11月人民币贷款同比多增456亿元 资金向企业中长期贷款倾斜

在经过10月季节性回落后，11月多项金融数据“回暖”。根据央行12月9日发布的数据，11月人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。11月社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元。11月末，广义货币（M2）余额217.2万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和2.5个百分点。

机构普遍认为，11月新增人民币贷款1.43万亿，从全年信贷投放节奏来看符合季节性规律。中国民生银行首席研究员温彬表示，11月信贷对实体经济的支持力度增强，企业部门贷款新增7812亿元，比去年同期多增1018亿元；居民部门贷款新增7534亿元，比去年同期多增703亿元；对非银行业金融机构贷款减少1042亿元，比去年同期多减1316亿元，说明影子银行治理发挥积极成效，资金空转明显改善，更多资金流入实体经济领域。

值得注意的是，11月贷款期限结构进一步向中长期倾斜，11月企业部门新增中长期贷款5887亿元，比去年同期多增1681亿元。温彬表示，企业中长期贷款新增较多主要是由于随着经济进一步企稳回升，投资需求也在同步回升，金融加强对制造业、民营企业中长期贷款支持发挥积极效果，基建等中长期投资逐渐发力。

在新增人民币贷款和地方债的拉动下，11月社会融资规模的新增额站上2万亿关口，单月新增2.13万亿元，比上年同期多增1406亿元，环比多增7127亿元，略超市场预期。表内贷款和政府债券比去年同期多增幅度较大，对社融形成贡献。但受违约事件影响，企业债融资同比少增近2500亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青分析称，11月新增社融规模环比多增，主因是新增人民币贷款环比季节性回升。从同比来看，11月新增社融多增主要受政府债券融资、人民币贷款和委托贷款三项拉动。

展望后续政策走势，温彬表示，临近年末，市场资金需求较为旺盛，预计央行将继续通过加大逆回购和MLF操作力度，维护流动性合理充裕，满足跨年资金需求。王青认为，在货币政策回归常态化带动下，年末宽信用将持续处于“退潮期”，压降房地产相关融资、支持资金流向实体经济的结构性特征将进一步显现。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)