英国“脱欧”过渡期还剩3周，欧英未来关系谈判进入“最后关头”

英国首相约翰逊12月9日将前往布鲁塞尔，与欧盟委员会主席冯德莱恩进行会晤，双方将为推动以贸易协议为核心的未来关系谈判做最后努力。“这将是欧英双方领导人为弥合分歧以达成协议所进行的最后外交努力。”欧洲新闻台评论指出，欧英未来关系谈判进入“最后关头”，要想走出目前的僵局，双方领导人都需要政治勇气和妥协精神。



12月5日，在英国伦敦，人们从议会大厦前走过。新华社发



谈判开启“加时赛”



8日，英国和欧盟宣布，双方已就执行“脱欧”协议有关遗留问题原则上达成一致，尤其是涉及爱尔兰和北爱尔兰边界事宜。距离英国“脱欧”过渡期结束仅剩下3周时间，双方都在试图弥合分歧，达成未来关系协议。



当天，冯德莱恩在社交媒体上表示，她期待约翰逊9日晚到访，双方将继续讨论未来关系协议。前一天晚上，冯德莱恩和约翰逊在通话后发表一则简短声明称，由于双方在公平竞争环境、履约管理和渔业这三大关键议题上仍然存在重大分歧，目前达成协议的条件“尚不存在”。他们已要求各自谈判代表及其团队梳理悬而未决的议题，以便双方在未来几天展开面对面商谈。



1月30日，在法国北部诺曼底地区的卡昂-乌伊斯特勒昂港，工作人员注视着一艘将开往英国的渡轮。新华社记者唐霁摄



今年1月31日，英国正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期，直到今年12月31日结束。在过渡期内，英国不再是欧盟成员国，但继续留在欧盟单一市场和关税同盟内，和其他成员国一样，遵守欧盟的所有规则。过渡期结束后，英国将退出欧盟单一市场和关税同盟，实施独立的贸易政策。

比利时首相德克罗用足球赛场上的“加时赛”来比喻谈判目前所处的阶段。从今年3月起，欧英双方就未来关系协议展开谈判。英国方面最初把谈判截止日期设定在10月中旬，但因没有达成协议而延后。双方后又希望在11月中旬结束谈判，但因分歧难以弥合而继续延后。



10月16日，为期两天的欧盟秋季峰会在比利时首都布鲁塞尔闭幕。新华社发



11月底，欧盟负责“脱欧”事务的首席谈判代表巴尼耶率团队再赴伦敦，与英方展开新一轮密集谈判。12月4日，巴尼耶和英方首席谈判代表弗罗斯特在社交媒体上发表共同声明说，经过一周紧张谈判后，双方一致认为，由于在公平竞争环境、履约管理和渔业领域存在重大分歧，尚不具备达成协议的条件，双方同意暂停谈判。随后双方领导人出面促成谈判重启。

此前欧英领导人发表联合声明，同意6日在布鲁塞尔重启以贸易协议为核心的未来关系谈判，希望谈判团队“再加一把劲儿”，看看能否解决困扰已久的分歧。“令人遗憾的是，到7日晚，双方依然在进行拉锯战，几乎没有任何进展。”欧盟团队的一位外交官向媒体表示。



三大议题分歧难解



欧英未来关系协议草案长达1800页，内容涵盖政治、经济、安全、社会等诸多领域。目前，双方已就该草案约95%的文本达成一致意见，剩余5%是难啃的“硬骨头”。



首先是渔业问题。渔业一直是“脱欧”谈判陷入僵局的主要症结所在。根据欧盟共同渔业政策，英国海域60%以上的捕鱼配额属于欧洲大陆国家。英国要求在“脱欧”过渡期结束后完全收回领海主权，欧盟则希望在英国水域最大限度地保留欧盟成员国渔民的捕鱼权。



