驰名品牌。璧山区通过传统媒体和新兴媒体并举，线上和线下同频共振，将品牌推广纳入“儒雅璧山·田园都市”城市整体形象进行推介，不断增强品牌的知名度、可信度、美誉度。

传承匠心精神 助力文化强国

荣宝斋党委书记、执行董事 赵 东

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 11 版）

作为老字号品牌，荣宝斋要坚守传统之正，开创融合之新。保真、保质，坚守社会责任是老字号企业永续经营的根本所在。

一是坚守核心理念，筑牢企业发展之“魂”。作为传承300余年的老字号品牌，荣宝斋始终坚守“诚信为本，荣名为宝”的核心价值理念，形成了强大的品牌影响力。通过传承、传播传统书画艺术及以“木版水印”“装裱修复”为重点的非遗技艺，弘扬中华优秀传统文化。同时，荣宝斋积极践行责任担当，在新冠肺炎疫情期间多次组织线上义拍，累计筹集善款1250万元。经过藏品结构调整，成交了全年拍卖市场书画板块首件过亿元藏品，提振了艺术品市场信心。

二是深化创新驱动，实现产业转型升级。创新是引领发展的第一动力。面对新市场、新形势、新技术，荣宝斋始终坚持创新发展不动摇。通过积极拥抱互联网，推动线上线下融合，拓展跨界合作，实现艺术IP为品牌赋能，让藏品走出荣宝斋，走进生活、走进大众、走进年轻人。

三是加强对外交流，助力中华文化“走出去”。党的十九届五中全会明确了2035年建成文化强国的远景目标，提出“提高国家文化软实力”“中华文化影响力进一步提升”的具体要求。荣宝斋作为对外文化交流的重要窗口之一，对助力中华文化“走出去”责无旁贷。多年来，荣宝斋积极参与国际文化交流活动，受邀在维也纳等地举办展览，取得了广泛关注。

面对当前复杂的国际国内形势，荣宝斋将传承匠心精神，不断发挥品牌优势，推动创新发展的同时加强对外交流合作，切实为建成文化强国的目标作出积极贡献。

坚守内容价值 提升服务品质

趣头条党委书记、总裁 刘安逸

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 11 版）

疫情防控工作中，趣头条发挥大数据和算法优势，迅速上线了“新冠肺炎疫情实时追踪”专题，累计服务超过1.3亿人次，让用户准确获取权威、及时的疫情动态，为有困难的用户提供了及时帮助。

疫情防控期间，趣头条经过持续不断的努力，帮助用户有效缓解了焦虑情绪、坚定信心，助力疫情防控和复工复产。

在坚守内容价值、不断提升内容服务品质的同时，趣头条针对平台用户的特点，努力探索网民易于接受、乐于接受的方式，通过有趣、可互动、沉浸式的方式传播网络正能量，动员广大网民主动参与到抗击新冠肺炎疫情和助力脱贫攻坚当中来。

趣头条启动“趣助农”计划，为贫困县的特产销售、文化传承、旅游发展提供帮助。今年推出的“佳核万事兴”项目，通过小游戏和电商带货等模式，助力云南楚雄彝族自治州武定县销售核桃；还开启了湖北农产品推广月，通过多种形式，帮助解决当地农副产品滞销的问题。

我们始终坚持认为，丰富有趣且高品质的内容是传递生活幸福感的绝佳载体，不但能够让用户了解中国高质量发展的进程和日新月异的变化，还能通过全媒体传播手段，让更广泛区域内、更多元的用户体会到幸福感和获得感。

未来，我们还将启动一系列关爱老年人等特殊群体的行动，帮助他们学习和掌握互联网应用，让他们享受到互联网的便捷，进一步提升生活品质。

掌握核心技术 实现多元融合

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事长 李建华

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 11 版）

丝绸行业是中国具有代表性的一个传统行业。丝绸是丝绸之路上中国走向世界的重要商品，中国文化也通过丝绸之路走向了全世界。但是伴随着工业革命兴起，我国丝绸行业受到了一定冲击。

