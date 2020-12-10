国家统计局：2020年全国粮食生产再获丰收

人民网北京12月10日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年全国粮食总产量为13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%，粮食生产再获丰收，产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。

国家统计局农村司司长李锁强表示，我国粮食生产再获丰收，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为应对复杂多变的国内外环境、克服各种风险挑战，为全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战提供了坚实的基础。

2020年全国粮食播种面积、总产量及单位面积产量情况

粮食播种面积增加1056万亩，增长0.6%

2020年，各地加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性，粮食播种面积止跌回升。全国粮食播种面积17.52亿亩，比上年增加1056万亩，增长0.6%。

稻谷播种面积增加，玉米持平，小麦减少。2020年，全国谷物播种面积14.69亿亩，比上年增加176万亩，增长0.1%。其中，稻谷4.51亿亩，比上年增加573万亩，增长1.3%。面对突如其来的新冠肺炎疫情，为确保粮食安全稳定生产，国家加大对水稻生产的扶持力度，落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策，全年双季稻播种面积比上年增加756万亩，增长5.3%，成为粮食播种面积扩大的主要原因。玉米播种面积基本稳定。受华北地下水超采区实施季节性休耕限采及市场需求等因素影响，小麦播种面积比上年减少522万亩。

豆类面积大幅增加，薯类面积稳中有增。2020年，全国豆类播种面积1.74亿亩，比上年增加778万亩，增长4.7%。受大豆振兴计划政策带动，大豆播种面积1.48亿亩，比上年增加825万亩，增长5.9%。2020年，全国薯类播种面积1.08亿亩，比上年增加103万亩，增长1.0%。

粮食单产增加0.9公斤，增长0.2%

2020年，全国大部农区气候条件较为适宜，病虫害发生较轻，有利于粮食作物生长发育和产量形成。尽管部分地区洪涝灾害和台风对生产造成一定影响，但各地加强田间管理，积极抗灾减灾，农业灾情对粮食生产影响有限。粮食产量实割实测抽样调查显示，2020年，全国粮食作物单产382公斤/亩，每亩产量比上年增加0.9公斤，增长0.2%。

小麦单产增加，玉米持平，稻谷略减。2020年，全国谷物单产420公斤/亩，每亩产量比上年增加1.6公斤，增长0.4%，其中，小麦单产383公斤/亩，每亩产量比上年增加7.5公斤，增长2.0%；玉米单产421公斤/亩，与上年基本持平；受南方局部洪涝灾害的影响，稻谷单产470公斤/亩，每亩产量比上年减少1.0公斤，下降0.2%。

豆类、薯类单产水平均有所提高。2020年，豆类单产132公斤/亩，每亩产量比上年增加3.2公斤，增长2.5%，其中，大豆单产132公斤/亩，每亩产量比上年增加3.0公斤，增长2.3%。2020年，薯类单产276公斤/亩，每亩产量比上年增加7.1公斤，增长2.6%。

粮食产量增加113亿斤，增长0.9%

2020年，夏粮和早稻产量分别为2857亿斤和546亿斤，比上年增加25亿斤和21亿斤；秋粮产量9987亿斤，增加67亿斤。全年粮食总产量达到13390亿斤，增加113亿斤，增长0.9%。

稻谷、小麦产量增加，玉米略减。2020年，全国谷物产量12335亿斤，比上年增加61亿斤，增长0.5%。其中，稻谷产量4237亿斤，比上年增加45亿斤，增长1.1%；小麦产量2685亿斤，比上年增加13亿斤，增长0.5%；玉米产量5213亿斤，比上年减少2亿斤。

豆类、薯类产量均增加。豆类产量458亿斤，比上年增加31亿斤，增长7.3%。其中，大豆产量392亿斤，比上年增加30亿斤，增长8.3%。薯类产量597亿斤，比上年增加21亿斤，增长3.6%。

分地区来看，多数省（区、市）粮食增产。2020年，全国31个省（区、市）中26个增产，其中，河南、山东、山西、河北、新疆粮食产量均增加10亿斤以上。

(责编：杨曦、刘阳)