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你的车险保费下降了吗？

2020年12月10日08:07  来源：经济参考报
 

　　9月19日，以“降价、增保、提质”为目标的车险综合改革正式实施。时间过去两个多月，在这期间你买过车险吗？保费下降了吗？

　　事实上，车险是和老百姓关系最密切的险种之一，长期以来是财险领域第一大业务，为保险公司贡献了大量保费。

　　银保监会数据显示，2019年我国车险承保机动车达2.6亿辆，保费收入8189亿元，占财险保费的63%。

　　这么大的保费市场，长期以来却饱受虚高定价、竞争失序等顽疾困扰，被车主们诟病。

　　向顽疾“开刀”，给老百姓让利，此次车险综合改革动了真刀真枪解决问题。

　　交强险保障水平提升，总责任限额从12.2万元提高到20万元，对未发生赔付车主的费率由最高优惠30%扩大到50%。

　　商车险保险责任更全面，车损险主险增加了全车盗抢、自燃、发动机涉水等责任。

　　11月上旬，北京车主高先生的私家车保险到期。他在续保时发现，保费比往年降了近三成。“去年保费在3000元左右，今年不到2200元。车损险的保障范围也扩大了，可以说是‘加量不加价’。”

　　高先生的保费下降，既得益于车险综合改革带来的红利，也和他有良好的驾驶习惯、车没出过险息息相关。

　　现实中，像高先生这样保费明显下降的车主不是少数。

　　银保监会的数据显示，车险综合改革实施以来，约90%的客户年缴保费下降，车均保费由3700元/辆下降至2700元/辆。

　　不过，并不是所有的车主保费都下降了，还有约10%的客户车险保费有所上升。

　　记者咨询了监管人士，车险保费取决于车型、历史赔付记录、投保险种、保险金额等因素。对于多次出险索赔及维修成本畸高车型的客户，保费会有一定程度上涨，这符合保费与赔付成本相匹配的原则。比如，像奔驰、宝马、奥迪等高端车型，出险后维修成本较高，相应的保费报价也会提高。

　　“很多时候，保险公司会认为年龄稍长的车主，或者驾驶习惯较好的车主，他们的出险概率相对较低，保费优惠的力度就会加大。”一名保险业务员说，每辆车以往的出险情况不同，车主驾驶习惯也不一样，改革后车险报价是“一车一价”。

　　对不少车主疑惑的出现轻微交通事故是否报险的问题，记者也咨询了业内人士。如果双方没有人员伤亡，赔偿金额在2000元以内，一般不会纳入第二年保费上调浮动的因素。

　　可以看出，改革后，车险费率“奖优罚劣”的作用得到更好发挥。车险报价“一车一价”，车主在购买车险时不妨多问几家公司，看看哪家更适合自己。

　　当然，道路千万条，安全第一条。养成遵规守纪的好习惯，时刻保持规范的驾驶行为，车险保费优惠自然水到渠成。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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