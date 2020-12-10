两大路径出炉 国常会力促人身险扩面提质

近年来我国人身保险平稳较快发展，目前商业人身保险已在全国达到一定覆盖面，但也存在保险产品供给不足、保障水平不高等问题。12月9日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议（以下简称“国常会”），部署促进人身保险扩面提质稳健发展的措施，提出加快发展商业健康保险、将商业养老保险纳入养老保障第三支柱加快建设两大发展路径，同时，还提出提升保险资金长期投资能力，支持实体经济发展。

鼓励承保医保目录外项目

数据显示，今年前10个月，健康险保费收入7162亿元，同比增长16.6%，在各险种中增速居前。然而，不容忽视的是，目前我国健康险支出占比全国卫生总费用远低于国际平均水平，仅为2.5%，占比个人卫生支出也不到10%，与国际数据差距很大。

“企业和个人购买商业健康险可以形成政府、企业、个人共同负担的多元化投资机制，缓解政府投资负担和财政压力，保障医保体系稳定可持续运行。同时商业健康险与基本医疗保险形成互补和衔接，可以满足人民群众多层次多样化和个性化的健康保障需求。”对于商业健康险的重要性，银保监会副主席黄洪此前给出了上述判断。

在加快发展商业健康险方面，此次国常会表示，鼓励保险公司将医保目录外的合理医疗费用纳入保障范围。对此，中国精算师协会创始会员徐昱琛表示，近年消费者看病的主要负担在于医保外费用，尤其是一些新型抗癌药物。

目前，商业健康险主要保障三个目录内的医疗费用自付部分，但事实上，三个目录内的医疗费用报销比例已经很高了，个人自付比例较低，因此商业健康保险保障作用有限。与此同时，重特大疾病治疗需要用到很多目录外的药品和治疗技术和手段，三个目录外实际发生的医疗费用已成为投保人真正关心的问题。

黄洪曾表示，保险业要从实际出发，将目录外的合理医疗费用纳入商业健康保险保障范围，降低人民群众实际医疗费用负担，才是保险行业价值所在。

此外，国常会支持开发更多针对大病的保险产品，做好与基本医保等的衔接补充，提高城乡居民大病保险保障能力；促进开发适应广大老龄群体需要和支付能力的商业医疗保险产品；通过有序扩大对外开放、加强国际合作，促进提升健康保险发展和服务水平。

强化商业养老保险保障功能

在养老方面，国常会表示，将按照统一规范要求，将商业养老保险纳入养老保障第三支柱加快建设。

具体而言，要强化商业养老保险保障功能，支持开发投保简便、交费灵活、收益稳健的养老保险，积极发展年金化领取的保险产品。针对新产业新业态从业人员和各种灵活就业人员需要，开发合适的补充养老保险产品。鼓励保险公司提供老龄照护、养老社区等服务。鼓励保险业参与长期护理保险试点。

五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究员朱俊生表示：“国际寿险业发展的经验表明，随着人口老龄化程度的提高，人们对风险的关注越来越多地从死亡风险转向生存风险，越来越关注养老和健康。”

朱俊生介绍称，中国人口老龄化预计在顶峰时老龄人口将达4.6亿-4.8亿，总人口不超过15亿，老龄人口占比超过30%，需要商业健康保险和养老保险在多层次医疗和养老保障体系中发挥更大的作用。

“放眼全球，很多国家的养老金结构既有公共养老金也有私营养老金，而我国的私营养老金基本是空白，更多的是公共养老金，这对整个养老金的持续性带来极大挑战。”朱俊生认为，全球养老金制度改革的重要经验是，一个国家对私营养老金越重视，这个国家养老金制度的可持续性就越强，呈正相关态势。同理，我国的公共养老金要想更加有效率、可持续，就要大力发展包括商业养老保险在内的私营养老金。

提高险资投资比例限制

在险资投资方面，国常会提出，要提升保险资金长期投资能力，防止保险资金运用投机化，强化资产负债管理，加强风险防控；深入开展关联交易专项整治，坚决打击挪用、套取、侵占保险公司资金的违法违规行为。

对此，朱俊生评价称，和其他资金相比，保险资金具有期限长的优势，可为实体经济发展提供长期资金支持。特别是随着保险行业回归保障，保险公司加快向长期期交保障型业务转型，人身险行业的负债久期逐步拉长。

而在保险资金提振投资的潜力方面，朱俊生表示，中国总储蓄率以及居民部门储蓄率偏高的重要原因在于，社会保障体系不健全，预防性储蓄占较大的比重；随着预防性储蓄不断向保险资产转化，保险资金提振投资的空间将不断得到释放。

除此之外，保险资金对于实体业的支持作用，也是国常会提出用保险资金提振投资的重要原因之一，受到了业内人士的关注。会上提到，要对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例，最高可至公司总资产的45%，鼓励保险资金参与基础设施和新型城镇化等重大工程建设，更好地发挥支持实体经济作用。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示，基础设施和新型城镇化是能促进经济增长和社会发展的领域。单纯财政投资的效率不一定高，财政还正在推行“降税让利”，以及支出向公共服务转型。民间资金大量集中在金融中介。因此，需要保险公司发挥资金融通功能。在投资方式上，中国企业部门和基础设施项目的杠杆率较高，而权益类投资能实现降低或稳定杠杆率，所以放松保险公司的权益类投资限制。

“利率下行时期，保险公司债券投资上的回报率下降，需要加大权益类资产。基础设施和新型城镇化项目的投资期限长，资金量需求大，与保险公司特别是寿险公司的负债结构是匹配的。国有保险公司经营目标中‘公共利益’有更高的权重，所以更为积极。”对此，王向楠如是评价。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)