如今，面对世界百年未有之大变局，行业应如何改变？我的体会是：要掌握核心技术能力。

比如新型蚕种的研究方面，国内专家已经破译了家蚕基因组和桑树基因组，通过重组培育出了更具功能性的蚕种。

还有印染技术方面，通过自主创新，我们已经实现了数码印花技术、设备以及色彩管理系统软件开发的全球领先。

在蚕丝蛋白生物新材料研究方面，万事利通过产学研合作，利用桑蚕丝天然安全、无人体排异等特性，创新小分子蚕丝蛋白提取技术，研发的蚕丝蛋白面膜及护肤品受到消费者好评。

此外，在人工智能设计方面，万事利自主研发的人工智能设计系统，能提供强大的计算能力与创造能力，不仅可以在短时间内实现海量花型设计，还可以实现与消费者的交互。

除了掌握新技术，万事利的品牌发展离不开中华优秀传统文化，只有植根于传统文化并不断创新发展，才能树立自己的标杆。

随着我国进入新发展阶段，人民对美好生活的向往呈现多样化、多层次、多方面的特点。我们将继续开拓创新，推出更多既实用又能传情达意的文创产品组合。

基于直播电商 促进乡村振兴

谦寻（杭州）控股有限责任公司董事长 董海锋

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 11 版）

今年以来，直播电商为推动复工复产、助力脱贫攻坚贡献了力量，并将持续在促进消费、增加就业、产业升级和乡村振兴等方面创造经济社会效益。

谦寻一直在努力发挥直播电商的优势，把公益捐助与直播电商有机结合。消费者买到的是经过公司旗下薇娅团队严格筛选、第三方权威机构认可的好产品，同时，也通过消费的方式助力“三农”发展。我们将这一助农模式总结为“以买代捐”，实质上也就是国家大力倡导的消费扶贫。

今年4月，谦寻联合人民日报新媒体举办了3场“为鄂下单”公益直播，助力当地企业加速复工复产。市长县长直播、产地溯源直播等模式也调动了更多社会力量参与脱贫攻坚。

通过“以买代捐”的助农模式，我们希望每一个普通人都能有途径为扶贫助农贡献力量，同时我们也在与地方政府、企业的合作中思考，怎样为贫困地区产业持续发展提供帮助。

自2019年起，我们发起“薇娅·魅力中国行”公益扶贫项目，先后到云南、安徽等地，帮助当地产业升级，拉动就业，促进农民增收，变输血式扶贫为造血式扶贫，不断激发县域经济发展的数字化潜能。

电商扶贫，我们立志积极作为。谦寻目前拥有1000多名员工，与超过两万个国内外品牌建立了长期合作关系，储备了数十万个具有高性价比、符合直播销售标准的优质货品，包括部分贫困地区的特色农产品。后续还将在乡村振兴上出些力、做些事，与更多直播电商企业共同助力地方经济健康发展。

释放科技力量 惠及更多群众

科大讯飞股份有限公司高级副总裁 杜 兰

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 11 版）

作为新一轮产业变革的驱动力，人工智能在疫情防控中发挥了重要作用——在医疗领域，人工智能助力疫情大范围筛查，智医助理电话机器人协助基层医生进行疫情筛查防控和知识宣传，疫情防控期间已进行7300万人次电话随访；在教育领域，人工智能助力停课不停学，疫情防控期间推出的线上线下融合教学解决方案，实现了“课前导学+课中互动+课后自主”的完整教学闭环；在办公领域，人工智能助力复工复产，讯飞听见智能会议系统为异地同步在线办公提供便利；在翻译领域，讯飞翻译机助力境外输入型病例防控，为国内多地相关单位提供关于防疫的翻译服务……

人工智能技术在疫情防控中发挥了强大的科技力量，这背后离不开源头核心技术的创新与突破。在科技创新的浪潮中，涌现出了一批像科大讯飞这样的科技品牌，推动人工智能应用落地。

如今，我们正运用人工智能帮助老百姓满足在教育、医疗、司法等领域的需求，从就业扶贫、教育扶贫等5个方面，助力社会扶贫工作的开展，打造科技公益品牌。

今年5月，讯飞在贵州毕节市大方县开展了人工智能在线就业扶贫项目，让大山里的年轻人进行贵州方言语音标注，实现就业脱贫。另外，我们的人工智能大篷车今年还开到了安徽金寨、重庆石柱、云南怒江等地，让智慧医疗、智慧教育等人工智能产品走进脱贫一线。明年我们想让大篷车开得更远，用人工智能点亮偏远山区孩子的求学梦，温暖更多家庭。

立足互利共享 推动共创共赢

立白集团副总裁 许晓东

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 12 版）

立白集团董事长陈凯旋有句经常挂在嘴边的话：“立白要与所有伙伴一起，共享品牌，共享利益，共享荣誉。”在数字经济大发展的今天，立白集团的“聚势合力 共创共赢”有了新的含义。

