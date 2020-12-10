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取消40亿美元关税 英国“抽身”美欧补贴战

陶凤 汤艺甜

2020年12月10日07:58  来源：北京商报
 
原标题：取消40亿美元关税 英国“抽身”美欧补贴战

　　“脱欧”谈判命悬一线，英国似乎已经开始为自己留退路了，比如在对美经贸关系上，英国释放出了取消关税的友好态度。这也在情理之中，毕竟相较于英国，空客波音的补贴大战与法德的关系似乎更密切；而另一方面，“独立”后的英国也急需建立属于自己的经贸“朋友圈”，美国的重要性不言而喻。

　　当地时间12月8日，英国国际贸易部称，在英国正式“脱欧”的同一天，也就是2021年1月1日，该国将暂停因飞机补贴争端而对美国商品征收的报复性关税。

　　英国指的是欧盟对价值40亿美元美国产品所征收的关税。这一关税源于欧盟与美国之间拉锯已久的波音和空客非法补贴问题。双方自2004年起就围绕这一问题开始了此起彼伏的诉讼和关税战。

　　最近一次，话语权落到了欧盟身上。今年10月26日，世界贸易组织裁定，欧盟每年可对美国征收40亿美元的惩罚性关税。之后在11月9日，欧盟委员会宣布，将对不超过39.9亿美元的美国输欧产品加征关税，该措施将从10日起生效，作为2019年美国宣布对75亿美元欧盟产品征收关税的报复措施。

　　根据欧盟委员会当天发布的公告，由于美国违规补贴波音公司，欧盟将对自美国进口的飞机和零部件加征15%的关税，对一系列农产品和工业品加征25%的关税。据了解，征税对象包括美国制造的飞机、拖拉机、红薯、花生、冷冻橙汁、烟草、番茄酱和三文鱼。

　　根据英国国际贸易部的说法，取消欧盟对美关税，旨在缓和与美国的贸易紧张局势，并表明英国认真对待达成谈判结果。在8日的声明中，英国国际贸易大臣利兹·特拉斯表示，英国希望化解冲突，通过谈判达成解决方案，“这样我们就可以深化与美国的贸易关系，完全解决这一问题”。

　　显然，当前“脱欧”已至最后时刻，打造自己的经贸朋友圈对英国来说格外重要。不只是美国，就在此前不久，英国已经交到了新朋友。10月23日，《英日全面经济伙伴关系协定》签署，英国企业将享有对日本99%出口产品的免关税贸易；11月21日，英国又与加拿大同时宣布，两国政府达成过渡贸易延续协议，并计划就一项新的全面自由贸易协定展开谈判。

　　相较于日本和加拿大，英美之间的贸易额显然更可观。数据显示，2019年，英美贸易总额达到2210亿英镑。而据英国政府预测，如果双方达成自由贸易协议，从长远看，双边贸易规模将比先前水平增长约200亿美元。

　　除此之外，“脱欧”谈判还处于僵局中，“无协议脱欧”的可能性不容低估。英国前贸易顾问尚克·辛厄姆曾表示，如果“脱欧”谈判失败，英国供应链必须“迅速地”从欧盟市场转移到其他国家，避免遭到欧盟的报复。美国或许是一个不错的选择。

　　英国的想法或许是在完成“脱欧”之后，就希望能与美国建立贸易关系。不过目前，英美之间的贸易谈判尚无明确结果。今年9月8日，英国启动了新一轮的贸易谈判。英国和美国早前经过5轮的贸易谈判，双方都表示取得相当大的进展，有望在明年1月英国“脱欧”过渡期结束后，英国继续跟美国完成双边贸易协议磋商。

　　除了贸易本身的利益之外，英国此前曾明确表示，对该国来说，英美新贸易协定最有吸引力的地方是有助于英国对欧盟施压。

　　“在特朗普任内，英美之间的特殊关系有所弱化，美国在伊核关系、全球化等问题的处理方式不太受英国认可”，中国现代国家研究院美国所助理研究员孙成昊分析称，不过在贸易方面对英国相对来说是比较照顾的，当然双方在医疗体系等问题上也存在分歧，特朗普鼓励英国“脱欧”，也希望尽快与英国达成自贸协定。

　　孙成昊进一步表示，之前奥巴马政府的立场是，希望英国能先把与欧盟之间的关系处理好，再与美国进行贸易，但特朗普鼓励“脱欧”，如果英美之间达成自贸协定，英国就可以以此作为一个筹码再去跟欧盟谈。而在拜登执政之后，英美关系也不是说就一定会变好，可能在有些方面会强化，有的方面则会弱化。

　　当然，示好也并不意味着示弱，毕竟在贸易往来中，谁都不希望自己是“受伤”的那一方。在此次表态称将会取消欧盟对美关税的同时，英国同时也表示，将继续对一些美国产品征收关税，包括钢铁和铝制品，以及一系列其他商品，例如纺织品和食品等，以报复美国对英国钢铁业征收关税。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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