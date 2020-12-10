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疫情＆脱欧，英国经济怎堪如此双击

2020年12月10日08:14  来源：国际商报
 
原标题：疫情＆脱欧，英国经济怎堪如此双击

　　■ 孙晓玲 杨海若

　　英国财政大臣苏纳克日前向议会作支出审查报告时说，今年英国经济或将萎缩11.3%，这将是1709年以来最严重的衰退。为应对新冠疫情，今年英国政府支出已达到2800亿英镑（1英镑约合1.3美元），本财年政府借贷预计将达3940亿英镑，相当于英国国内生产总值的19%，远超上财年水平。

　　疫情反弹导致复苏受阻

　　今年上半年，英国经济连续两个季度萎缩。为了拯救经济，英国在疫情好转时逐步放松防控。5月开始复产复工，7月商店逐渐开门，8月政府出台一系列服务业优惠政策，各项经济指标一度反弹强劲。第三季度英国经济尽管同比依然下降，但环比增长15.5%。

　　然而，近期疫情再度加重导致英政府不得不采取连续收紧措施。英政府此前宣布，英格兰地区自11月5日至12月2日实施大范围“禁足”措施。12月初开始英格兰地区将实施“加强版”三级新冠警戒系统。

　　凯投国际宏观经济咨询公司分析师露丝·格雷戈里表示，防疫措施再次收紧必定影响经济复苏进程，今年第四季度英国经济“可能完全没有增长”。

　　英国商业团体认为，新一轮大范围封锁将使更多企业陷入困境。英国工业联合会负责人卡罗琳·费尔贝恩说：“第二次全面封锁标志着寒冬的开始。”英国商会总干事亚当·马歇尔表示，“许多企业现在的处境比疫情暴发之初要糟糕得多。”

　　英国埃信华迈公司11月23日发布的最新月度调查显示，英国11月综合采购经理人指数PMI为47.4，为6个月以来的最低水平。该公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，随着封锁措施再次波及大范围商业活动，11月的数据将英国经济指向“二次探底”。

　　脱欧不确定影响持续存在

　　英国今年1月31日正式脱欧，随后进入为期11个月的过渡期。英欧双方3月启动未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。但数轮谈判之后，双方仍在公平竞争环境、履约管理和渔业问题上存在严重分歧。持续的不确定性对于本就遭受疫情打击的企业来说更是雪上加霜。

　　英国汽车制造商与经销商协会公布的数据显示，今年前9个月，英国汽车总产量约为63.3万辆，同比下滑35.9%。该协会主席乔治·吉莱斯皮表示，为应对未知的脱欧结果，该行业已花费数亿英镑进行准备。该协会首席执行官迈克·霍斯表示，疫情已给英国汽车业造成严重破坏，如果英欧未能达成最终协议，“无协议脱欧”将给汽车行业及从业者带来“毁灭性打击”。

　　英国金融业也受到一定影响。英国《金融时报》报道说，脱欧不确定性导致伦敦的资产管理公司“招聘瘫痪”。许多英国基金公司要么在欧盟新设实体机构，要么增加现有分支，以在脱欧之后继续为欧洲投资者提供服务。

　　英国央行行长安德鲁·贝利日前也表示，“无协议脱欧”给英国带来的长期损害将大于新冠疫情。

　　财政大臣苏纳克表示，预计到2022年第四季度英国经济产出能恢复到疫前水平，但经济“伤疤”恐将持续存在。“我们的健康紧急情况尚未结束。我们的经济紧急情况才刚刚开始。”苏纳克说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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