首先，数字经济的兴起，将我们更紧密地联系在一起。单打独斗难免受到自身实力的限制，协同作战才能实现高质量发展。2018年，立白集团发布了“1+2战略”，通过数字化建设帮助“朋友圈”中的每一位“朋友”共同发展，为立白集团发展了一批合作伙伴，涵盖了研发、采购、生产、物流、渠道、营销等各个环节。

同时，我们将这一战略引入集团的社会责任战略中，着力打造业内领先的全球化企业。今年年初，在全国防疫物资最紧缺的关键时刻，我们第一时间决定向全国所有定点收治医院捐赠2亿元消毒除菌产品，并启动自行配送流程。2000多家定点收治医院、1000多辆物流配送车、40万公里总里程……这是一项庞大又复杂的系统工程。

最终，我们发动社会责任生态圈的伙伴，利用数字化系统快速匹配物流车和司机资源，并发动分布在全国的品牌服务商团队（经销商）参与终端配送。这是在数字化时代协同抗疫、共同履行社会责任的成功案例。

未来，立白集团将继续带动产业链上下游践行可持续发展理念，打造绿色安全、互利共生的产业生态圈，努力创造更多经济、环境、社会价值。

坚定文化自信 担起传承责任

北京粉笔蓝天科技有限公司首席执行官 张小龙

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 12 版）

文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信。中国有着五千年的悠久历史，是四大文明古国中唯一没有中断文明历史的国家，其中，文化的力量不可小觑。

粉笔教育从零开始，5年时间成长为年营收40亿元的职业培训类企业，做到线上占有率第一，这本身就是中国自信和文化自信的例证。截至目前，粉笔教育已经有4200万注册用户，其中超过663万付费用户。员工从年初的1000多人爆发式增长到1万多人，已经在全国30多个省份设立了分校。未来3到5年内，粉笔教育计划在全国至少70%县城设立学习中心，提供切实有效的就业服务和知识服务。

好的企业一定是利国利民的。身处这个时代，只要对社会有贡献，就会有回报。

《礼记》中记载，“安其学而亲其师，乐其友而信其道”。教育企业肩负着传播文化的重要责任，应该承担起应有的社会责任。近年来，粉笔教育坚持用技术创新推动教育平等，在向学员传授考试知识的同时，也传递“少年强则中国强”的价值观，让购买力较弱的学员也能享受到优质教育资源。

粉笔教育拥有优质产品、先进技术、人性化服务，我们希望并且笃信，一定能把粉笔教育做成中国最好的教育培训类企业，并担负起传承文化的历史重任。

整合旅游资源 讲好黄河故事

榆林市旅游投资发展有限公司董事长 赵子富

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 12 版）

陕西榆林市地处黄河中游地区，黄河流经区域内6个县市区。随着陕西沿黄公路的全线开通，一条兼具生态、观光、旅游、文化等诸多功能的经济带也将逐步形成，为榆林黄河文化产业的发展奠定了基础。作为国有企业，传播黄河文化，讲好黄河故事，是我们不变的初衷。

一是坚持“文化走出去、品牌树起来，流量引进来、产业活起来”的发展战略。榆林旅投积极探索文商旅产业融合发展新方向，按照文化商业、旅游消费、新兴产业、产业金融四大实体中心统筹全局，已打造全域旅游开发、旅游产业基金等几个品牌项目。

二是坚持发挥文化商业IP矩阵优势。构建以“黄河文化”为重点的城市文旅品牌，通过携手知名企业，整合各方资源，再依托公司与县区政府合作运营的文旅景区，形成旅游品牌，持续打造具有影响力、感染力的文化商业IP。目前，公司已与清涧县政府达成合作，将已具备文旅运营条件的路遥纪念馆、路遥书院、路遥小镇、路遥故里四个点策划运营，持续打造系列文旅商业产品，形成独特的文化品牌。

三是坚持乡村振兴和产业融合。坚持推进乡村振兴和旅游产业融合发展，积极探索农产品、手工艺品生产、加工、销售与旅游、康养等产业融合发展，依托“旅游+农业”“旅游+手工业”“旅游+非物质文化遗产的传承与保护”等模式，充分发掘乡村文化旅游资源，打造驿站文化、非遗体验、民俗生活、亲子娱乐、设施农业、观光农业等休闲体验项目，促进项目地实现乡村振兴。

汲取文化力量 激发创造活力

佳信海坛控股集团董事长 林正佳

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 12 版）

习近平总书记指出，“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国，我们都无法回避中国品牌的精神内核问题。

中国品牌的精神内核应该是优秀的中华文化，承载的是中华传统文化和当下时代内涵的价值共识。通过对中华文化的守正创新，并与企业自身的经营、生产、管理、社会责任、公共关系等各个领域深度结合，找寻“更基本、更深沉、更持久”的发展力量。

