“欧佩克+”减产决心动摇 明年起将逐步压缩减产配额

12月3日， “欧佩克+”第12届联合部长级监督委员会（JMMC）最终达成一致，“2021年起缓慢放松石油产量限制”，在现阶段770万桶/日和下阶段580万桶/日之间选取一个“中间值”，从2021年1月开始减产720万桶/日，然后基于市场走势随时调整减产额度。

减产量将每月一调

尽管“欧佩克+”减产联盟此次达成的协议不如预期，但仍然避免了谈判破局、大量石油疯狂入市的结果。

欧佩克官网发布声明称，“欧佩克+”重申稳定油市的承诺，并对产量调整给市场带来的影响予以肯定。鉴于新冠肺炎疫情在部分国家和地区不断反复，将继续给全球经济和石油需求的恢复带来冲击，基于当前油市基本面和2021年前景，“欧佩克+”产油国同意继续推进减产承诺，不过将以“较为缓慢的速度”增产。

2021年1月开始，“欧佩克+”将推行720万桶/日的减产规模，JMMC也将调整为每月举办一次，以评估经济和市场状况从而决定下一个月的产量调整额，每月调整上限不超过50万桶/日。

结果一经公开，12月3日当天布伦特原油价格上涨1.4%，至48.92美元/桶，WTI价格上涨0.8%至45.64美元/桶。

据了解，“欧佩克+”此轮减产首阶段为今年5月1日至6月30日，减产规模为970万桶/日；第二阶段为今年7月1日至12月31日，减产规模为770万桶/日；第三阶段为2021年1月至2022年4月30日，计划每天减产580万桶。

能源咨询机构雷斯塔能源指出，减产争议主要集中在“是否延长第二阶段减产量至明年第一季度”，770万桶/日约占全球供应总量的8%。如果按照原计划实施第三阶段580万桶/日的减产量，预计到明年5月，全球石油市场将会出现2亿桶的新增盈余。

因此，720万桶/日的“折中方案”虽然不是皆大欢喜的结果，但起码保证了各方的基本底线。美国CNBC新闻网指出，考虑到亚洲地区经济复苏加速，50万桶/日的额外供应，不会给油市带来致命伤害。

欧佩克对市场持谨慎乐观态度

“欧佩克+”碰头之前，欧佩克已经在11月30日的年度大会上，艰难达成了“延长减产”的结果，称新冠肺炎疫情给能源市场带来的巨大挑战可能会持续到2021年，不过仍乐观期待市场前景。

欧佩克预计，石油需求疲软将持续到明年第一季度，鉴于明年全球经济预计增幅4.4%，石油需求有望随之增长610万桶/日。“对石油市场来说，复苏之路漫长而崎岖，但隧道尽头有光明的迹象，我们对明年石油的需求持谨慎乐观态度。”欧佩克轮值主席、阿尔及利亚能源部长Abdelmadjid Attar表示。

不过，欧佩克内部对减产始终存在不同声音。据《金融时报》报道，阿联酋今年前段时间石油产量持续超出限额，为此不得不在年底前加大减产力度。该国明确表示，同意延长减产但前提是必须将目前超出产量配额的产油国的限额再收紧。

业内认为，9月欧洲新冠肺炎疫情二次爆发以来，欧佩克不断释放“视市场情况对产量进行灵活调整”的信号，加上“欧佩克+”会议推迟两日结束且谈判过程略显艰难，因此市场对于 “阶梯式增产”的最终结果已有所准备，年底前油市起伏料将不会太大。

油市不确定性增强

《华尔街日报》撰文称，“欧佩克+”减产联盟达成减产协议困难，关键原因仍然在于时有“违规”情况发生，这也将进一步增加明年油市的不确定性。其中，阿联酋、俄罗斯、伊拉克、尼日利亚、哈萨克斯坦等国，今年多数时间都没有按照自身额度限产，而且这些国家增产的欲望十分强烈。

据悉，伊拉克和尼日利亚是减产执行率最低的产油国。两国一直强调从“欧佩克+”2016年推行减产行动起就未曾受到合理公平的对待，随着经济继续在低油价环境中挣扎，这个问题不断被提及。

伊拉克财政部长Ali Allawi公开表示：“对于‘一刀切’的减产安排，我们的容忍度已经达到极限。”伊拉克希望将人均收入和主权财富基金等因素纳入考虑范围，以决定不同成员国的减产比例。尼日利亚总统布哈里也敦促欧佩克基于经济情况安排减产限额。

早在9月，伊拉克国内就爆发了关于是否免于减产义务的辩论。据了解，伊拉克97%的国家预算来自石油收入，低油价已经严重压缩了其财政收入，加上减产的压力，该国外债规模已经达到1330亿美元。

业界分析指出，对“欧佩克+”而言，明年不管减产770万桶/日、720万桶/日，还是580万桶/日，都将是一场严峻的考验。

(责编：李栋、毕磊)