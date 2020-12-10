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罕见！CPI时隔11年首现负值

2020年12月10日08:11  来源：国际商报
 
原标题：罕见！CPI时隔11年首现负值

　　本报综合消息 12月9日，国家统计局发布的数据显示，11月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.5%，时隔11年再次出现负值，与PPI（工业生产者出厂价格指数）罕见地同步进入负增长区间。

　　“二师兄”拉低CPI

　　11月份，CPI同比下降0.5%，环比下降0.6%。而上一次CPI出现同比下降还是在2009年10月。

　　从今年的CPI涨跌幅走势来看，1月份CPI曾达5.4%的高点，之后便开始回落，6月和7月一度出现小幅反弹，随后再次下跌，并相继跌破2%、1%关口，如今竟然跌入了负区间。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟的解读是，猪肉等重要民生商品价格回落是影响CPI价格下降的主要原因。

　　董莉娟分析，从同比看，受去年同期对比基数较高影响，11月CPI下降0.5%。其中，食品价格由10月上涨2.2%转为下降2.0%，影响CPI下降约0.44个百分点，是带动CPI由涨转降的主要原因；从环比看，11月CPI下降0.6%。其中，食品价格下降2.4%，影响CPI下降约0.53个百分点。

　　猪肉又是影响食品价格、进而导致CPI同比和环比出现负值的主要推手。据董莉娟介绍，随着各地区各部门持续推进“六稳”“六保”工作，11月份，猪肉价格同比下降12.5%，降幅比10月扩大9.7个百分点，影响CPI下降约0.60个百分点；环比价格下降6.5%，降幅收窄0.5个百分点。

　　董莉娟表示，扣除食品和能源价格的核心后，CPI继续保持稳定，同比上涨0.5%，涨幅已连续5个月相同。

　　PPI处于恢复通道

　　相比CPI，PPI虽然仍位于负区间，但11月降幅有所收窄。

　　数据显示，11月PPI同比下降1.5%，降幅与10月相比收窄0.6个百分点，环比增长0.5个百分点，回升幅度为2018年10月以来最高水平。

　　生产资料是拉动PPI降幅收窄的主要力量。董莉娟分析，11月份，工业生产稳定恢复，市场需求持续回暖，工业品价格继续回升。从同比看，PPI下降1.5%，降幅比10月收窄0.6个百分点。其中，生产资料价格下降1.8%，降幅收窄0.9个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅扩大0.3个百分点。从环比看，PPI由10月持平转为上涨0.5%。其中，生产资料价格上涨0.7%，涨幅比10月扩大0.6个百分点；生活资料价格由10月下降0.1%转为上涨0.1%。

　　光大证券方面认为，目前需要关注明年PPI能够修复的高度以及对应的时点。其预测认为，明年PPI的高点可能在5%~6%，高点对应的时间可能出现在明年下半年，出现在三季度的可能性较大。

　　虽然11月数据呈现双负增长，但市场仍认为，实体经济并不存在通货紧缩基础。民生银行方面表示，剔除食品和能源的核心CPI更能够反映经济的真实需求，而11月核心CPI同比增长已连续5个月持平，说明新冠肺炎疫情冲击后的有效需求仍然较为平稳。后期，随着中国经济持续向好，供需逐渐改善，PPI修复趋势日渐明朗，有助于提升企业利润，提振市场信心，因此目前不存在通货紧缩基础。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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