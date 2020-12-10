规模回升 中国外汇市场更稳了

日前，中国外汇市场迎来好消息：国家外汇管理局12月7日发布的数据显示，截至今年11月末，中国外汇储备规模为31785亿美元，比10月末上升505亿美元，升幅为1.61%。

从今年以来整体情况看，中国外汇储备规模保持相对稳定：9月、10月连续两个月共回落366亿美元后，11月得到回补，已连续7个月保持在3.1万亿~3.2万亿美元之间。

外贸顺差保持较高水平

“11月，中国外汇市场运行稳健，市场预期保持稳定，跨境资金流动总体均衡。”国家外汇管理局副局长王春英12月7日表示，国际金融市场上，受新冠肺炎疫情及疫苗研发进展、主要国家货币及财政政策预期等影响，美元指数下跌，非美元货币总体上涨，主要国家股票、债券等资产价格上升。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，11月中国外汇储备规模上升。

“当前中国外汇市场总体运行平稳主要得益于外贸顺差保持在较高水平。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受国际商报记者采访时表示，特别是疫情在中国得到有效控制后，国内经济基本面表现良好，有效支持了经常项目顺差；同时人民币汇率保持稳中有升，人民币资产受到外资青睐。

“整体看，经济基本面的变化会同时引致外汇储备平稳增加和人民币升值。”苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受国际商报记者采访时分析，三季度以来经常账户的贸易顺差和外资持续流入使中国外汇储备形成增加的趋势。但考虑到中国央行货币政策转向稳杠杆，由上述两个因素导致的外汇储备增加意味着国内基础货币增加，这与回归常态的货币政策方向相背离。

陶金进一步表示，当前央行稳定外汇储备的意愿较强，而不愿意全部接收外贸企业赚得的外汇。与此同时，人民币升值预期使得外贸企业结汇意愿增强。“这将导致美元等外汇在银行间市场（商业银行持有的外汇）上比较充裕，供给过多可能导致短期内外汇贬值，人民币对美元等外汇汇率中间价继续升值。”

未来仍将保持稳定运行

王春英表示，当前，疫情仍在全球蔓延，世界经济不稳定不确定性明显增强，国际金融市场风险挑战显著增多。“预计未来中国外汇市场将呈现基本稳定、双向波动的格局。”

在陶金看来，未来中国外汇市场走势可从三个阶段来探究。从短期来看，美元会因拜登当选美国总统、中美贸易摩擦趋缓存在贬值的预期，人民币可能会继续升值。从中期来看，疫苗接种和经济复苏可能使得外贸形势有所调整，出口回归常态；人民币在升值后可能出现一定的贬值，但长期依然将回归持续升值的趋势。从长期看，美元进入贬值周期可能促使外资和外汇流入中国的趋势持续，这将促使人民币升值，而人民币升值反过来也会促使外资继续流入。

刘向东认为，总体来看，外部疫情防控压力较大，经济发展环境较为恶劣。但是，只要中国继续坚守住来之不易的疫情防控成果，预计中国经济基本面仍会向好，外汇市场仍会稳定运行。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)