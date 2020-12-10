多项指标向好齐发 中国外贸揭晓勇气何来

原标题：寒冬时节，中国外贸揭晓勇气何来

□ 本报记者 刘 昕

出口年内增长现最高！单月出口连续8个月正增长！月度外贸累计增速转正三连击！11月的进出口数据甫一公布，中国外贸复苏的强劲之感扑面而来。

成绩单的靓丽，出口在其中的贡献至关重要。11月，中国外贸出口1.8万亿元，同比增长14.9%，以美元计增速达21.1%，为年内最高。根据海关总署公布的数据，中国外贸出口自4月转正以来，已连续8个月实现正增长，带动进出口总值逆势增长。

答卷背后的底气，来自于中国外贸高质量发展内生动力的不断增强：转型升级让外贸结构持续优化，贸易“朋友圈”拓展了海外市场的维度，修炼内功让市场主体活力持续增强……距离2020年结束还有不到一个月，中国外贸积攒下足够勇气，以面对寒冬时节所有的暖流与暗礁。

与贸易伙伴们“愉快地玩耍”

12月，欣旺达电子股份有限公司的车间里一片热火朝天，工人们正一刻不停地忙碌着。他们手上的锂电池产品即将包装装车，漂洋过海抵达东南亚。公司相关负责人张蒙信心满满：“今年前11个月，公司开拓东盟市场业绩不错，出口值从去年的几百万增长到3.96亿人民币，同比增长了100多倍，而且我们预计明年市场还会更好。”

作为中国第一大贸易伙伴，今年前11个月，东盟占中国外贸总值的14.6%，达4.24万亿元，增长6.7%。

在商务部研究院外贸所副主任、副研究员、经济学博士刘建颖看来，我与东盟贸易稳中向好存因有三：“中国与东盟的疫情防控都相对较好，疫情期间携手合作，率先开辟了快捷通道、绿色通道等推动贸易恢复性增长；作为全球电子制造产业链的一部分，中国与部分东盟国家电子制造产业联系紧密，也带动相关产品例如集成电路等进出口规模不断攀升；去年10月中国-东盟自由贸易区升级议定书的全面生效，在原产地规则、贸易通关协定、服务贸易、投资领域等方面均降低了门槛，进一步释放了自贸区实施的红利，有力促进了双边农产品贸易发展。”

不只是东盟市场，此次外贸数据显示，中国对东盟、欧盟、美国、日本和韩国前五大贸易伙伴进出口均呈增长态势！刘建颖表示，中国在疫情防控与复工复产方面做得相对较好，不仅提升了欧美市场对中国制造的依赖度，也助推中国成为今年全球生产替代的中坚力量。

乐为全球贡献力量

国家统计局最新公布的数据显示，11月新出口订单指数和进口指数为51.5%和50.9%，分别高于上月0.5和0.1个百分点，均为年内高点，且连续3个月位于扩张区间，保持逐月回升走势。

11月份，有多项商品出口表现亮眼，不仅口罩等纺织品、塑料制品、家具、玩具增长幅度较大，农产品、机电产品、高新技术产品更是表现优异，环比增幅分别为14.2%、15.2%、18.8%。

中国出口的优异表现与积极主动扩大进口，成为改善全球宏观形势的重要力量。“通过构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国经济将对世界经济增长起到积极的回馈效应，对中国外贸也会反过来起到积极拉动作用，”石先进表示，中国政府通过积极推出防疫和复工复产的保障措施，减轻了疫情危机的影响程度，使经济得以从疫情中快速复苏，推动国际产业链供应链稳定运转。而随着RCEP的顺利签署，有望为稳定区域经济增长再添重要助力。

“中国在应对突发疫情的困难面前，仍信守承诺、履行中美第一阶段经贸协议，为复杂多变的国际贸易环境注入更多的稳定性和确定性。”刘建颖说。

“尽管全球化进程面临诸多曲折，但并没有停止和倒退。与东盟、欧盟与美国三大贸易伙伴的进、出口增速均高于整体水平，是中国始终秉持开放、合作、共赢的精神，积极融入全球化进程的表现与回报。”社科院世界经济与政治研究所助理研究员石先进认为，海外市场的不断拓展，不仅丰富了中国多元出口格局的构建，也让经历疫情和贸易保护主义双重挫折之后的中国贸易格局更加包容与开放。

“随着新冠疫苗防疫的有效性逐渐增加以及各国抗击疫情的经验提升，2021年上半年全球经济可能会触底反弹，相对于今年而言，明年的外贸数据将会有良好表现。”石先进说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)