WTO：货物贸易景气指数飙升

据新华社电 世界贸易组织（WTO）报告称，受出口订单快速增长拉动，今年第三季度全球货物贸易强劲反弹，但未来这一增长趋势能否持续仍存在不确定性。
世贸组织11月20日发布的《货物贸易晴雨表》报告显示，全球货物贸易景气指数达100.7，相较于8月发布的84.5有大幅提升。
世贸组织表示，为抗击新冠疫情，二季度多地采取封锁和旅行限制措施，造成全球贸易和生产大幅减少；而随着疫情防控措施放松，三季度全球货物贸易强劲反弹。不过，随着前期受抑的市场需求释放完毕、企业库存补给完成，四季度全球货物贸易增长可能放缓。
世贸组织强调，目前全球贸易局势仍存在高度不确定性。随着欧洲和北美地区疫情反弹，多国再次出台封锁措施，可能引发新一轮企业关门或陷入财务困境。
10月份，世贸组织曾预测，今年全球货物贸易量将萎缩9.2%，明年将增长7.2%，但贸易规模将远低于疫情前水平。
根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一季度的指数读数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。
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