要厘清品牌与文化自信的关系问题。在企业的发展过程中，实现品牌与文化的结合，事实上是把优秀的文化因素内化到企业的经营管理过程中，“以古人之规矩，开自己之生面”，以此来实现中华文化的发展与创新。

要把坚持文化自信作为品牌的责任内涵。实现文化自信的关键，在于对传统文化的传承和保护。以我们企业全资设立的沈绍安漆艺博物馆为例，沈绍安作为福州脱胎漆艺的始创人，在中国现代漆艺发展的进程中发挥了重要作用。通过设立博物馆，让更多的民众认识大漆艺术，提升文化自信，我们希望用切实行动践行企业的社会责任。

要探寻实现品牌与文化相结合的路径。将优秀的文化与品牌相结合，一方面是对企业生产力的充分解放， 另一方面是通过创新来满足人民群众对于美好生活的向往。当前，一系列文创产品在获得商业利益的同时，也满足了消费者在实际体验或使用过程中对传统文化的价值追求。

匠心推动发展 数据赋能未来

数联铭品科技有限公司创始人、董事长 曾 途

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 12 版）

目前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这就要求各行各业更加重视质量建设和品牌建设，提供高质量、高性价比、高竞争力的产品和服务，加快培育具有国际影响力的一流品牌，在推动我国产业结构调整、促进经济发展转型升级中发挥积极作用。

自主创新是品牌永葆活力的源泉，我们不断提升产品和服务质量，打造更具竞争力的中国品牌。

大数据最大的优势，在于用海量数据和关联方法解决决策过程中的不确定性，从而服务决策、助力决策。作为一家大数据公司，数联铭品致力于用大数据洞察社会变化，精准发现各行业发展中遇到的关键问题，并不断解决问题，将数据资源变成数据资产，助力各行业高质量发展。

大数据也是一门“手艺”，只有付出耐心，秉持匠心，坚守恒心，才能持续提升数字产品和服务的质量和水平，形成品牌竞争力。“匠心”可以说贯穿了大数据工作的整个过程，我们的专家团队精益求精，认真探索每一个数据之间的分毫差异，追求分析结果的稳定性和可持续性，锻造出高质量、精品化的大数据产品和服务。保持“匠心”，保障质量，是公司持续发展的基石，也是我们不断提升品牌价值的基础。

一直以来，我们不断探索用大数据解决经济监测、智能风控、社会治理、金融监管等问题。这些问题的解决，是社会现象与技术创新相互融合的结果。作为新经济第一波受益者，我们将继续砥砺前行，探索数字经济创新发展的路径，努力打造核心价值高、竞争力强、可持续发展的大数据技术服务及金融科技服务企业，融入“双循环”新发展格局。

提升视听享受 科技点亮梦想

利亚德集团首席营销官 刘耀东

《人民日报》（ 2020年12月10日 第 12 版）

利亚德成立25年来，始终坚守初心，以提升消费者视听享受为愿景，走出一条独具特色的品牌创新之路。

以社会责任为先。从产业布局到业务拓展，利亚德发展的每一步都在坚持以科技力量践行“强国、兴业、惠民”的社会责任。利亚德坚持以科技报国，以产业兴国。完成了一系列国内国际重大项目，成为中国闪耀世界的民族品牌。我们通过不断提升公司技术，既满足客户需求，又引领客户深化对视效的理解。我们在以视听科技全方位推动各行各业发展的同时，还注重回馈社会，集团20余年坚持扶贫，关心下一代成长。2014年，利亚德创立繁星教育基金，用爱心呵护教师的成长，用科技点亮孩子的梦想和未来。

以“三个创新”带动企业发展。

第一，作为科技企业，以技术创新为根。从单色屏到全彩屏，从小间距技术到最新一代Micro LED显示技术，利亚德一直以自身技术创新，推动整个LED显示行业发展。今年10月，利亚德全球首家Micro LED量产基地正式投产。

第二，作为上市公司，以管理创新为魂。在全球数字化大潮下，利亚德发挥自身优势，探索运用数字前沿技术，赋能企业自身数字化转型。例如，通过建立不同管理模块的数字化管理体系，提升运营效率；通过电商模式的探索，云技术的应用，提升营销的精准化。

第三，作为行业龙头，以产业模式创新为探索方向。利亚德坚持文化科技融合，结合自身在视听技术、光环境打造、智慧城市基础设施服务等领域的产业布局，致力于建设可感知、可体验、可感受的幸福城市。

(责编：杨光宇)