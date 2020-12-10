减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正

编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市场主体有效对接资源、提升效率。人民网财经特别推出“税收大数据透视经济活力”系列观察，通过增值税发票等税收大数据，透视我国经济运行发展态势。

“老板，来份羊骨头汤。”“好咧，马上来。”绍兴市上虞区，老板李炜正忙着招呼客人。

“上半年，生意受疫情影响损失惨重，还好有餐饮行业直接免征增值税优惠政策，截至10月底，减免了13万元，弥补了前期的损失。”李炜介绍说。

经济发展的活力，居民消费的复苏，最能从城市的烟火气里洞察一二。

浙江临海，古街核心商区内，自年初疫情发生以来，白塔桥饭店的经营情况成了古城旅游餐饮消费的“晴雨表”。

“2、3月完全没有营收，当时真想不到饭店可以在第二季度恢复到百万销售额的正常水平，并在第三季度实现正增长。”白塔桥饭店经理李胜利介绍，在企业最困难时税务部门送来了小规模纳税人减免增值税和社保费阶段性减免的“红包”，前三季度白塔桥饭店享受各类税费减免12.45万元。

晒出经营“成绩单”的，还有重庆市万盛经开区九王爷火锅店店长彭伟。

“国庆长假期间，我们店里接待了近3000名顾客，实现了24万元的营业收入。”彭伟介绍道，年初受新冠疫情影响火锅店经营遇冷，好在税务部门及时为企业落实优惠政策，对纳税人提供生活服务取得的收入免征增值税，大大缓解了企业的压力。“生活服务行业免征增值税优惠力度很大，今年前三个季度我们已经节省税费近5万元，第四季度更有信心了。” 彭伟说。

税务总局增值税发票数据显示，10月份，居民服务消费收入同比增长了13.2%，比三季度提高9.5个百分点。其中，国内疫情得到控制后，餐饮业加快恢复，三季度同比增长10.3%，“舌尖经济”实现由负转正；10月份同比增长了17%，比三季度提高了6.7个百分点。

数据变化的背后，得益于各项宏观政策的落地见效。

7月15日，国家发展改革委等13个部门联合发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，推出支持15种新业态新模式发展的举措。

支持消费保供给，税收力量也从未缺席。今年2月，国家出台自2020年1月1日起，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入免征增值税，各地税务部门认真贯彻落实，用税惠政策的“真金白银”确保市场主体渡过难关。

“减税降费是拓展消费空间的重要政策工具。疫情缓解，消费领域呈现出崭新变化。税务部门将跟踪市场和企业需求，提供直通接洽、一企一策等更适应新消费模式的纳税服务，助力以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”国家税务总局北京市西城区税务局局长吴玉琦向记者表示。

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