信贷结构优化 11月金融数据回暖

2020年11月金融统计数据出炉。12月9日，据央行披露，11月人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。社会融资规模增量为2.13万亿元，相较上年同期多增1406亿元。整体来看，11月广义货币增长和新增社融略超预期，新增信贷基本与预期相符，体现了货币政策逐渐回归常态，信贷逐渐趋向紧平衡，但结构优化仍然有利于支持实体经济恢复发展。分析人士预测，临近年末，市场资金需求较为旺盛，预计央行将继续通过加大逆回购和MLF（中期借贷便利）操作力度，维护流动性合理充裕，满足跨年资金需求。

居民消费贷复苏

金融统计数据显示，11月人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。分部门看，住户部门贷款增加7534亿元，其中，短期贷款增加2486亿元，中长期贷款增加5049亿元；企（事）业单位贷款增加7812亿元，其中，短期贷款增加734亿元，中长期贷款增加5887亿元，票据融资增加804亿元；非银行业金融机构贷款减少1042亿元。

环比来看，11月人民币新增贷款需求出现明显回升。从结构上看，无论是居民贷款还是企业贷款均较上月出现明显增多，其中，居民贷款比上月多增3203亿元，尤其是居民短期贷款出现大幅增长，多增2214亿元；此外，企业贷款也较上月多增5477亿元，其中企业中长期贷款多增1774亿元。

“11月信贷规模反弹，略超预期，一方面有10月信贷数据回落的对比，另一方面源自于实体经济复苏逐渐带动融资需求继续增长。”苏宁金融研究院宏观经济中心副主任陶金告诉北京商报记者，居民部门消费继续企稳，拉动居民短期信贷增高，住房需求维持高位，中长期贷款继续增长。企业部门短期贷款有所收缩，但中长期贷款继续增长，其中用于固定资产投资的比例预计将较前期提升，但仍然存在企业囤积现金和投资金融资产的情况。

另据同比数据，无论是居民贷款还是企业贷款，均较去年同期有一定程度的上升，其中本月新增中长期贷款1.09万亿元，比去年同期多增2041亿元；新增短期贷款及票据融资4024亿元，比去年同期少增385亿元。在中国民生银行首席研究员温彬看来，11月新增人民币贷款虽比去年同期仅多增400亿元，但信贷结构有所优化，对实体经济的支持力度增强。

不过，相较上月非银行业金融机构贷款增加382亿元，11月该数据由增转为减少1042亿元。陶金称，非银行金融机构贷款减少，与前期信用债市场波动引发的信用分层和监管层金融稳定政策有关。温彬同样认为，比去年同期多减1316亿元，说明影子银行治理发挥积极成效，资金空转明显改善，更多资金流入实体经济领域。

新增社融略超市场预期

在信贷规模持续扩张下，社融维持平稳增长。初步统计，2020年11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.53万亿元，同比多增1676亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少447亿元，同比多减198亿元；委托贷款减少31亿元，同比少减928亿元；信托贷款减少1387亿元，同比多减714亿元；未贴现的银行承兑汇票减少626亿元，同比多减1196亿元；企业债券净融资862亿元，同比少2468亿元；政府债券净融资4000亿元，同比多2284亿元；非金融企业境内股票融资771亿元，同比多247亿元。

光大银行金融市场部分析师周茂华称，社融整体表现好于预期，主要受人民币贷款和地方政府债券发行强劲，抵消了信用债发行下滑的影响。11月信用债发行下滑主要是11月国内信用违约事件对信用债一二级市场构成影响，但从近期市场表现看，投资者情绪逐步恢复，信用债需求整体也在逐步回暖。另外，11月票据融资环比、同比增加明显，这一定程度上是由于部分企业取消或暂停信用债发行，转而通过票据融资。“整体看，社融高增有可能于近期见顶，并在明年一季度有所回调。”陶金说道。

此外，在货币供应方面，11月末，广义货币（M2）余额217.2万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和2.5个百分点；狭义货币（M1）余额61.86万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期高0.9个和6.5个百分点；流通中货币（M0）余额8.16万亿元，同比增长10.3%。当月净投放现金557亿元。

陶金指出，M2和M1同时保持较快增速，反映了以银行为代表的金融体系创造货币的速度不减，超储率下行、货币乘数增加的情况下，信贷也在平稳增长，贷转存过程顺利，货币供给便开始增加。M1和M2剪刀差进一步缩小，意味着实体经济即时需求增加，资金距离真实购买行为变得更近，同时也意味着购买资产的资金增加，资产价格进一步抬升。

另外在人民币存款方面，11月人民币存款增加2.1万亿元，同比多增7933亿元。其中，住户存款增加6334亿元，非金融企业存款增加8483亿元，财政性存款减少1857亿元，非银行业金融机构存款增加8516亿元。

周茂华认为，存款一般存在季节性波动，从11月存款结构变化看，居民存款和非金融机构存款同时增加，但居民存款明显，这一定程度上与11月资本市场结构性行情有关；同时，财政存款下降，反映偏积极财政政策有所发力。

如何满足跨年资金需求

温彬指出，近期信用债违约事件对市场形成了一定冲击，流动性分层导致信用资质较弱的民营企业、中小金融机构压力有所增加。而临近年末，市场资金需求较为旺盛，预计央行将继续通过加大逆回购和MLF操作力度，维护流动性合理充裕，满足跨年资金需求。

不过，陶金进一步指出，货币政策在疫情期间留有相当大的余力，这些余力不是为了用在此时经济复苏相对较好的时候。由此预测，总量调整空间已经很小，除非经济复苏进程受到了新的外生冲击。即使是在资本市场出现了流动性明显紧缩，央行大概率也不会通过降息的方式来应对，这意味着MLF等政策利率的调降空间也极其有限。

“三季度央行货币政策执行报告首次提出‘保持宏观杠杆率基本稳定’。未来，防范金融系统性风险、加强宏观审慎管理和窗口指导、维持金融稳定，都将是明年上半年的主旋律。”陶金称，在未来，很可能会看到信贷和货币供应量的增速逐步下降，回归到2019年的水平，即人民币贷款增速为12%左右，M2增速为9%左右。

展望后续货币政策，周茂华则称，接下来，从金融数据看，国内货币信贷环境保持适度宽松，实体经济融资需求完善，货币政策继续对实体经济构成有力支持，但从其他物价等指标看，国内整体上需求复苏仍滞后于供给，而生产供给端也面临复苏不平衡，以及海外需求也存在一定不确定性。整体看，国内托底内需政策尚不具备退出条件，货币政策也不具备转向收紧条件，但货币政策需要避免过度宽松风险，因此，接下来仍是积极财政政策，稳健货币政策，精准滴灌，提升政策效率。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)