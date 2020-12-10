生猪产能恢复价格趋降 11月CPI转负

全国CPI、PPI短时进入“双通缩”通道。12月9日，国家统计局发布数据显示，11月，全国CPI以-0.5%的同比涨幅落下零界点，这也是其近11年来首次出现负增长。受去年高基数及年内产能恢复影响，猪肉再次成为CPI转负事件的主要搅动力量，其他食品及非食品价格也受季节等因素影响同步下行。与消费价格不同的是，虽然同比涨幅仍为负，但工业生产持续回暖，当月PPI继续呈现上升的趋势，其环比涨幅创下年内最高。业内认为，鉴于年末猪肉消费高峰将至，而国内新一轮补库周期开启，通缩情形不会持续太久，短期内CPI、PPI大概率保持继续上行。

猪肉拖累CPI转负

从11月全国CPI表现来看，全国食品类价格呈现普降趋势，猪肉仍是主要掣肘力量。数据显示，相较10月，食品烟酒类价格环比下降1.6%，影响CPI下降约0.52个百分点。其中，畜肉类价格下降4.7%，影响CPI下降约0.33个百分点。当月猪肉价格以6.5%的降幅影响CPI下降约0.29个百分点。

从商务部市场监测数据来看，11月全国猪肉批发价格也呈现出逐周递减趋势。其中，11月2日-8日、11月9日-15日、11月16日-22日、11月23日-29日猪肉批发价格分别为39.61元、39.25元、39.28元和39.36元。

猪肉价格趋降主要得益于进入三、四季度以来，全国生猪产能加速恢复，市场端供求矛盾进一步得到缓解。据农业农村部监测，截至今年10月，全国能繁母猪及生猪存栏量分别达到3950万头和3.87亿头，同比增速分别达到了32%和27%，生猪产能已恢复至2017年末的88%左右。

肉价之外，由于市场供应充足，11月全国菜、蛋、水产品等价格也在同步下降。其中，鲜菜、水产品和蛋类价格降幅分别达到5.7%、1.9%和1.4%，分别影响CPI下降0.05个、0.03个和0.01个百分点。

从非食品来看，消费价格下降的品类较10月有所增加，环比由上月上涨0.1%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.09个百分点。具体而言，其他七大类价格环比一涨三平三降。其中，衣着价格上涨0.3%；居住、生活用品及服务、医疗保健价格均持平；教育文化和娱乐、其他用品和服务、交通和通信价格分别下降0.8%、0.6%和0.3%。

中国民生银行研究院区域经济研究中心副主任应习文表示，尽管国际油价已开始回升，但我国的成品油调价机制存在一定滞后性，导致能源价格环比下降；文教娱乐在9、10月开学季及节日密集期过后通常会回落，但本月跌幅略超往年水平，主要由旅游价格大幅下跌所致；居住价格则主要是房屋租金仍在下跌。

PPI环比涨幅创年内最高

11月，全国工业生产继续稳定恢复，市场需求回暖走势不改，拉升工业品的生产价格。据统计，11月全国PPI由持平转为上涨0.5%，创造了年内PPI最大环比涨幅。其中，生产资料价格上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；生活资料价格也由10月下降0.1%转为上涨0.1%。

应习文指出，11月国际大宗商品价格显著回升，受新冠疫苗研发进展顺利消息提振，全球主要能源、金属等资源期货价格均明显上涨；国内工业领域需求继续复苏，偶发性疫情对供给端冲击较小，煤炭、钢材等主要工业品价格有所回升。

从调查的40个工业行业大类来看，价格上涨的有24个，较10月增加12个，上涨面达六成。其中，受国际原油价格上涨等因素影响，化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业，石油、煤炭及其他燃料加工业，石油和天然气开采业价格涨幅分别达到2.2%、1.9%、1.7%和0.9%；同时，由于冬季到来，供暖需求季节性增加，燃气生产和供应业、煤炭开采和洗选业价格分别上涨2.8%和2.2%。

此外，11月当月PPI走向也可从日前公布的制造业PMI指数得以印证。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河日前表示，11月制造业市场活力进一步增强，恢复性增长明显加快。

从数据来看，在调查的21个行业中，PMI位于扩张区间的增加至19个，显示出制造业景气面有所扩大。11月当月，全国制造业PMI指数涨至52.1%，创下自2017年9月以来新高。供需两端共同发力，生产指数和新订单指数均涨至年内高点，涨幅分别达54.7%和53.9%。

CPI、PPI短时有望继续上行

“尽管当前出现了CPI和PPI双通缩的罕见情形，但整体通胀水平并不悲观。”应习文表示，核心CPI同比涨0.5%，与上月持平，基本保持稳定；同时，通信设备、交通工具价格环比回升，且幅度不小，耐用消费品的回升反映出长期需求企稳。

值得注意的是，在下降两个月后，猪肉价格又出现小幅上翘。进入11月末，有生猪养殖户对北京商报记者表示，猪价出现加速上涨的迹象。例如，11月25日-26日，每公斤猪价涨幅接近0.2元，价格的坚挺程度出乎意料。

在此前接受采访时，搜猪网首席分析师冯永辉曾表示，鉴于每年入冬后南方地区只要气温适宜将会开启大量制作腊肉的模式，这便需要超大数量的猪肉采购，届时猪肉消费量是比较可观的，而采购猪肉制作腊肉的时间点也比较集中，鉴于此，随着年末临近，猪肉的消费旺季也会如期而至。

浙商证券李超团队分析指出，生猪供给的持续回暖推动猪肉价格逐渐下行，但冬季进入猪肉消费旺季，短期将对猪价形成一定支撑，目前生猪产能已经恢复至2017年末的88%。中长期来看，由于产能恢复带来的供给端确定性增加，猪价保持继续下降的趋势不改。

而对于经济表现更加敏感的PPI涨幅，前述分析机构认为，随着疫苗落地日期渐进、拜登政权开启交接、RCEP贸易协定落地等事件影响，全球经济复苏预期有所提振。目前，中国已逐渐开启一轮新的补库周期，未来1-2个季度工业生产有望继续加速。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)