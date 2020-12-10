猪肉价格延续回落 年内CPI同比首入负区间

国家统计局9日发布11月全国CPI（居民消费价格指数）数据。受猪肉等食品价格持续回落影响，叠加去年同期高基数效应，11月CPI由涨转降，同比涨幅为-0.5%，是年内首次滑落至负增长区间。专家指出，11月扣除食品和能源价格的核心CPI保持稳定，同比上涨0.5%，涨幅连续5个月相同，目前并不存在通缩风险。
“CPI环比和同比均下降。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，11月，随着各地区各部门持续推进“六稳”“六保”工作，猪肉等重要民生商品价格继续回落。从环比看，CPI下降0.6%；从同比看，受去年同期对比基数较高影响，CPI下降0.5%。
“其中，食品价格由10月上涨2.2%转为下降2.0%，影响CPI下降约0.44个百分点，是带动CPI由涨转降的主要原因。”董莉娟指出，食品中，猪肉价格下降12.5%，降幅比10月扩大9.7个百分点，影响CPI下降约0.60个百分点；鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别下降19.1%、17.8%和10.8%，降幅均有所扩大；鲜菜价格上涨8.6%，涨幅回落8.1个百分点；鲜果价格上涨3.6%，涨幅扩大3.2个百分点。
另外，非食品价格由10月持平转为下降0.1%，影响CPI下降约0.06个百分点。非食品中，交通和通信价格下降3.9%，其中汽油和柴油价格分别下降17.9%和19.6%。
“11月CPI同比增速超预期回落，继2009年10月以来首次滑落至负增长区间。”中国民生银行首席研究员温彬表示，CPI负增长，一方面与基数效应有关。去年下半年以来，CPI在食品价格上涨的带动下持续走高，直到今年1月春节后才开始回落；另一方面，食品价格同比增速由升转降是带动CPI超预期回落的主要原因。11月食品价格同比下降2%，继2018年2月以来首次负增长。
专家指出，虽然11月CPI同比增速滑落至负增长区间，但目前并不存在通缩风险。
温彬指出，剔除食品和能源的核心CPI更能够反映经济真实需求，11月核心CPI同比增长0.5%，已经连续5个月持平，说明疫情冲击后的有效需求仍然较稳。随着我国经济持续向好，供需逐渐改善，PPI修复趋势日渐明朗，有助于改善企业利润，提振市场信心，从而进一步提升有效需求。我国不存在通货紧缩基础，CPI负增长主要是基数效应叠加食品价格回落所致，不宜过度解读。
对于后期CPI走势，东方金诚首席宏观分析师王青表示，进入12月以来，猪肉价格小幅回升，加之上年同期基数走稳，预计12月CPI同比降幅不会进一步扩大。展望2021年，伴随经济修复带动消费需求上升，以及价格基数发生变化，预计一季度后CPI同比将恢复正增长。
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