决战决胜脱贫攻坚 碧桂园探索扶贫长效机制

12月8日，由人民日报社主办的2020中国品牌论坛在北京举行。本次论坛以“中国自信 品牌力量”为主题，邀请政府主管部门、研究机构和各行业企业代表围绕推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变的“三个转变”，开展深层次对话交流。

论坛同期举办了“决战决胜脱贫攻坚”精准扶贫论坛，主要围绕精准扶贫关键议题深入研讨、建言献策，分享我国脱贫攻坚显著成效和模式经验，为决战决胜脱贫攻坚鼓劲造势、凝心聚力。论坛上，为碧桂园集团、国强公益基金会颁发了精准扶贫优秀案例。同时，集团党委副书记、副总裁、精准扶贫乡村振兴办公室主任李静也在论坛上分享了碧桂园参与精准扶贫和乡村振兴伟大事业的经验和成果。

碧桂园集团党委副书记、副总裁、精准扶贫乡村振兴办公室主任李静分享扶贫经验。

打赢脱贫攻坚战责任重大，需要动员社会力量行动起来。近年来，从地方政府发挥主导，到企业积极履责作为，政企高效协同、结对扶贫，不断探索更新更有效的扶贫模式，扶贫成效显著。

自2018年以来，碧桂园把扶贫上升到主业高度，结对帮扶全国9省14县，助力33.7万建档立卡户脱贫。扶贫工作引入了公司化管理模式，建立了“一二三四五”工作体系。一是一个定位，即明确“做党和政府扶贫工作的有益补充”。二是两个结合，既结合企业自身管理和经营优势，又结合贫困地区实际情况。三是组建三级扶贫队伍，包括总部指挥中心、基层扶贫干部这两级近200人专职扶贫队伍，另一层级是着力培养当地老村长、致富带头人并联合合作伙伴和公益机构成立“社会扶贫共同体”。四是“4+X”扶贫模式，即推进党建、产业、教育、就业四大主要举措，并“因地制宜、因人施策”专设X模式。五是逐渐向乡村振兴“五大振兴”模式转换，现已在广东英德连樟村等地方取得一定成效。

论坛上，为碧桂园集团、国强公益基金会颁发精准扶贫优秀案例。

“在长期的具体扶贫实践中，我们则聚焦‘人’和‘产业’两个关键因素，探索建立可造血、可复制、可持续的长效机制。”集团党委书记、副总裁、精准扶贫乡村振兴办公室主任李静在论坛上向与会嘉宾分享碧桂园的扶贫思路。

“人”是指“带头人”和“赋能人才”。碧桂园在每个县公开选聘“老村长”协助开展扶贫工作，坚持以党建为引领开展村支书和第一书记研学班，扶持1万多名返乡扎根创业带头人，挖掘就业带头人等，带动贫困群众就业增收。同时，碧桂园还创办国华纪念中学、广东碧桂园职业学院、临夏国强职业技术学校三所慈善学校，以及通过捐资助学等方式共帮助了近20000名贫困学子，阻断代际贫困，培养乡村新生力量。

产业扶贫是最直接、最有效的扶贫方式，也是增强贫困地区造血功能、帮助群众就地就业的长远之计。在国家级贫困县甘肃东乡县，碧桂园从产业根基出发，培育东乡羊、东乡土豆和东乡刺绣三大产业，当地笑称之为“东乡三宝”。在当地扶持成立东乡羊养殖行业协会和合作社，通过直播带货、消费扶贫月等活动，帮助销售 42000 多只东乡羊，帮扶近 6000 名贫困户，还联合中国妇女发展基金会、清华大学等为东乡刺绣开展产品设计、技能培训和品牌塑造，帮助东乡绣娘首次登上中国国际时装周舞台，让她们在获得稳定经济收入的同时还获得了更多尊重。

2020年10月25日，碧桂园集团、国强公益基金会联手由中国妇女发展基金会、中国时尚设计大师张肇达打造“天才妈妈X东乡绣娘”公益品牌，东乡刺绣登上了2021春夏中国国际时装周。

11月23日，随着贵州省政府宣布9个县退出贫困县序列，我国832个贫困县全部脱贫。“对我们而言，脱贫摘帽不是终点，而是新的奋斗起点。”李静表示，碧桂园将持续做好各项帮扶措施，为全国脱贫攻坚事业以及实现两个一百年奋斗目标作出应有贡献。 （记者夏晓伦）

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