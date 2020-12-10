原标题：CPI和PPI双负，市场无需担忧

11月的CPI同比下降0.5%，系11年来首次出现负增长。与此同时，反映生产品价格的PPI同比下降1.5%。

CPI和PPI双双为负。对于是否通缩，市场需要担忧吗？

需要指出的是，PPI的环比涨幅创下年内最高。也就是说，实体经济还在回暖，供需逐渐改善，市场信心提振，CPI指标为负，在特殊时期更多是统计学上的意义，并不能指导现实。

很多机构明确指出，去年的高基数及猪肉价格是拖累11月CPI的主因。市场对此解释也是信服的，因此情绪并没有大幅波动，对CPI做出过度反应。

但未来一段时间，经济还在缓慢的爬坡过程中，消费也处于修复之中，这种情况下，CPI将维持低位。这段时间，特别是国际市场环境还充满不确定性，因此，通缩压力确实或多或少存在，但通缩趋势不会有。

不怪市场动不动就担忧，因为通缩实在是对经济影响巨大，及时预判而进行逆周期调节，一直是凯恩斯时代各国政府的财政、货币政策首选。对通缩的警惕，通常伴随着宏观经济调控的全过程。对通缩的警惕，有时候是一件好事。

通缩的危险在于持续下跌的物价将抑制投资和生产，在学界和政府眼中，通缩比通胀更加危险。通缩对一国经济的损害程度，只需以日本为鉴，便可明白。

通缩总是和有效需求不足联系在一起，市场不是差钱，而是差可以挣钱的投资机会。判断通缩是否来临，可以从物价、货币和经济增长三个方面来判断，即物价是否全面下降，货币是否供给不足，经济增长是否出现衰退。显然，中国经济当前并非如此，相反，还有可能是今年唯一增长的G2O经济体。

中国这样体量的大经济，将更多依靠内需来实现增长。市场经济发展到最后，就是内需的较量，就是制度和法律的竞争。中国的市场经济还有很多粗疏之处，营商环境可以提升的空间很大，通过制度供给可以“无中生有”出一片广阔的市场。

我们应当努力去建设高标准的市场经济，包括厘清政府和市场的关系，把权力放进制度笼子；进一步减税降费，减少寻租空间，减少行政干预；进一步打开市场和开放服务业，用行动证明中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。如此，在双循环的新发展格局之中，我们才能保持战略定力，从容转圜。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)