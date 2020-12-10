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河湖长制全面推开

水更清了，景更美了(十三五·中国印象(19))

本报记者  潘旭涛

2020年12月10日06:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　7月8日，湖南省东安县紫溪市镇民间河长陈建元在高岩水库清理水面漂浮物。
　　严 洁摄（人民视觉）

　　穿上运动鞋，带上水和馕饼，迎着清晨的阳光，程菊英开始巡河了。千里之外，李颂强也开始了沿河巡查。

　　程菊英是新疆维吾尔自治区新源县肖尔布拉克镇党委书记，李颂强是海南省保亭黎族苗族自治县保亭响水镇大本村党支部书记，他们有一个共同的身份——河长。

　　2016年11月，中国全面推行河长制。2018年6月，全国31个省（区、市）全面建立起河长制。2018年底，全国又全面建立起湖长制。省、市、县、乡四级河湖长30万名，村级河湖长93万名，河湖长总人数超过百万。

　　全面推行河湖长制，开启了“十三五”治水新格局。由党政领导担任河湖长，协调整合各方力量，破解了很多复杂的水问题。

　　浙江省绍兴市上虞区境内有条隐潭溪。上世纪90年代，沿岸村民办起石材加工厂，废水直接排入隐潭溪，溪水日渐浑浊。但因职能部门权责交叉等原因，每次治理都不了了之。

　　2017年初，上虞区委常委、宣传部长潘立峰担任了隐潭溪区级河长。他在第一次巡河时，就发现了这一症结。

　　随后，潘立峰召集了由两个乡镇以及水利、交通、农林、环保等部门领导参加的隐潭溪河长制工作会议。会上确定了各部门的责任清单：环保部门负责对沿河企业做好污染监测，农林部门负责矿山生态恢复……

　　经过一系列治理，如今，隐潭溪流域已是一片青山绿树、小桥流水的景色。

　　河湖长制绝非“挂名制”，而是责任制。为压实责任，河湖长制建设过程中尤其强调考核问责。

　　11月5日，湖南省株洲市王仙镇党委书记文庆带领乡镇河长办的工作人员，对渌水支流店香河进行了巡查。25.7公里的店香河碧波荡漾，并无异常。作为河长，文庆轻舒一口气。

　　一年前，因未落实好河长制相关工作，渌水水质堪忧，王仙镇被全市通报批评。今年，王仙镇设立专门的河长办，专人专岗，有序有力推进河长制工作。不久前，株洲市通报表彰，王仙镇榜上有名。

　　全面推行河湖长制后，河湖治理成效明显。截至目前，全国累计清理整治河湖“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）问题16万个，清除河道垃圾4210万吨，拆除违法建筑面积4650万平方米，清除河道非法采砂点1.27万个，河湖面貌明显改善。

　　不少“垃圾河”“酱油河”变身景观河。茅洲河是广东省深圳市的母亲河，站在茅洲河畔，深圳市宝安区委书记、区级河长姚任感慨道：“以前是‘掩鼻而过、背水而居、闭窗而眠’，现在是‘水清岸绿、鱼翔浅底、鸥鹭齐飞’。”

　　“河畅、水清、岸绿、景美”的景象又回来了，人民群众的获得感和幸福感持续增强。

　　初冬时节，天气晴好，贵州省安顺市平坝区槎白河河面波光粼粼。退休教师刘继华来到河边，练起了太极。对槎白河的变化，一点一滴，她都看在眼里。“有一段时间，河水很脏很臭。经过这几年的治理，河水清澈了。水清岸绿，真是生态家园！”刘继华说。

　　张金正是江苏省无锡市惠山区洛社镇张镇桥村村民。78岁的他住在张镇桥村青龙桥河畔，想吃螺蛳了，他就到河里抓一把，回家一煮，就能吃了。“臭水沟不见了，鱼虾又回来了，小时候的记忆也回来了。”张金正说。

　　“十三五”期间，百万名河湖长尽心守护一方方清水，使水生态环境逐步恢复。全国地表水I～III类水质断面比例由2016年的67.8%上升至2019年的74.9%，劣V类水质断面比例由2016年的8.6%下降至2019年的3.4%。

(责编：杨光宇)
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