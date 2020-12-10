垃圾发电污染防治力度不减

按照今年实施的《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》，生态环境部“曝光台”已按季度向社会公开曝光了两批12家垃圾焚烧厂环境违法行为处理处罚情况。据了解，目前“曝光台”正准备公布第三季度执法信息。

我国垃圾焚烧发电行业污染物排放情况到底如何？未来垃圾发电行业企业的发力点在哪？带着诸多问题，记者走访了垃圾发电行业企业、专家。

“唯一做到自动监测数据可直接用于执法的行业”

据介绍，自从生态环境部要求垃圾焚烧企业2017年9月30日前全面完成“装、树、联”（依法安装自动监测设备、厂区门口树立电子显示屏、自动监测数据与生态环境部门联网）后，迄今全国已有483家垃圾焚烧厂、1156台焚烧炉的自动监测数据，全部与生态环境部门联网并向社会公开。

从生态环境部前两季度公开的环境违法行为处理处罚情况看，全国5项常规污染物自动监测日均值超标的焚烧厂仅有1家，炉温不达标的焚烧厂仅有2家。这意味着今年上半年垃圾焚烧行业绝大多数焚烧厂主要污染物和焚烧炉的炉温实现了达标排放。

“垃圾发电是目前我国唯一做到自动监测数据可直接用于执法的行业。”中华环保联合会废弃物发电专委会秘书长郭云高接受记者采访时表示。

“必须让企业彻底抛弃‘不努力坐着就达标’的侥幸心理”

“我们按规定为垃圾焚烧发电污染排放行为安装了监管‘天眼’”“我们知道这是认真的”“如此利剑高悬，我们哪里还敢心存侥幸”“我们集团实行环保一票否决”……这是记者采访垃圾焚烧发电企业时经常听到的声音。

记者在山东淄博绿能新能源有限公司垃圾发电厂主控中心看到，烟气自动监测数据中二氧化硫排放值接近于0。“二氧化硫排放值不是没有，但数值很小。这主要是得益于我们通过生物干化+机械分选，将原生垃圾进行干化预处理，降低水分、提升热值，还将垃圾中不可燃烧的金属、建筑垃圾等分选出来，避免了流化床焚烧炉受原生垃圾均质性差影响而发生的燃烧不稳定、污染物排放波动等问题。”山东淄博绿能新能源有限公司总经理王新联向记者介绍。

记者采访获悉，生态环境部可通过督办平台及时发现焚烧厂的不正常情况，提醒企业和属地生态环境部门及时处理、及时督办和及时处罚。“必须让企业彻底抛弃‘不努力坐着就达标’的侥幸心理，要让焚烧企业行动起来，不断提高运营水平，确保长期稳定达标，努力消除超标隐患。”生态环境部执法局工作人员谈道。

“处罚关停不是目的，关键是保障长期稳定达标排放”

北京绿色动力环保有限公司总经理韩立国向记者坦言：“在最严垃圾发电厂监管政策下，我们强调的不仅是污染物的排放达标，更是运行过程的规范化管控。”

“处罚关停，不是我们生态环境执法的目的。对于积极行动、认真整改的垃圾焚烧发电企业，要帮助他们想办法实现达标排放。”在面对“曝光不及时”的质疑时，生态环境部执法局工作人员表示，发现问题和执法容易做到，但帮助企业认识和解决问题同样重要，这需要时间。

郭云高对记者表示，要对不作为的“环境违法”严防死守，将无法实现“稳定达标”的企业淘汰出局，让所有企业公平竞争。“如此，企业将主动抛弃环境违法获利的意愿。”

(责编：李栋、毕磊)