从最新的谈判进展来看，欧盟方面在渔业准入问题上有所让步，提议把欧盟在英国水域的捕鱼权份额从当前水平削减15%—18%，相当于1.2亿欧元的年收入。但该提议仍遭到英国方面拒绝。



10月11日在英国南部滨海肖勒姆拍摄的停靠在码头的渔船。滨海肖勒姆是英国政府指定的捕鱼港口之一。新华社发



尽管如此，法国仍然认为欧盟谈判团队对英国“太过慷慨”。12月1日，法国总统马克龙表示，“我们的渔民在英国水域继续捕鱼的权利得到保障，是达成贸易协议的必要条件。”英国《每日邮报》评论称，这是马克龙在向巴尼耶隔空喊话，法国对他最近在渔业问题上的让步不满意，向其施加压力。

“捕鱼权问题主要不是一个经济问题，而是一个十分敏感的政治问题。”前欧盟负责贸易事务的发言人彼得·吉尔福德对人民日报记者表示，渔业只占到英国国内生产总值的0.03%，和汽车业所占比重相比简直不值一提，但在支持英国“脱欧”的民众心里，捕鱼权意味着国家主权的回归。对于以法国为代表的北海沿岸国家来说，本国渔民如果不能再像过去47年那样在英国水域捕鱼，其生计将受到严重影响，从而产生政治压力。

1月31日晚，在比利时布鲁塞尔南站，乘客准备乘坐当天从布鲁塞尔开往伦敦的最后一班“欧洲之星”列车。新华社记者张铖摄



其次是公平竞争环境问题。欧盟认为，欧英双方应遵守一套共同的规则和标准。欧盟希望英国遵守欧盟有关工人权利、环境法规和国家援助等方面的规则。英国则表示，英国“脱欧”的目标是摆脱遵循共同规则并重新确立国家主权。双方在这一问题上处于严重分歧状态。

最后是履约管理问题。英国政府9月公布内部市场法案，其中涉及北爱尔兰的条款被认为凌驾于“脱欧”协议之上。欧盟质疑该法案违反“脱欧”协议和国际法，并表示如果英国不修改相关条款，欧盟将不批准任何自贸协议。但英方以主权为由拒绝修改。



“脱欧”不确定性持续



如果在过渡期内无法达成贸易协议，欧英双方贸易自2021年1月1日起将回到世贸组织框架下。关税和非关税壁垒可能导致许多商品价格上涨，并给欧洲乃至欧洲以外的供应链带来混乱。英国预算责任办公室表示，“无协议脱欧”将严重拖累英国经济，使英国经济增速在2021年下降约2%，更长期的经济损失将会达到GDP的4%。

12月4日，行人从英国伦敦的威斯敏斯特桥上走过。新华社发



“无论能否达成协议，欧英双方未来关系都将发生深刻变化。”欧盟智库欧洲政策中心首席经济学家法比安·祖莱格对人民日报记者说，“无协议脱欧”将使这种变化更具破坏性，代价更大。

“约翰逊宣布将到布鲁塞尔与冯德莱恩面谈，释放出他愿意作出些许让步的信号。”祖莱格说，如果英国方面立场有所软化，在最后期限内仍有望达成协议。欧盟另一智库欧洲国际政治经济研究中心英国问题专家戴维·亨宁则认为，约翰逊到访欧盟总部是想达成协议，但他也想寻求欧盟做出更大让步。



2019年10月19日，在英国伦敦，反对“脱欧”的数万民众聚集在议会广场，呼吁英国举行第二次“脱欧”公投。新华社发



欧盟峰会定于12月10日举行，届时欧盟各国领导人希望能看到协议草案。欧盟峰会审议通过之后，协议草案还需欧洲议会和欧盟各成员国议会审议通过。舆论普遍认为，如果欧英双方再次错过这个时间窗口，欧盟成员国和英国就需要抓紧时间为“无协议脱欧”而准备了。



本期责编：孟祥麟、刘慧











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