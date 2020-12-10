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银行年末“吸金”众生相 中小银行线上忙抢客

孟凡霞 马嫡

2020年12月10日07:58  来源：北京商报
 
原标题：银行年末“吸金”众生相

　　岁末年初是银行揽储营销的关键时期，每当这时大量资金会涌入市场，年复一年的“开门红”任务也成为各家银行员工年底的关键一战。近日，北京商报记者走访北京地区多家银行网点发现，与往年的硝烟四起不同，今年大型银行的“开门红”活动未见明显的活动力度，大幅提高利率揽储动力减弱。反观中小银行“年末冲存款”劲头十足，部门银行较往年提前吹响“开门红”号角，越来越多中小银行借力互联网金融平台线上营销产品，竞争激烈。

　　大行“雷声大雨点小”

　　提高产品利率，显然是各行为了揽储采用的最有效办法。不过北京商报记者近日走访北京地区多家银行网点发现，虽然银行大多有着“开门红”的任务，但上浮存款利率的情况并不典型。多家国有银行、股份制银行、头部城商行员工表示，目前存款产品利率较此前基本没有变化或上浮不多。

　　“我们的‘开门红’其实是员工的任务变多了，目前我行存款理财产品还未有新活动推出，产品利率以及产品数量也未有太多变化。”一位股份制银行客户经理对北京商报记者如是说。

　　北京商报记者走访发现，近期利率发生上浮的普遍是三年期存款产品，6家大型国有银行三年期存款产品年化利率基本在3.43%-3.85%区间。

　　一位国有行支行员工向北京商报记者介绍，目前从他行转入资金购买该行5万元以上的三年期存款产品可申请提高利率，最多升至3.85%，之前的利率是3.57%。“目前我们年底的具体活动还没有通知，预计也就这样了。”当北京商报记者问及是否有更多的年底活动时，上述员工对记者如是说。

　　央行官网显示，目前，央行执行的存款基准利率为：活期利率0.35%，3个月期利率1.1%，半年期利率1.3%，一年期利率1.5%，两年期利率2.1%，三年期利率2.75%。在此基础上，各家银行根据实际情况调节上浮。

　　融360大数据研究院分析师胡小凤指出，在揽储与负债端成本压力的双重夹击下，一些银行“开门红”活动雷声大、雨点小，不管利率变化多少，势头不能落下。在利率变化不大的情况下，部分银行通过赠送一些生活用品吸引客户，或者选择在火车站等人流量大的地方摆摊加大宣传力度。

　　零壹研究院院长于百程指出，近年来，在监管规范银行存款稳定性管理的情况下，为了应付考核而催生的岁末高成本揽储现象逐渐消退。不过一般在岁末年初会容易出现资金紧张的情况，同时也是营销的较好时点，因此每年底银行依然会将岁末年初做为存款营销的契机。

　　胡小凤补充称，今年监管要求银行降低负债端成本，让利实体经济，大型银行吸纳更多的资金，更应该注重成本把控。再加上大型银行相较于中小银行没有那么大的揽储压力，压降成本的意图更明显。

　　中小银行线上忙抢客

　　与大型银行相比，中小银行的揽储积极性显然更高，亦有银行“开门红”营销较往年提前不少。12月8日，周口市农商银行召开2021年一季度“开门红”动员誓师大会。而在11月18日，盘锦银行2021年“开门红”旺季营销启动会也已启动。据悉，此次启动会是该行实施“全员营销”战略以来，启动时间最早的一年。

　　麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示，中小银行在疫情中受到的冲击较大行更严重，更加渴望打一场“翻身仗”；中小银行的资本补充渠道不及大行，在负债端方面更依赖于储户存款，因此会对“开门红”寄予更多厚望。

　　近年来，互联网金融平台聚集了大量的理财用户，面对“开门红”任务，中小银行在互联网营销渠道上竞争也更为激烈。北京商报记者查询多家互联网平台发现，平台推荐的银行存款多为中小银行产品。

　　在某互联网平台上，华瑞银行、华通银行等银行50元门槛起购的三年期存款产品最高利率为4.25%，振兴银行、北京中关村银行等银行五年期存款产品利率最高达到4.875%，同时平台还采用加息券的方式吸引储户，在部分产品收益率外可叠加使用。目前，中小银行推出的产品更易用较高利率吸引储户，销售较为火热，多款产品已经售罄。

　　“中小银行相较大行综合实力弱、经营网点少，面临着更大的经营压力和生存压力，揽储难度更大，需要用高息吸引客户。同时，中小银行的负债端成本压力也不小，在揽客吸存时，不可一味采用高息，要充分考虑到自身的承受能力。”胡小凤如是说。

　　抓住“开门红”黄金期

　　融360大数据研究院监测的数据显示，2020年11月，整存整取定期存款所有期限平均利率均环比上涨，其中三年期上涨幅度最大，且除五年期外的其他期限平均利率都为年内最高。

　　银行存款产品利率未来变化趋势如何？目前是否是挑选银行存款产品的好时机？这也受到更多投资者的关注。

　　胡小凤表示，年末银行正进行激烈的揽储活动，短期内利率将走高。监管要求压降负债端成本，让利实体经济，长期看利率或走低。投资者在资金充足的情况下，可以趁着银行“开门红”活动，选择一些利率高的长期存款产品，提前锁定利率。

　　苏筱芮表示，产品利率总体而言是一个下行的趋势，然后渐渐企稳。从投资者角度来看，可以抓住这段“黄金期”投资一些利率较高、期限较长的互联网存款产品。

　　值得注意的是，今年11月，央行金融稳定局局长孙天琦出席活动时曾表示：部分地方银行通过互联网金融平台得以从全国吸收存款，从负债业务看已成为全国性银行，此类存款的流动性特点也有别于传统储蓄存款，风险管理和监管要能跟得上。

　　苏筱芮预测，根据近期监管动向判断，互联网存款业务有可能迎来严监管，各银行尤其是中小银行需要及时研判合规形势，提前做好预案。目前结构性存款、靠档计息等投资者视角下的“爆款产品”已偃旗息鼓，正是监管环境带来的影响。未来，在严监管的影响下，预计互联网存款利率还有进一步下行空间。如今银行业竞争愈发激烈，建议中小银行有针对性地展开客户服务，做好客户留存，通过多元化方式及增值服务来提升客户满意度。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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