中银协:2019年银行保理量仍未止跌 需求巨大待拓展

中国银行业协会近日发布的《中国保理产业发展报告（2019-2020）》（下称“报告”）显示，继2018年中国银行保理业务量小幅下降后，2019年中国银行业保理业务量仍是负增长，尤其国际保理业务量依旧下降明显。

报告称，2019年至2020年，面对全球贸易局势紧张、新冠疫情蔓延、金融局势动荡以及地缘政治局势趋紧等内外部因素及市场不确定性的增加，中国银行业的保理业务在困难中前行。据统计数据，2019年保理专业委员会全体成员单位保理业务量1.75万亿元人民币，同比下降8.85%。其中国际保理业务量264.76亿美元，同比下降25.30%，降幅较前一年有所收窄；国内保理业务量1.56万亿元人民币，同比下降7.14%。

报告认为，相关规定持续出台，促进了保理业务规范、健康发展。如《中华人民共和国民法典》保理合同专章、《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、《关于加强商业保理企业监督管理的通知》、《应收账款登记质押管理办法》等这些法令和法规的颁布和实施，客观上有力推动和促进了保理业务操作朝标准化、规范化发展，进一步完善了应收账款风险防控体系，为保理业务的健康发展创造了良好的环境。

报告显示，近年来，随着“互联网+”和金融科技的发展，保理走上了线上化、智能化、便捷化的创新发展之路。各商业银行通过区块链、大数据等新兴科技整合供应链资金流、物流、商流和信息流，利用金融科技手段提升业务操作便利性和工作效率。同时，保理产品创新进入了稳步发展阶段，如何根据市场和客户需求做好已有产品的创新延展显得尤为重要。保理资产证券化和再保理以现有产品为基础，通过模式创新不断发展，产品投放量和延展度得到有效提升；云链保理通过利用供应链金融平台，充分发挥核心企业作用，为供应链上下游客户提供融资便利。

报告指出，我国拥有规模巨大的保理业务需求，有待商业银行去拓展和渗透。

据悉，这是中国银行业协会连续第八年向社会公众发布保理产业发展报告。本次《报告》由中国银行业协会保理专业委员会常委单位中信银行牵头，中国工商银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、中国建设银行、中国民生银行、国家开发银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、汇丰银行（中国）等14家常委单位共同参与撰写。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)